RAE华语节目 1月18日 （请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

-El Humahuaqueño

-Carlos gardel El día que me quieras

-Chaqueño palavecio Chacarera del olvido

费尔南德斯肯定，他的目标“是让阿根廷人有体面的工作”

总统阿尔贝托•费尔南德斯周二在布宜诺斯艾利斯 José C. Paz 区的 Rubén Caporaletti 医院扩建工程落成典礼上宣布了国家政府在全国开展的首批 2838 项公共工程的竣工，并表示，他的政府只是“履行宪法义务，从联邦的角度改善所有阿根廷人的生活”。

费尔南德斯说，您“不用谢我什么，我只是在尽我的职责” ，他宣称自己为完成如此多的工作而“自豪”，“改善你们所有人的生活，而不是只是少数人的生活”，他将其与前总统毛里西奥•马克里 (Mauricio Macri) 的政府进行了对比。他说，马克里“总是说我应该做什么”，但他“关闭了 23000 家中小企业，摧毁了 200 万个工作岗位”。

在此框架下下，他要求反对派“不要用不断的说教来混淆我们，这些说教试图让我们气馁，让我们放弃，让我们觉得一切都是错的”，他还要求民众不要气馁，因为“他们已经对我们撒了太多谎”。

在对前政府的强烈批评中，费尔南德斯坚持认为“唯一让我们阿根廷人感到沮丧的是那位总统，他叫毛里西奥马克里”。

总统坚称，“不是我，也不是克里斯蒂娜（费尔南德斯•德基什内尔）欠下了国家 1000 亿美元的债务，也不是我们，而是他们在两个月内以创纪录的时间做到了这一点，当然，我们必须解决债务问题，我们必须实现增长。”

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阿根廷和拉丁美洲首次建立核反应堆 65 周年后

在阿根廷当地科学家凭借自己的技术建造的 RA-1 反应堆的拉丁美洲首次可控核反应 65 年后，RA-10 的组装工作正在进行中，RA-10 是一个供应和出口医疗用放射性同位素的反应堆，将于 2024 年底投入运行。

1956 年 11 月，国家原子能委员会 (CNEA) 宣布阿根廷将购买核反应堆，但交易日期被推迟，随后奥斯卡•奎希拉尔特上尉获得了在芝加哥阿贡国家实验室落成的小型实验反应堆的计划，并将其带入阿根廷。

1957 年 4 月 9 日，国家原子能委员会决定在布宜诺斯艾利斯郊区的 Constituyentes 和 General Paz 属于军事制造总局的一块土地上建造第一座阿根廷核研究反应堆。

自持核链式反应于 1958 年 1 月 17 日早上 6 点 30 分运行，在拉丁美洲是第一次。 五天后，巴西启动了反应堆。

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Cafiero anunció un encuentro en Bruselas para profundizar la integración con la UE

卡菲耶罗宣布在布鲁塞尔举行会议以加深与欧盟的一体化

外交部长圣地亚哥•卡菲耶罗本周二强调，从“阿根廷担任Celac临时主席国之后，我们已经恢复并巩固了与欧盟的双区域政治对话。”

从这个意义上说，通过社交网络 Twitter，卡菲耶罗宣布：“很快我们将与约瑟夫•博瑞尔会面，推动在布鲁塞尔召开新的峰会，以加深一体化。”

卡菲耶罗还转载了欧盟对外事务高级代表博瑞尔本人的帖子，这位欧盟高级对外事务代表在帖子中肯定“当今的巨大挑战需要可靠的合作伙伴”。“我们与拉丁美洲和加勒比地区的关系稳固，但我们不能活在过去。 当今的巨大挑战需要可靠的合作伙伴”。

阿尔贝托•费尔南德斯总统是拉丁美洲和加勒比国家共同体 Celac 的现任主席，他自 2022 年 1 月起担任该职位。

1月24日，第七次拉共体国家元首峰会将在布宜诺斯艾利斯市举行。

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Sorpresa tras la aparición de una medusa gigante en la costa

在海岸出现巨型水母

在布宜诺斯艾利斯海岸的马德普拉塔度假的人们在 Los Acantilados 地区惊奇的发现海岸上出现了一只巨大的水母。 这只生物直径超过五十厘米，身长超过一米。

游客们给它拍了照。 几个小时后，一位专家赶到并说这是一只巨型水母。 此外，他确认水母已经没有生命，对在场的人没有任何危险。

正如游客所描述的那样，它呈一种凝胶状，并且有向中心延伸的彩色条纹。 不幸的是，水流把它冲上岸，退潮时它被卡在了沙滩上。

水母并不危险。 只有接触其触手时才会引起皮肤刺激或产生水泡。

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Éxodo hacia Brasil: 10 kilómetros de cola y demoras de siete horas desde la frontera Paso de los Libres

流亡巴西：距离 Paso de los Libres 的边境形成10 公里的长队和延误7 个小时

上周末有近50000 名阿根廷人从Paso de los Libres越境前往巴西，这一数字达到了大流行前的水平。 排队长达10公里，等待时间长达7个多小时。

根据巴西乌拉瓜亚纳联邦警察局的数据，13 日星期五至 14 日星期六，有 34677 人通过位于科连特斯省的Paso de los Libres 国际桥通过。 这个数字超过了 1 月初登记的数字。

阿根廷人在1 月下半月的夏季假期前往邻国巴西旅游。

Libres-Uruguayana 边界是两国最重要的货运和旅游业道口之一。

要从 Paso de los Libres 前往巴西，您必须持有身份证或护照。 不与父母一起旅行的未成年人必须持有经过认证的授权证明。

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