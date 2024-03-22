RAE华语节目 (请点击阅读)

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政府将补贴私立学校孩子的家庭以帮助其缴纳学费

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国家科学技术研究委员会（CONICET）的领导层表示“完全反 对”该机构解雇人员

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橙色警报：风暴严重袭击阿根廷中部地区

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由于中国渔船的丑闻，政府限制了黑鳕鱼的捕捞

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美国中央情报局局长抵达阿根廷

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人力资本部推出“教育券”计划。 该措施包括向送孩子上私立学校 的家长或监护人支付75%或以上的国家补贴。

该措施包括小学、中学和高中的学生。

主要条件是，家庭月收入低于7个月的最低工资，即截至3月份为1 41,96万比索。

这一援助将惠及全国6000所私立学校的近200万名男孩和女孩 ，其中包括每月费用50%的补贴，总额不得超过54396比索。

正如所解释的，该计划旨在防止学生“由于学费或月费成本增加而不 得不换学校”。

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政府预计本月的裁员可能会影响国家科学技术研究委员会（CONI CET）。

鉴于这种情况，该机构领导层表示“完全反对国家政府将行政和技术 人员合同续签期限限制到3月31日的决定”。

他们在一份声明中详细说明，该机构拥有“1600 名对研究职业正常运作至关重要的行政和技术员工。在12150 名成员中支持人员为3050 名， 10900 名为获得博士奖学金，博士后学生和从事科学技术研究任务的人员。

从这个意义上说，他们强调其中许多员​​工“在 CONICET 工作多年，支持研究活动的规划、监控和评估过程”。

他们表示：“如果 CONICET 缺乏必要的行政和技术人员，就意味着它会陷入瘫痪， 并使国家科学技术系统中核心参与者的运作面临风险。”

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本周三，阿根廷中部和北部地区出现强烈到严重的风暴。

风暴对布宜诺斯艾利斯省城镇造成严重破坏， 大都市地区出现严重洪涝，大布宜诺斯艾利斯南部地区出现冰雹。

周三，一股冷锋进入中部，带来了具有极地特征的气候。 3月21 日，恰逢南半球立秋，迎来了今年的第一次大寒潮。

在此背景下，预计巴塔哥尼亚将有强烈南风，山区将降雪， 门多萨省和圣胡安省山脉将刮中风， 中部和东北部地区将出现暴风雨。

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哈维尔·米莱上任100天后，政府因前渔业控制和检验局长朱利安 ·苏亚雷斯辞职而陷入丑闻。

雪上加霜的是，在对一艘与中国船东有关的船只提出投诉后， 政府决定部分暂停在阿根廷海的黑鳕鱼捕捞， 直到导致该官员离职的事件得到澄清为止。

起诉书称， 苏亚雷斯辞职是因为他受到要求支持一艘悬挂阿根廷国旗但由中国船 长驾驶的渔船捕鱼活动的压力， 该渔船未经授权捕获了大量的黑鳕鱼。此外， 必须对这种类型的捕捞进行监控并实行配额， 这样可使这种鱼免受灭绝的风险。

这艘名为“泰安”的渔船，注册号为01530， 当时正在禁区捕捞令人垂涎的黑鳕鱼。

据称，政府当局提出要求放松对渔业的管制， 这一压力意味着请求对在阿根廷海捕捞黑鳕鱼的中国船只进行支持。

这艘渔船名为Tai An，注册号01530，是阿根廷最大的渔船。 它由 Prodesur S.A. 管理，但由吕志江私人投资。吕志江是一名华裔，30 多年前入籍阿根廷。 他的工作地点位于火地岛，该船也位于该省。

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美国中央情报局 (CIA) 局长威廉·伯恩斯 (William Burns) 抵达阿根廷，并在玫瑰宫与首席部长尼古拉斯·波塞 ( Nicolás Posse)会晤。

这是哈维尔·米莱就职以来与美国双边密切友好关系的新迹象。

中央情报局局长上一次访问阿根廷是在 2010 年，当时莱昂·帕内塔在克里斯蒂娜·基什内尔担任总统期间访问了 阿根廷。

据报道，伯恩斯和理查森的访问加强了两国安全、 打击贩毒和恐怖主义以及军事方面的合作。

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美洲是新闻

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巴西检察官办公室指控博尔索纳罗的一名儿子犯有欺诈和洗钱罪

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干涸的水库使智利的饮用水供应面临风险

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乌拉圭因两种潜在致命疾病病例增加而保持警惕

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玻利维亚总统阿尔塞重申其国家对出海口的要求是“不可剥夺的”

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巴西检察官办公室3月20日决定对前总统最小的儿子贾尔·雷南· 博尔索纳罗（Jair Renan Bolsonaro）提出指控， 罪名是在获取银行贷款的业务中犯有欺诈和洗钱罪。

针对这名 25 岁年轻人向普通法院提起的诉讼称，他伪造了 RB Eventos E Mídia（他是该公司合伙人）公司的账单数据， 夸大了数字并获得了至少三个贷款。

相关资金是最近在 2022 年至 2023 年期间发放的，总额为 70万雷亚尔，即约 14,2857 万美元。

此案于去年八月启动， 此后已对其办公室和两间公寓进行了突击搜查。

一直远离政治的最年轻的博尔索纳罗在当局面前宣称， 他不认识公司文件上的签名，尽管专家的证词、 证人甚至他的银行申请的图像都否认了他的说法。

2021年，当他的父亲仍担任总统时， 一家为政府提供服务的制作公司在他的一家公司的开业派对上进行了 工作，但没有向他收取费用， 因此他因涉嫌以权谋私而受到当局的审查。 一段时间后， 该案因缺乏证据而结案。

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经过 15 年的毁灭性干旱后，智利水库的水即将耗尽， 威胁到这个安第斯国家的饮用水。

位于智利北部科金博地区的科戈蒂水库库容为1.5亿立方米， 在南半球夏末已完全干涸。

这场历史性干旱几乎影响了这一世界最大铜生产国生活的方方面面， 从采矿生产到首都绿地。

根据世界资源研究所的数据， 智利是世界上水资源最紧张的国家之一，到 2040 年将面临水资源耗尽的风险。

尽管去年冬天的降雨帮助补充了智利中部和南部的一些水库， 但该国北部仍然干旱，导致整个地区的水库枯竭。

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乌拉圭公共卫生部 (MSP) 发现脑膜炎和暴发性紫癜病例异常增加。

今年到目前为止，感染主要发生在5岁以下和15岁以上的儿童中。

由于疾病发展迅速并可能导致死亡， 建议采取极端预防措施并迅速前往医生办公室或医院。

仅仅两个多月的时间，感染人数就将超出全年的预期。

这是一种对脑膜造成损害并因脑膜炎球菌引起的脑膜炎的疾病。

如果感染到达血液，就会引起紫癜，如果继续发展， 很快就会导致暴发性紫癜。 这两种疾病都会危及生命。

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玻利维亚总统路易斯·阿尔塞本周重申， 该国从智利收回出海主权的权利是“不可剥夺的”。

阿尔塞提到了国际法院2018年发布的一项裁决， 该裁决驳回了玻利维亚提出的迫使智利就这一安第斯国家出海太平洋 主张进行谈判的争议。

阿尔塞在 3 月 23 日纪念玻利维亚海洋日之前向记者发表了讲话。 这个日期是为了纪 念该国首次抵抗玻利维亚当局所谓的智利军队入侵，这场入侵始于 1879 年 2 月 14 日。

他说：“玻利维亚人拥有不可剥夺的出海主权， 这项裁决让我们明白了两个要素：我们拥有出海权， 而且这并没有消除通过对话达成协议的可能性。” 。

1879 年至 1884 年间，太平洋战争爆发后，玻利维亚失去了出海口， 智利与玻利维亚和秘鲁结成的联盟陷入对立。

冲突结束后，秘鲁和玻利维亚都将领土割让给智利。 就玻利维亚而 言，割让范围包括阿塔卡马沙漠， 这块土地曾使该国能够进入太平洋。