RAE华语节目 1月17日

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-阿根廷总统米莱首次正式访问欧洲并申明：“我是来播种自由思想的”

- 阿根廷的新冠病例继续增加

-尽管遭到抗议，政府仍坚称大型改革法将创造就业和投资机会

-由于货币贬值和通货膨胀，阿根廷的贫困线提高到每月500美元

-巴西：里约热内卢暴雨和洪水造成11人死亡

-米莱政府力求让 14 岁以上犯罪的未成年人承担刑事责任。

- 教皇弗朗西斯科透露，他希望“下半年”来到阿根廷

-网球：阿根廷人托马斯·埃切维里在澳大利亚网球公开赛上击败前世界排名第一的安迪·穆雷

哈维尔·米莱总统抵达欧洲参加在瑞士举行的达沃斯经济论坛。

这是他自12月10日就职以来首次正式出访。

乘坐定期航班降落在法兰克福后，总统告诉媒体：“我来种植自由的思想。”

他还确认，周三，他在瑞士城市会见国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃。

米莱宣布，他与格奥尔基耶娃谈论“我们对新政府变革道路的信念”。

总统府详细说明，总统不会要求为阿根廷提供额外资金，他只会谈论解决400多亿美元债务的协议。

在阿根廷，由于新变种 JN.1 的传播，Covid-19 感染数量持续增长。

据卫生部门消息称，病例数从 1 月第一周的 268 例增加到第二周的 427 例。

在接受国家通讯社 Télam咨询时，科学家豪尔赫·阿利亚加 (Jorge Aliaga) 澄清说， “无需担心” 病例的增长。

但他强调，维持疫苗接种和保持通风等预防措施很重要。

“大多数感染病例发生在布宜诺斯艾利斯市，其次是圣达菲省、福尔摩沙省、查科省、胡胡伊省和萨尔塔省。”

在此背景下，新冠肺炎导致的住院人数有所增加，尽管医生指出，患者的病情症状较轻。

国家政府再次捍卫向国会提交的大规模法律草案，其中包括数十项经济、劳工、社会和税收改革。

内政部长吉列尔莫·弗朗科斯表示，该提案“是创造更多投资和工作机会的关键”。

弗朗科斯在会见 Alsea Global 公司的代表后表示，该公司在拉丁美洲经营星巴克和汉堡王品牌。

这位部长强调，在阿根廷，该公司每年仅以四家门店的速度增长，而在拉美地区，其数量平均增加一倍或三倍。

他将这种差异归因于阿根廷较高的“财政和劳动力成本”。

这位官员表示：“因此，我们强调国家政府推动的改革的重要性。”

该草案名为“阿根廷人自由的基础和起点”，目前正在国会进行辩论。

一些部门已经公开反对，例如环保主义者——其中包括绿色和平组织——他们发起了一场反对环境改革的运动。

正如他们警告的那样，政府推动的放松管制“为森林和冰川的破坏打开了大门”。

反对派立法者提出了一项计划，拒绝“基础”法中包含的 40 多家国有公司的私有化。

庇隆主义代表希望下议院表达反对出售 YPF、阿根廷航空公司和国家广播电台等公司的立场。

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12 月货币贬值后，阿根廷的贫困线上升了 30%。

这是官方统计机构 INDEC 报道的。

据该消息来源称，一个由两名成年人和两名未成年人组成的家庭上个月需要有 50 万比索的收入才算不上贫困。

相当于每个月不到500美元，这是衣食住行的最低消费。

根据最新的统计，超过40%的阿根廷人无法支付这些费用，也就是说，他们是穷人。

同样根据 INDEC 的数据，其中超过 9% 的人处于贫困状态，也就是说，他们甚至吃不上饭。

米莱政府力求让 14 岁以上犯罪的未成年人承担刑事责任。

司法部长马里亚诺·库内奥·利巴罗纳在接受采访时透露了这一点。

阿根廷目前承担刑事责任的年龄是 16 岁。

但青少年甚至儿童犯罪的数量不断增加，促使许多人推动刑法改革。

这位部长声称，14 岁的青少年“无论犯了什么罪，都应该受到关注。”

库内奥·利巴罗纳澄清说，这些变化将寻求保证被定罪的未成年人“重新融入社会”。

在与布宜诺斯艾利斯一家广播电台的对话中，该官员还预计将成立专门负责腐败问题的检察官办公室。

他还宣布玫瑰宫将在今年提出一名候选人来完成最高法院的工作。

值得一提的是，最高法院自 2021 年起临时运作，由四名法官组成，而不是宪法规定的五名法官。

在巴西，上周末袭击里约热内卢市的风暴造成 11 人死亡。

几乎所有受害者都因河流泛滥而死亡。

在此背景下，该国第二大城市的多个地区有数十条街道被淹，电力供应能力下降。

鉴于这种情况，地方当局宣布进入紧急状态，并敦促民众避免穿过洪水地区。

此外，摧毁哥伦比亚西北部一个土著社区的雪崩造成的死亡人数上升至 40 人。

灾难于上周五发生在乔科镇，山体滑坡掩埋了一条道路，该道路上正有几辆车行驶。

教皇弗朗西斯科透露了他打算来到祖国阿根廷的计划，自 2013 年被任命为教皇以来，他还没有返回过阿根廷。

教皇在接受意大利电视台采访时表示，他正在考虑今年下半年前来。

他还对阿根廷的局势表示担忧，因为“人们正在受苦”。

天主教会领袖在受哈维尔·米莱总统邀请访问阿根廷后不久就透露了他的计划。

总统称，教皇的存在“将为所有阿根廷人带来和平和兄弟情谊”。

这位前红衣主教豪尔赫·贝尔戈利奥还指出，乌拉圭有可能成为此次访问的一部分。

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体育

阿根廷网球选手托马斯·埃切维里在澳大利亚网球公开赛上击败了前世界排名第一的英国选手安迪·穆雷。

埃切维里，ATP排名第30位。他三盘获胜：6-4、6-2和6-2。

埃切维里赛后表示，苏格兰人是他的偶像之一。

在第二场比赛中，来自拉普拉塔市的网球运动员将对阵法国人盖尔·蒙菲尔斯。

其他阿根廷人也在今年首个大满贯赛中取得了胜利。

弗朗西斯科·塞伦多洛击败了当地的丹麦人斯威尼，而塞巴斯蒂安·贝兹击败了美国人杰弗里·约翰·沃尔夫。

阿根廷女子七人制橄榄球队在迪拜七人制橄榄球赛上获得铜牌。

在季军赛中，“Las Yaguaretés”队以36比10击败乌干达队。

阿根廷队由此获得了其历史上的第一枚奖牌。

这项比赛是七人制挑战赛系列赛的一部分，冠军是中国队，银牌则由肯尼亚国家队获得。

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美洲是新闻

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哥伦比亚政府将与哥伦比亚革命武装力量持不同政见者的停火期限延长六个月

哥伦比亚政府和哥伦比亚革命武装力量最大的持不同政见者决定将双边停火期限延长六个月，停火始于10月16日开始。

政府和持不同政见者目前正在进行第三轮对话，延长停火是对话的核心问题。

目前的停火于 10 月 16 日开始，并达成一致直至 1 月 15 日，在此期间敌对行动大幅减少。 除此之外，被解散的游击队中最大的持不同政见者于12月12日宣布放弃出于经济目的进行绑架。

随着停火期限的延长，谈判的核心问题将是尊重平民，不仅涉及绑架或剥夺自由，还涉及影响冲突地区居民的“非法经济”。

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博里克表示，智利将使用人工智能来寻找独裁统治下失踪的人

智利总统加布里埃尔·博里克 (Gabriel Boric) 于1月15日 保证，国家将使用人工智能 (AI) 交叉参考信息，使我们能够找到 1000 多名在奥古斯托·皮诺切特 (1973-1990)独裁统治期间失踪的被拘留者的下落。

博里克总统在未来大会科学活动开幕式上宣布：“在人权领域，人工智能将在寻找失踪被拘留者的国家搜索计划中发挥重要作用。”

因此，总统强调了智利政府去年 8 月提出的计划，根据该计划，智利国家首次承担起寻找独裁统治期间失踪的 1162 名被拘留者的努力。

在国家资助下，该计划旨在重建受害者被捕和失踪后的线索。 还建议保障家属获得信息并落实赔偿措施。

失踪的人员大多数是工人和农民。 1973 年 9 月 11 日针对社会主义萨尔瓦多·阿连德政府的政变发生后，逮捕行动就开始了。

独裁政权造成 3200 多名受害者，其中包括死亡和失踪的囚犯。

到目前为止，寻找失踪人员的主要障碍是缺乏武装部队的合作，亲属将其归因于“沉默协议”。

在 20 世纪 90 年代末设立的对话桌上，军方提供了约 200 名被拘留者的信息，他们声称这些人的尸体已被扔进海里。 然而，其中一些遗骸是在万人坑中发现的。

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乌拉圭成为第一个能够向以色列出口带骨羊肉和牛肉的国家

以色列是一个对进口食品健康控制非常严格的国家，将首次接受来自乌拉圭的带骨羊和牛肉。 这个国家在口蹄疫方面，一段时间以来一直保持着与阿根廷一样的健康状况，作为一个接种疫苗的无口蹄疫国家。

自1月8日起，乌拉圭获准向以色列出口带骨羊和牛肉。 为了实现这一目标，除了获得世界动物卫生组织（WHO）的认可外，还必须发送一份详细的报告，其中说明其牛群不存在口蹄疫威胁的健康保证。

农业、畜牧业和渔业部长费尔南多·马托斯强调，有了这一认可，乌拉圭现在成为“第一个被授权向以色列国出口带骨肉的国家”。

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阿根廷外长在前往达沃斯之前会见了巴西大使

阿根廷外长戴安娜·蒙迪诺 (Diana Mondino) 于1月15日会见了巴西大使胡里奥·比特利 (Julio Bitelli)，然后与阿根廷总统哈维尔·米莱 (Javier Milei) 一起前往瑞士达沃斯参加世界经济论坛。

根据外交、国际贸易和宗教部的一份声明，“阿根廷和巴西都同意深化双边商业关系、促进出口和加强两国经济的重要性。”

他们还强调了在实体和能源基础设施、核问题、国防以及区域和多边空间等领域合作的可能性。”

阿根廷和巴西保持着非常活跃的贸易。 2023年，巴西买给阿根廷价值167.2亿美元的产品，同时购买了阿根廷120亿美元的产品。

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玻利维亚四个国家公园的古柯作物产量三年内增长了 23 倍

玻利维亚四个国家公园的非法古柯种植园大幅增加，在过去三年内增加了 23 倍，到 2023 年达到 1081 公顷。

这些公园包括面积最大的古柯种植园所在的乔雷森林保护区，以及农作物减少的安博罗国家公园，其次是卡拉斯科国家公园和伊西博罗安全（蒂普尼斯）土著领地和国家公园。

2020 年，这些保护区内铲除了 47 公顷古柯，但种植面积在接下来的几年中大幅上升。

到 2021 年，已有 619 公顷古柯土地被铲除，安博罗国家公园也被添加到受影响地区的名单中。

自 2003 年以来，联合国毒品和犯罪问题办公室 (UNODC) 的报告中经常出现玻利维亚国家公园内的古柯作物，受影响最严重的地区是卡拉斯科德科恰班巴 (Carrasco de Cochabamba) 和蒂普尼斯 (Tipnis)。