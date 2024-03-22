RAE华语节目 (请点击阅读)

欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Li
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政府将补贴私立学校孩子的家庭以帮助其缴纳学费
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国家科学技术研究委员会（CONICET）的领导层表示“完全反
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橙色警报：风暴严重袭击阿根廷中部地区
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由于中国渔船的丑闻，政府限制了黑鳕鱼的捕捞
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美国中央情报局局长抵达阿根廷
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人力资本部推出“教育券”计划。 该措施包括向送孩子上私立学校
该措施包括小学、中学和高中的学生。
主要条件是，家庭月收入低于7个月的最低工资，即截至3月份为1
这一援助将惠及全国6000所私立学校的近200万名男孩和女孩
正如所解释的，该计划旨在防止学生“由于学费或月费成本增加而不
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政府预计本月的裁员可能会影响国家科学技术研究委员会（CONI
鉴于这种情况，该机构领导层表示“完全反对国家政府将行政和技术
他们在一份声明中详细说明，该机构拥有“1600 名对研究职业正常运作至关重要的行政和技术员工。在12150 名成员中支持人员为3050 名， 10900 名为获得博士奖学金，博士后学生和从事科学技术研究任务的人员。
从这个意义上说，他们强调其中许多员工“在 CONICET 工作多年，支持研究活动的规划、监控和评估过程”。
他们表示：“如果 CONICET 缺乏必要的行政和技术人员，就意味着它会陷入瘫痪，
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本周三，阿根廷中部和北部地区出现强烈到严重的风暴。
风暴对布宜诺斯艾利斯省城镇造成严重破坏，
周三，一股冷锋进入中部，带来了具有极地特征的气候。 3月21
在此背景下，预计巴塔哥尼亚将有强烈南风，山区将降雪，
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哈维尔·米莱上任100天后，政府因前渔业控制和检验局长朱利安
雪上加霜的是，在对一艘与中国船东有关的船只提出投诉后，
起诉书称，
这艘名为“泰安”的渔船，注册号为01530，
据称，政府当局提出要求放松对渔业的管制，
这艘渔船名为Tai An，注册号01530，是阿根廷最大的渔船。 它由
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美国中央情报局 (CIA) 局长威廉·伯恩斯 (William Burns) 抵达阿根廷，并在玫瑰宫与首席部长尼古拉斯·波塞 (
这是哈维尔·米莱就职以来与美国双边密切友好关系的新迹象。
中央情报局局长上一次访问阿根廷是在 2010 年，当时莱昂·帕内塔在克里斯蒂娜·基什内尔担任总统期间访问了
据报道，伯恩斯和理查森的访问加强了两国安全、
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美洲是新闻
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巴西检察官办公室指控博尔索纳罗的一名儿子犯有欺诈和洗钱罪
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干涸的水库使智利的饮用水供应面临风险
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乌拉圭因两种潜在致命疾病病例增加而保持警惕
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玻利维亚总统阿尔塞重申其国家对出海口的要求是“不可剥夺的”
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巴西检察官办公室3月20日决定对前总统最小的儿子贾尔·雷南·
针对这名 25 岁年轻人向普通法院提起的诉讼称，他伪造了 RB Eventos E Mídia（他是该公司合伙人）公司的账单数据，
相关资金是最近在 2022 年至 2023 年期间发放的，总额为 70万雷亚尔，即约 14,2857 万美元。
此案于去年八月启动，
一直远离政治的最年轻的博尔索纳罗在当局面前宣称，
2021年，当他的父亲仍担任总统时，
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经过 15 年的毁灭性干旱后，智利水库的水即将耗尽，
位于智利北部科金博地区的科戈蒂水库库容为1.5亿立方米，
这场历史性干旱几乎影响了这一世界最大铜生产国生活的方方面面，
根据世界资源研究所的数据，
尽管去年冬天的降雨帮助补充了智利中部和南部的一些水库，
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乌拉圭公共卫生部 (MSP) 发现脑膜炎和暴发性紫癜病例异常增加。
今年到目前为止，感染主要发生在5岁以下和15岁以上的儿童中。
由于疾病发展迅速并可能导致死亡，
仅仅两个多月的时间，感染人数就将超出全年的预期。
这是一种对脑膜造成损害并因脑膜炎球菌引起的脑膜炎的疾病。
如果感染到达血液，就会引起紫癜，如果继续发展，
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玻利维亚总统路易斯·阿尔塞本周重申，
阿尔塞提到了国际法院2018年发布的一项裁决，
阿尔塞在 3 月 23 日纪念玻利维亚海洋日之前向记者发表了讲话。 这个日期是为了纪
他说：“玻利维亚人拥有不可剥夺的出海主权，
1879 年至 1884 年间，太平洋战争爆发后，玻利维亚失去了出海口，
冲突结束后，秘鲁和玻利维亚都将领土割让给智利。 就玻利维亚而