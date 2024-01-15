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12 月份通胀率为 25.5%

根据国家统计和普查局 (Indec) 的数据，12 月份消费者价格指数 (CPI-生活成本) 增长了 25.5%，2023 年全年增长了 211.4%。

2023 年的总增幅是 1990 年以来的最高水平。

12 月份，个人护理用品价格的增加32.7%； 其次是健康，增长3 2.6%，原因是药物和预付药费的变化； 由于燃料价格的上涨， 交通运输价格增长31.7%。

然而，所有地区中增长率最高的类别是食品和非酒精饮料， 在肉类及其衍生品、面包和谷物价格的推动下增长了29.7%。

按地区划分，12月份阿根廷西北部省份的物价涨幅最大， 平均涨幅为28.4%，比一般地区高出近3个百分点。

相反，巴塔哥尼亚则以24.3%的涨幅成为去年最后一个月通胀水 平最低的地区。

据国家新闻机构 Télam 报道，阿尔贝托·费尔南德斯 (Alberto Fernández) 政府期间的累计通货膨胀率从 2020 年（因新冠病毒大流行而采取隔离措施的一年）的 36.1% 升至 2021 年的 50.9%。

随着2023年通货膨胀的累积， 阿根廷的通胀指数超过了委内瑞拉。

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中国与阿根廷政府做出缓和姿态

戴安娜·蒙迪诺 (Diana Mondino) 与台湾驻阿根廷代表据称会面引发强烈争议， 这一说法遭到外交部断然拒绝， 在外长与中国大使周五会面后数小时内， 北京政府向阿根廷政府发出缓和信号。

中国外交部发言人毛宁表示，阿根廷已向中方澄清，这纯属不实， 并重申阿根廷政府重视对华关系。

中国大使承认，阿根廷当局确认了“一个中国”原则下的承诺。”

据此，台湾是中国的一部分，拒绝任何主权企图。 历史上， 阿根廷一直保持着同样的立场， 中国也支持阿根廷在马尔维纳斯问题上的主张。