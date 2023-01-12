RAE华语节目 1月12日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

-Alejandro lerner Estoy esperando un cuento

-Chaqueño palavecino Amor salvaje

干旱影响了阿根廷一半以上的领土：这是极为令人担忧的指标

阿根廷近 55% 的领土缺水。 南美洲南部干旱信息系统（SISSA）揭示了缺雨对国家所有种植区的严重影响，中部和北部地区以及农业核心区受影响最严重。

专家们指出：“拉尼娜现象的持续存在，加上该地区观测到的降雨量下降，导致阿根廷发生了一场空前的干旱事件。”

根据南美洲南部干旱信息系统进行的测绘，极端干旱覆盖了阿根廷的整个中部地区，直至沿海地区。

同样在该系统的另一份报告中，对整个阿根廷领土记录的降雨量进行了具体调查。 经核实，在布宜诺斯艾利斯省北部地区和圣达菲南部地区，有长达两个月没有降雨记录的地区，低于3.0毫米。 类似的现象也在布宜诺斯艾利斯的其他城镇得到验证。

从 2022 年 10 月至今，只有在拉潘帕的科尔多瓦市、马德普拉塔市和圣罗莎市之间绘制的三角形中，才记录到 100 至 200 毫米的降雨量。

而在阿根廷的其他农业和畜牧业地区，平均降雨量约为 60 至 70 毫米，尽管几公里外的降雨量不均衡。

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电影《阿根廷，1985》获金球奖

由圣地亚哥•米特雷执导、里卡多•达林主演的讲述军政府审判背景的电影《阿根廷，1985》在周二晚举行的第 80 届好莱坞国际电影节颁奖典礼上荣获金球奖最佳外语片奖。

阿根廷制作的电影使其在进入奥斯卡国际电影候选名单的候选名单中处于有利地位。

24日，随着好莱坞奥斯卡提名名单的公布，本片的命运将被确定，五部故事片将于 3 月 12 日在洛杉矶杜比剧院举行的颁奖典礼上角逐，演员吉米金梅尔将主持该仪式。

“我很高兴来到这里。我想把这个奖项献给著名的演员里卡多•达林和所有在阿根廷为民主而战的人” ，米特雷在感谢获得这一殊荣时说。

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授权阿根廷冠状病毒疫苗下一阶段的临床试验

国家药品食品和医疗技术管理局 (ANMAT) 于本周一批准启动 II 期和 III 期研究，以评估由 Conicet、圣马丁国立大学 (UNSAM) 和 Pablo Cassará 实验室联合开发的针对冠状病毒的国家疫苗“ARVAC Cecilia Grierson”的安全性、耐受性和免疫原性。

卫生部长卡拉•维佐蒂 (Carla Vizzotti) 说：“由阿根廷研究人员开发的针对 Covid-19 的国产疫苗是一个具体例子，表明当公共部门和私营部门联手合作时，我们可以取得成就。”她还强调说阿尔贝托•费尔南德斯总统推动了这一倡议的实施。

维佐蒂澄清说，如果没有科学、技术和创新部、生产发展部、Conicet、国家促进和研究、技术开发和创新署、大学和制药公司之间的协同作用，就不可能取得这一成就。

与此同时，科学、技术和创新部长丹尼尔•菲尔姆斯 (Daniel Filmus) 庆祝“我们科学家的努力、不同公共和私人行业之间的联系，以及与卫生部的共同努力，这使我们能够继续开展这个必要的项目为了阿根廷人的健康和健康主权”。

官方声明说，在获得国家药品食品和医疗技术管理局批准后，“ARVAC Cecilia Grierson”（ARVAC CG）疫苗可以推进 II 期和 III 期临床研究，这些研究将在先前接种过 SARS-CoV-2 病毒疫苗的成年志愿者中进行。

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美洲是新闻

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美洲国家组织谴责在巴西的“法西斯”行为

美洲国家组织 (OAS) 一致谴责巴西的“法西斯”行为，其中包括上周日发生的夺取民主权利单位的行为。

据法新社报道，美洲国家组织秘书长路易斯•阿尔马格罗说：“我们以最明确和最有力的方式谴责这种威胁巴西国家三大权力的法西斯主义和政变性质的动员”，并且“这不是一个孤立的事件”。

巴西驻美洲国家组织大使奥塔维奥•布兰德利 (Otávio Brandelli) 在其执行机构常设委员会特别会议上分析周日在这个国家发生的骚乱时表示：“巴西坚定致力于民主和法治，谴责任何形式的反民主极端主义和政治暴力” 。

当天，巴西前总统贾尔•博尔索纳罗的一群极右翼支持者闯入国会、总统府和最高法院进行了破坏行为。

这位大使补充说，那些应对这些暴力行为负责的人“将在正当的法律程序中被查明并受到严格的法律制裁”。

布兰德利说，国家及其民主机构“将根据所犯罪行的严重性做出相应的反应”，他坚持认为该国举行了“自由和民主”的选举，赢得了国际社会的赞扬。

洪都拉斯驻美洲国家组织大使卡洛斯•罗伯托•克萨达警告说，“今天在巴西发生的事情我们不知道它还会在哪里发生”，因为“这已经成为一种坏习惯”，他呼吁拉丁美洲的总统“在必要时前往巴西捍卫民主”。

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秘鲁危机恶化 检察院调查新总统

秘鲁前总统佩德罗卡斯蒂略的支持者与安全部队之间的冲突已经夺去了 40 多人的生命。 据国际机构报道，他的继任者迪娜•博卢阿尔特（Dina Boluarte ）将受到调查。

与此同时，激进派的抗议活动于本周三在秘鲁南部安第斯山脉继续进行，路障和集体追悼会导致与安全部队发生冲突，而美国则呼吁各方要保持“温和”。

与此同时，美洲人权委员会 (IACHR) 的观察团抵达利马，评估“社会抗议背景下的人权状况”，一个月来至少有 40 人死亡，抗议活动蔓延到旅游之都库斯科等其他地区。

在社会紧张局势中，检察官办公室于周二开始调查总统迪娜•博卢阿尔特涉嫌“种族灭绝”的罪行，总统在普诺的安第斯地区实施宵禁以制止仅在周一至周五之间发生的暴力示威活动。据该机构报道，周二造成 17 名平民死亡，一名警察在他的巡逻车内被烧死。

抗议活动的中心是普诺的艾马拉地区，与玻利维亚接壤，周一，成千上万的居民抬着 17 名平民遇难者的棺材走在胡利亚卡的街道上。

秘鲁本周三宣布全国举行哀悼，以纪念普诺地区的死者，周二政府下令实行为期三天的夜间宵禁，以遏制抗议活动。

据陆路交通管理局称，道路封锁延伸至该国 25 个地区中的八个，影响到塔克纳、莫克瓜、普诺、库斯科、阿普里马克、阿雷基帕、马德雷德迪奥斯和亚马逊。

在印加帝国的旅游之都库斯科，警察用催泪瓦斯驱散了数百名居民，其中包括农民，他们在动员起来要求总统下台后试图接管该市的机场。

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要求尼加拉瓜采取“紧急措施”释放反对派

美洲人权法院要求尼加拉瓜采取“紧急措施”，释放被关押在该国监狱中的丹尼尔奥尔特加政府的反对者。

法新社报道，美洲人权法院院长里卡多•佩雷斯周二要求“立即释放”11 名被拘留者，并批准“采取紧急措施保护和保障他们的生命权、健康权、获得充足食物的权利和人格完整权” 。

去年11 月 29 日，美洲人权法院已经宣布奥尔特加政府“一贯蔑视”该法院自 2021 年 6 月以来发布的六项有利于被拘留者的决议中“实际违规”的命令。

美洲法院强调，“（被拘留者的）评估风险状况持续增加”，以及“不健康和危险的拘留条件，对被拘留者及其家人的袭击、恐吓和威胁”。

去年 11 月，奥尔特加政府拒绝授权美洲人权委员会 (IACHR) 探视囚犯，据尼加拉瓜永不再人权委员会称，其中几名囚犯因入狱而病情加重。

大多数被拘留者仅根据所谓的《捍卫主权法》两项条款被判犯有“恐怖主义”、“阴谋”和“叛国罪”，并在 2020 年受到制裁。

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分析了由于干旱导致乌拉圭的农业紧急情况扩大

乌拉圭畜牧业、农业和渔业部分析，由于最近几周降雨很少或没有降雨，因此有必要延长当前的农业紧急状态，这种情况自春季以来一直持续，并已连续发生三年。

畜牧业、农业和渔业部负责人费尔南多•马托斯 (Fernando Mattos) 报告说，1 月 16 日星期一，他将与紧急咨询委员会会面，分析自 2022 年 10 月起生效的措施的延期。他解释说，当然，基于当前缺水报告的农业应急应用。

如果从中期来看，前景并不乐观，如果天气形势不发生逆转，预计该领域将迎来“严冬”。 马托斯在新闻发布会上肯定，“从生产的角度来看，情况很复杂； 在底土层严重缺水” 。

到目前为止，大约有 1500 家生产商获得了缺水援助，但如果算上来自市政当局的援助，可能还会有更多。

这位部长说，有“必要预防性地研究一下我们可以采取哪些措施。 农村 BPS 的到期已经被推迟，这对国家没有成本，它是一种通过推迟支付 30 天的财政援助”。

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