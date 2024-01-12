RAE华语节目 1月12日

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Argentina recibirá un desembolso de 4.700 millones de dólares del FMI

阿根廷将从国际货币基金组织获得47亿美元的拨款

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米莱上任一个月，其政府制定的“综合法”正在辩论中

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国际足联严厉制裁阿根廷队

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厄瓜多尔总统诺博亚表示，厄瓜多尔与毒品恐怖分子“实际上处于交战状态”

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国际货币基金组织（IMF）报告称，其与阿根廷政府就延长便利计划（SAF）协议框架内的第七次审查达成协议。这将使阿根廷获得47亿美元的拨款。

经济部长路易斯·卡普托 (Luis Caputo) 于1月11日举行的新闻发布会上详细介绍，这笔拨款将用于“支付 12 月、1 月和 4 月相应的资本到期”。

国际货币基金组织的文件预计，“随着政策的实施和信誉的重建，应该开始逐步的通货紧缩过程。” 报告详细介绍说，这“伴随着储备的进一步加强以及生产、需求和实际工资的最终复苏”。

2024年储备积累目标为100亿美元。

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1 月10日哈维尔·米莱 (Javier Milei) 完成了为期一个月的阿根廷总统任期。 与此同时，国会开始讨论总统提出的一揽子措施，即所谓的“综合法”，其中他提议对经济和国家领域进行彻底改革，以减少国家的参与。

米莱希望在 1 月底前获得批准，通过宣布公共紧急状态授予政府在经济、金融、财政、安全、国防、能源价格、卫生、行政和社会事务方面的立法权。

与此同时，周四，国家统计和人口普查局 (Indec) 公布自由主义者掌权以来的通货膨胀率。

其首批措施之一是将阿根廷比索兑美元贬值 54%，这加速了物价的上涨。

米莱政府寻求放松国家管制、让市场发挥影响力的经济改革，在支持者和反对者之间引发了激烈的公开辩论。

批评者包括工会组织，他们宣布将于 1 月 24 日举行针对自由主义者的第一次全国罢工。 这将是政府在执政一个月内面临的第三次社会和政治动员。

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国际足联纪律委员会决定对阿根廷队进行制裁，就是只允许售出下一场比赛的50%的席位。

这是由于 2026 年美国和加拿大世界杯预选赛中在里约热内卢阿根廷队对阵巴西队的比赛中发生的事件。

阿根廷队还必须支付 5 万法郎用于反歧视计划的投资，另外还必须支付 2 万法郎。

国际足联纪律机构的决定还包括对巴西、玻利维亚、厄瓜多尔和秘鲁的经济制裁。

由于球迷的歧视行为，智利队在下一场比赛中将不得不关闭50%的体育场。 此外，智利还必须支付8万法郎。

哥伦比亚将在25%的体育场座位关闭的情况下进行下一场主场比赛，并因9月份对阵智利的比赛延误以及球迷的歧视态度而被罚款3万法郎。

乌拉圭将不得不在下一场预选赛中关闭至少25%的体育场，并为对阵哥伦比亚和巴西的延误以及球迷对阿根廷的歧视行为支付3万法郎。

与此同时，巴西在9月对阵玻利维亚的比赛中因延误和闯入球场被罚款5000法郎，10月对阵乌拉圭则因球队不当行为（5项个人处罚）被罚款15000法郎； 以及 11 月份对阵阿根廷队时未能确保球场内外秩序而被罚款 5 万法郎。

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自1月8日以来，厄瓜多尔街头正经历犯罪团伙和毒贩发动的史无前例的暴力事件，造成至少 11 人死亡，近 140 名警察和监狱工作人员被囚犯关押。

除此之外，还有无数的武装袭击和约 70 名被拘留者，丹尼尔·诺博亚总统将这种情况定义为“为打击恐怖组织而争取和平”。

由于存在内部武装冲突，该国处于紧急状态，诺博亚的一项行政令规定将犯罪集团认定为“恐怖组织和好战的非国家行为体”。 这意味着将广泛动员武装部队、警察和其他安全部队。

诺博亚本周三（01/10）警告说，厄瓜多尔“温和的政府已经结束”，并承认我们正在经历“非常艰难的时期”。

对于去年11月23日上任的总统来说，暴力浪潮“不是一次意外”，而是在“安全计划开始实施时”发生的。

总统明确保证“支持这些恐怖组织的法官和检察官也将被视为这些组织的一部分”。

他说，这一警告还针对“阻碍任何行动”的国家警察和武装部队成员。

与墨西哥和哥伦比亚卡特尔有关的犯罪组织发起的进攻包括周二中午新闻节目中公共电视频道现场录制的一次不同寻常的闯入事件，犯罪分子用爆炸物和长武器威胁。