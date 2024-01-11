RAE华语节目 1月11日

欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。歌曲：Los Caballeros de la quema-Avanti Morocha/Dread Mar I-Hoja en Blanco/Joaquín Sabina-No puedo enamorarme de tí/

DESCARGAR

Diputados debate la "Ley ómnibus" que Milei mandó al Congreso

众议员们就总统米莱提交给国会的“综合法”进行辩论

....

Aumentan los casos de Covid-19 en la Argentina

.....

Concluyó la misión del FMI, tras encuentro "positivo" con el Gobierno

......

Crisis en Ecuador: Argentina respaldó la "lucha contra la delincuencia organizada" del presidente Noboa

.....

众议院于1月9日开始辩论“阿根廷人自由的基础和起点”法案，即哈维尔·米莱政府推动的所谓国家改革“综合法”。

讨论的第一天，财政部律师鲁道夫·巴拉 (Rodolfo Barra)， 能源部长爱德华多·罗德里格斯·奇里略和司法部长马里亚诺·库内奥·利巴罗纳出席。

主持会议的负责人是自由党代表、总立法委员会主席加布里埃尔·博诺罗尼。

反对派祖国联盟主席杰尔曼·马丁内斯要求内阁首席部长尼古拉斯·波塞和经济部长路易斯·卡普托出席。

...

官方消息人士透露，最近几周，Covid-19 病例开始增加。 在阿根廷，截至 12 月 18 日这之前的一周，每日共发现84 例病例。 但在今年的头几天，每天记录了 212 例病例。

病例增加的地方是布宜诺斯艾利斯市，每日病例数从 7 例增加到 17 例； 布宜诺斯艾利斯省每天的病例数从 15 例增加到 35 例。

在图库曼，这一数字从 21 增至 97； 胡胡伊省的病例在 12 月下旬和 1 月第一周从 7 例增加到 23 例。

CONICET 研究人员警告说，报告的病例可能是 JN.1 亚变体进入的结果，该亚变体正在全球范围内引起热潮。 尽管他们指出“无需惊慌”，并说注射疫苗加强剂的重要性。

冠状病毒病例的增加不仅在阿根廷被发现，几周来美国也因这种新变种的出现而引发警惕。

.....

1月10日，国际货币基金组织的访问结束，在阿根廷该组织与经济部和中央银行举行了紧张的会议。 在基金组织访问结束时，预计将像往常一样就谈判进展发表一份声明。

由于估计已达成协议，这将有助于消除平行美元汇率上涨所反映的某些不确定性。

事实证明，代表团试图了解阿根廷计划进展的不同方面，特别是财政和货币状况。

主要目标是重新谈判协议的条件，因为在阿尔贝托·费尔南德斯和塞尔吉奥·马萨的管理下遵守商定的条款存在困难

据媒体报道，国际货币基金组织副总裁吉塔·戈皮纳特本周与总统联系，表示愿意随行访问，以示支持。

无论是在储备积累还是财政失衡方面，阿根廷都未能实现上届政府重新制定的协议中规定的不同目标。

.....

国家政府1月9日表示强烈支持厄瓜多尔总统丹尼尔·诺博亚“打击有组织犯罪”。

周二下午，该国遭遇安全危机，武装突击队对大学、购物中心发动袭击，并在电视频道的直播节目中劫持人质。

阿根廷政府强调，“目前尚未有阿根廷公民受到此情况影响的报告”。 据厄瓜多尔政府称，截至目前，已有 8 人在袭击中死亡。

阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺在她的X社交网络帐户中支持厄瓜多尔总统反对“社会主义毒品恐怖组织企图政变”。周二该国遭受安全危机后，总统决定宣布进入“内部武装冲突”状态。

与此同时，安全部长帕特里夏·布尔里奇指出，“厄瓜多尔从一个凶杀率低的国家变成了一个被毒品恐怖主义占领的国家” ，并说：“对抗黑手党，我们绝不能退缩：我们必须每天都进行斗争，以发挥法律的威力和国家的力量来保护公民。”

在厄瓜多尔境内各地爆发各种暴力行为后，厄瓜多尔总统宣布进入“内部武装冲突”状态，并决定动员该国武装部队。 两名犯罪团伙头目逃跑，多个城市发生爆炸袭击，厄瓜多尔各地发生汽车着火和监狱骚乱事件。