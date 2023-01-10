RAE华语节目 1月10日

听众朋友们，大家好！我是华语节目主持人汲丽娜Lina Ji。

欢迎您收听华语节目。在今天的节目中为大家报告有关拉丁美洲国家以及阿根廷的新闻，并且还请大家欣赏阿根廷的歌手和乐队的歌曲。网页：朱利安•科尔特斯 - 佩德罗•阿劳兹，新闻撰写：费尔南多•法里亚，制作：西尔瓦娜•阿维拉内达。

我们的网站：www.rae.com.ar，在我们的网站上您会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

今天请大家欣赏的歌曲：

-Soda stereo Tratame suavemente

-Abel pintos Sin principio ni final

阿尔贝托•费尔南德斯接见日本外务大臣

在双边外交关系 125 周年的框架内，这一日本官员在玫瑰宫与阿根廷国家元首会晤，并向解放者何塞•德•圣马丁献上鲜花以表示敬意。

阿尔贝托•费尔南德斯总统于本周二上午 11 点 30 分会见日本外务大臣林吉正，作为墨西哥、厄瓜多尔和巴西等其他国家之行的一部分他抵达阿根廷。

据官方报道，在双边外交关系 125 年的框架内，林吉政还“与外交部长圣地亚哥•卡费罗举行会谈，以深化双边议程和对应国际领域的议程”。

据官方消息：“阿根廷有兴趣继续致力于战略联盟，并共同分析推进全球战略联盟的可能性，就像与巴西和墨西哥保持的联盟那样，同时牢记共同价值观、加强合作和就全球事务交换看法议程”。

双边议程上要讨论的问题涉及“和平利用核能和卫星合作方面的合作”。

从这个意义上说，官方消息指出：“INVAP 公司正在与日本研究项目，航天机构之间正在举行会议，并与 ARSAT 公司进行初步对话，以探索卫星合作存在的潜力”。

此外，寻求“促进相互贸易和投资项目的发展，特别是在锂、化肥和氢能领域”。

官方消息称，“阿根廷有一个由大约 65000 名日本公民和后裔组成的大型日经社区”。

还强调，“2021年双边货物贸易出现显着复苏，达到18.62亿美元，达到近六年来的最高水平，同比增长近79%。但对于阿根廷重要的是要更好地平衡它，为此必须增加出口并使出口多样化”。

还强调，“阿根廷共和国感谢日本支持要求恢复我国和英国之间的双边谈判，以通过谈判和平解决与马尔维纳斯问题有关的主权争端”。

阿尔贝托•费尔南德斯庆祝“2022 年和 2023 年创纪录的旅游季”

总统在海滨城市 Miramar 与旅游行业的官员和代表举行会议时预测：“旅游活动在 2022 年增长 5.7% 左右，这已经向我们展示，在 2023 年也将实现增长”，并且“旅游业有很多工作” 。

总统阿尔贝托•费尔南德斯周一肯定，阿根廷的增长不是“即将开始”，而是“两年前开始”，这种趋势“与旅游业有很大关系”。

费尔南德斯周一在Miramar与旅游部门的官员和代表举行会议时发表讲话，在宣布建设曲棍球场并参观了社会发展部的眼科卡车后，他与他们分析了本季的进展情况，这是在Miramar高尔夫俱乐部进行的。 其中，旅游和体育部长马蒂亚斯•拉门斯 (Matías Lammens) 出席了会议。

总统坚称阿根廷的经济增长“2021 年为 10.3%”，并“我们在 2022 年增长 5.7% 左右，这已经向我们保证，我们将在 2023 年实现增长”，正如总统在一份声明中所报道的那样。

同样的预测估计，到 2023 年夏季，国际旅游业将吸引约 175 万外国游客，他们将在阿根廷消费约 13.7 亿美元。

费尔南德斯在强调最新的增长数据时说，“我们有一个非常强大的内部市场，我们生产的产品中有 70% 供我们消费，而旅游业与此有很大关系”，这代表了“一个很好的机会，我们绝不能浪费它，我们必须好好利用它，我们必须看看我们如何能够使这些目标成为一项国家政策”。

除拉门斯外，陪同总统出席会议的还有：体育秘书处的伊内斯•阿隆多，旅游推广秘书处的亚尼娜马丁内斯和阿尔瓦拉多将军市的市长塞巴斯蒂安•亚南托尼。

拉门斯在会议期间解释说，“我们正在经历一个美好的夏天，入住率非常好，与 2022 年季节相似”，并且根据官方预测，“1 月的后两周以及整个 2 月份，旅游目的地的旅游活动也将很好”。

他预计，“随着第四期‘PreViaje’计划的推出，我们将保持这一趋势，这样阿根廷就不会出现‘淡季’” 。

秘鲁当局在内政部通过国家移民监督局发表声明称，秘鲁政府将不允许前玻利维亚总统埃沃莫拉莱斯进入该国，当局指责莫拉莱斯干涉内政。

秘鲁新闻网站 RPP 在其电子版本中发布的声明称，针对莫拉莱斯的限制措施扩大到其他八名玻利维亚公民，“因为他们在我国开展劝说活动”。

声明还称，最近 “几个月，已确定玻利维亚国籍的外国公民进入秘鲁从事具有政治性质的活动，这明显影响了我们的移民立法、国家安全和秘鲁的内部秩序。”，文本详细说明该规定从 1 月 6 日开始实施。

同样，强调秘鲁是一个主权和民主国家，其移民条例规定，在本国领土上的所有外国公民都有义务按照法律行事，特别是在国家安全和内部秩序方面。

自从佩德罗•卡斯蒂略因试图压制国会和通过法令统治而离开秘鲁总统职位以来，玻利维亚前总统埃沃•莫拉莱斯使用他的推特账户来指代该国在这场政治危机中经历的社会动荡，指责“藤森右派”和“右翼媒体”密谋罢免总统。

民主遭到攻击后大规模示威支持卢拉

在上周日的博尔索纳罗主义者发动袭击后，成千上万卢拉支持者集会并动员起来捍卫巴西的民主。举起 “我们支持卢拉，支持民主”、“尊重民众投票”和“监禁政变领导人”等海报。

该活动由 Pueblo sin Miedo、Brasil Popular、街头工人运动 (MTST) 和黑人权利联盟发起，并组织了该市主要球队科林蒂安队、帕尔梅拉斯队、桑托斯队和圣保罗队的球迷。

参加此次活动的有在圣保罗的原住民领袖参加。他们说：¨来到这里是一种代表被前政府屠杀的人的方式¨。

法新社报道称，海报上展示了“我们与卢拉同在，争取民主”、“尊重民众投票”或“监禁政变领导人”等信息。

雨果•伊瓦拉（Hugo Ibarra）被选为世界最佳教练前十名

前十名名单由国际足球历史和统计联合会编制。 这位博卡教练在一个赛季后获得了这一殊荣，在这个赛季中，他作为一线队教练首次亮相，并获得了当地冠军头衔。

根据国际足球历史和统计联合会 (IFFHS) 编制的排名，博卡青年队教练雨果•伊巴拉在国家队技术总监排名中位居第十。

雨果•伊瓦拉，这位来自福尔摩沙的 48 岁教练以 70% 的有效率完成了他作为甲级教练的处子秀，并在这个赛季中首次亮相，这使他跻身于世界上最杰出的教练行列。

国际足球历史与统计联合会（IFFHS） 最近几天还强调莱昂内尔•梅西是 2022 年最佳足球运动员。

排名第一的教练是意大利人安切洛蒂（皇马），紧随其后的是西班牙人瓜迪奥拉（曼城）和摩洛哥人瓦利德雷格拉吉（卡萨布兰卡），三人分别登上世界上最好的技术总监领奖台。