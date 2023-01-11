RAE华语节目 1月11日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

Soda stereo Signos

Charly garcia Himno nacional argentino

阿尔贝托•费尔南德斯：阿根廷“需要全面和更平等的发展”

总统肯定，由于冠状病毒大流行和乌克兰与俄罗斯之间的战争，阿根廷不得不面对“非常困难的两年”，但表示，现在“可以考虑国家的发展了”。

费尔南德斯保证，国家政府“坚持投资公共卫生的思想”，并保证阿根廷“需要为那些远离布宜诺斯艾利斯的人提供普遍和更平等的发展。”

总统要求“降低分贝，听听我们的声音”，并保证当前总统毛里西奥马克里说阿根廷“是一个沮丧的社会”时，他感到“愤怒”。

“我们不是一个失败的社会，我们有一群很棒的人，他们知道如何振作起来。我们是继 2019 年之后世界上增长第二快的国家。让我们意识到我们有能力做什么” ，他说。

总统在主持位于布宜诺斯艾利斯洛斯卡达莱斯模块化医院落成典礼时发表了上述讲话。

模块化医院将拥有 1000 平方米的面积、12 张重症住院病床、一间急诊室、八间办公室、一间实验室、一间 X 光室和一个疫苗接种中心。

该设施包括住院床和休克室床、担架、储物家具、桌子、轮椅、呼吸器、血压计、体重秤、病床和医疗用品，如乳房 X 光检查仪、超声波机、CT 扫描仪、腹腔镜、MRI 和最先进的救护车。

该医院将减轻圣何塞医院的压力，也将意味着卫生服务质量的飞跃。