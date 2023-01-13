RAE华语节目 1月13日 （请点击阅读）

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

-La yumba

内乌肯：由于游客数量的增加，限制进入湖滩

拉宁国家公园的管理人员通过“环境问题、游客安全和到访质量”来证明这一措施是合理的。

内乌肯山脉湖泊的海滩每天接待大量的阿根廷和外国游客，因此，拉宁国家公园决定实施限制措施，以保证前来认识内乌肯山脉保护区的游客的安全和到访质量。

拉宁国家公园的负责人曼西拉解释说，“距离圣马丁德洛斯安第斯山脉中心 27 公里的 Yuco 海滩上提升了可容纳 650 人的承载能力” 。

该负责人接受内乌肯AM550采访时说：“这与环境问题、游客安全和到访质量有关，这在保护区非常重要”。

曼西拉报道说：“我们还在埃尔莫索湖地区制定措施” ，并补充说，我们正在努力使这些规定“有效实施”。

她要求来到保护区的人们“带着垃圾返回，因为没有收集站，不要把垃圾留在公园里，这一点非常重要。”

同样，她要求只能在获准的地方点火，并说“在巡视了这些地区后发现，在未经授权点火的地方发现了许多火灾。”

曼西拉总结道：“我们必须要求的最重要的事情是爱护环境，以便能够继续享受它”。

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六个省和布宜诺斯艾利斯及周边地区有正在燃烧的森林火灾

环境部派出了飞机，并根据要求向有火源的地区提供更多资源和人员。

国家消防管理局 (SNMF) 报告，近日，米西奥内斯省、科连特斯省、恩特雷里奥斯省、圣达菲省、布宜诺斯艾利斯省、拉潘帕省和布宜诺斯艾利斯市发生了正在燃烧的森林火灾，而消防员设法控制了影响乌斯怀亚和火地岛的火势。

正如该机构依赖环境和可持续发展部的每日报告所指出的那样，科连特斯是受影响最严重的省份。

在其他省份，像恩特雷里奥斯省，米西奥内斯, 在圣达菲也发生火灾。

在拉潘帕，布宜诺斯艾利斯省，布宜诺斯艾利斯市也有活跃的火点。

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反对政府和国会的抗议活动到达利马

数千人走上秘鲁首都街头，抗议要求博卢阿尔特下台、提前选举和关闭国会。 该国其他地区也出现了抗议活动。

近日数千人走上利马街头，要求关闭国会、要求迪娜•博卢阿尔特总统辞职、立即举行选举，最重要的是，要求结束仅在一个多月内就造成近 50 人死亡的镇压。

“凶手迪娜”是抗议者重复的呼声，他们聚集在 Dos de Mayo 广场，然后和平地走向市中心具有战略意义的圣马丁广场，在没有警察阻止他们的情况下。

到目前为止，自 12 月 7 日总统佩德罗卡斯蒂略被罢免并由博卢阿尔特接替他而引发的抗议在该国的内陆进行，特别是在南部，现在抗议活动来到了利马。

据监察员办公室称，有 40 多名平民和两名警察在抗议活动中丧生。 在死去的平民中，没发现他们有犯罪记录，大多数是警察射击的子弹的受害者。

据政府称，由于示威者的“破坏性”和“恐怖主义”挑衅，军事反应是必要的，他们声称示威者是由具有颠覆经验的极端分子领导的。 但是，他们没有提供证据。

卡斯蒂略在试图关闭国会未果后于 12 月 7 日被罢免。 他之前的副总统博卢阿尔特接替了他，与立即选举的民意调查显示的民众强烈抗议相反，博卢阿尔特宣布打算任职到 2026 年。