RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Los Rodriguez – Mucho mejor / Mercedes Sosa –Todo cambia/Jorge Rojas y Abel Pintos– La LLave/Luciano Pereyra – Como tú

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-阿根廷政府宣布查明90年代恐怖袭击事件责任人身份

-乌拉圭选举：左翼反对派候选人获胜，但决选将于11月24日举行

-玻利维亚：前总统埃沃·莫拉莱斯报告称有人试图枪杀他

-调查显示，70%的阿根廷人不再吃烤肉

-厄瓜多尔：政府承认本周将继续停电

-体育：阿根廷车手佛朗哥·科拉平托 (Franco Colapinto) 在墨西哥的比赛中获得第 12 名

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阿根廷政府宣布查明 1992 年袭击以色列大使馆和 1994 年袭击 AMIA 的责任人之一的身份。

袭击事件发生在布宜诺斯艾利斯，总共造成 100 多人死亡。

被告是侯赛因·艾哈迈德·卡拉基，据称是地区真主党组织的领导人。

阿根廷安全部长帕特里夏·布尔里奇上周五报道了这一消息，她在新闻发布会上展示了嫌疑人的照片。

据该官员称：“卡拉基监督了两次袭击的后勤工作”，目前人在黎巴嫩。

乌拉圭左翼反对派候选人亚曼杜·奥尔西以超过43%的选票获胜上周日的选举。

在11月24日的决选中，他将面对获得27.2%选票的执政党候选人阿尔瓦罗·德尔加多(Alvaro Delgado)。

奥尔西在选举后给追随者的一封信中强调，他的政党——扩大阵线是乌拉圭发展最快的政党。

与此同时，保守派的德尔加多保证，他的政党“有责任确保国家不倒退”。

在总统选举的同时，还举行了两次公民投票。

其中一项，就修改社会保障制度和降低退休年龄进行了磋商。

工会推动的项目没有达到通过所需的50%支持率。

在另一次公投中，乌拉圭人还拒绝了政府授权夜间突袭搜查的倡议。______________________________________________

玻利维亚前总统埃沃·莫拉莱斯报告说，有人试图枪杀他。

据他说，当他前往科恰班巴市的一家广播电台时，身份不明的袭击者向他的车辆开枪。

莫拉莱斯在社交网络上展示了这辆车上有几个弹孔的照片。

他还发布了一段视频，记录了他报告的袭击事件。

在此背景下，玻利维亚现任总统路易斯·阿尔塞宣布对涉嫌袭击事件进行调查。

该事件发生在莫拉莱斯领导的抗议活动的背景下，该抗议要求授权莫拉莱斯成为明年选举的候选人。

由于这些原因和其他原因，这位前总统与阿尔塞存有强烈分歧，阿尔塞是他的盟友，也是 2005 年至 2019 年政府期间的部长。_______________________________________

在阿根廷，超过 70% 的人口由于价格的原因放弃了一项民族传统：家庭烧烤。

这是莫伊格尔咨询公司发布的一项调查所揭示的。

根据这项研究，由于价格高涨，牛肉消费量比去年相比下降了 11%。

该调查还肯定 60% 的家庭和夫妇暂停休闲活动以节省开支。

咨询公司的调查还显示，62% 的受访者认为自己的收入低于通货膨胀率，今年迄今为止这一比例超过 100%。

另外，阿根廷开始将牛肉产品出口到萨尔瓦多。

这是外交部宣布的，强调阿根廷开放新市场的重要性。_____________________________________

在厄瓜多尔，能源危机仍在继续，丹尼尔·诺博亚总统的政府承认本周将继续按计划停电。

供应中断可能会连续持续长达 14 小时。

但诺博亚表示有信心这一情况将在 12 月份得到解决。

据当局称，造成这种情况的主要原因是60年来最严重的干旱。

由于缺水，产生这个南美国家几乎所有能源的水力发电厂的运行远远低于其能力。

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体育

阿根廷车手佛朗哥·科拉平托 (Franco Colapinto) 在墨西哥大奖赛中获得第 12 名。

这位威廉姆斯车手在排位赛中未能通过第一轮比赛，最终以第 16 名的成绩出发。

不过，他在比赛中一度占据第九位。

但他的表现不足以在比赛中获得积分，最终由西班牙选手卡洛斯·塞恩斯获胜。

贝莱斯·萨斯菲尔德仍继续领跑阿根廷足球甲级联赛。

尽管布宜诺斯艾利斯队与贝尔格拉诺科尔多瓦队1-1战平，但积38分成为积分榜上唯一的领先球队。

他们的护航队是飓风队（Huracan），34 分并少一场比赛，以及塔勒雷斯队（Talleres）， 32 分。

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阿根廷外交部的消息：

第一批阿根廷牛肉抵达萨尔瓦多

10 月第一周，第一批原产阿根廷的冷藏牛肉在完成了 2023 年开始的阿根廷肉类加工企业临时卫生认证程序后进入萨尔瓦多。

通过这种方式，阿根廷在其牛肉买家名单中又增加了一个目的地，其中包括世界上最苛刻的市场，这凸显了我们肉类产品的竞争力、质量和卫生条件。

2023年，萨尔瓦多仅进口冰鲜和冷冻牛肉就超过2亿美元，几乎全部来自中美洲地区国家。

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G20：蒙迪诺参加巴西贸易部长会议

外交部长戴安娜·蒙迪诺周末参加了在巴西利亚举行的二十国集团贸易和投资集团部长会议，并同时与欧盟、瑞士、英国、阿联酋和西班牙高层举行了一系列双边会议。

在第一次关于世贸组织改革和加强多边贸易体系的会议上，外交部长蒙迪诺强调了二十国集团“在受到保护主义和单边措施挑战的世界”中建立共识的作用。

蒙迪诺说：“阿根廷的立场侧重于税收改革、开放市场经济、促进投资、加强法治、促进自由竞争和全面融入全球经济。为了巩固我们的内部改革进程，我们设定了非常高的标准，我国将加入经合组织视为首要任务”。

此外，她还批评了全球农产品市场所遭受的扭曲，指出“农产品的关税不仅几乎是工业品的两倍，而且非关税措施对农产品贸易的影响也不成比例。”

从这个意义上说，她认为这些补贴“导致效率低下，阻碍我们实现粮食安全的努力”。

对于阿根廷外交部长来说。“贸易应该在粮食安全、环境挑战和生计方面发挥重要作用，特别是在非补贴国家。”

这位部长还强调需要共同努力“消除国际贸易壁垒，保证发展中国家在全球贸易增长中获得份额”。

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外交部对外贸易促进网站在庆祝成立 20 周年之际更新

在其成立 20 周年之际，“阿根廷贸易网”门户更新了其设计和功能，以提供更具吸引力、实用性和可访问性的界面，优化搜索时间并改善用户体验。

该网站 (https://cancilleria.gob.ar/es/argentinatradenet) 由阿根廷驻世界各地大使馆、推广中心和领事馆的整个网络生成，是外交部开发的工具，旨在将市场情报信息提供给出口公司和其他公共和私营部门。

网站的更新包括适应移动设备的现代设计、更易于访问和安全的导航，除其他优点外，还提高了网站在各种搜索引擎中的定位。

该门户携手分布在国外的150多个办事处，提供向五大洲出口产品和服务的免费商业机会；与超过 24000 家外国进口商进行沟通的可能性；了解国际市场概况；呼吁外交部组织贸易代表团；各国的经济综合以及出差时需要关注的信息。

该网站成立20年来，记录了14224个商业机会、1336个国际招标、5212个国际博览会、3520份市场报告、587份专题报告、212份商业指南、152个国家档案和1072个出口壁垒信息。同样，有 1万家出口商和 512 个商会注册。

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来自南美国家阿根廷的新闻

政府任命新任阿根廷驻联合国大使

哈维尔·米莱政府任命弗朗西斯科·特罗佩皮为阿根廷新任常驻联合国代表。

根据总统和外交部长戴安娜·蒙迪诺签署的文本所示，特罗佩皮曾支持阿根廷驻华盛顿大使赫拉尔多·沃特因，并获得“特命全权大使”的称号。

里卡多·拉戈里奥离职，并将他从共和国常驻联合国代表调往外交部。

解除拉戈里奥的决定是对阿根廷外交领域内部紧张局势的回应。外交部消息人士此前告诉阿根廷媒体，官方立场寻求“与哈维尔·米莱在联合国大会上表达的愿景保持一致”。

米莱在演讲中严厉批评了各种国际组织和2030年“未来公约”议程，并宣布他打算将阿根廷变成自由市场地位方面的“世界灯塔”和在社会和政治问题上的保守立场。

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乌拉圭前总统穆希卡称阿根廷穷人比以前多了

乌拉圭前总统、广泛阵线领导人何塞·穆希卡表示，阿根廷“贫困人口比以前更多”，这遭到了阿根廷自由主义政府的回应。人力资本部长桑德拉·佩托维洛否认了贫困数据，并批评了穆希卡的意识形态立场，而米莱总统则进一步提高了语气，他说：“他（穆希卡）所说的是真正的无稽之谈。”

这场争议始于上周日，当时乌拉圭总统候选人亚曼杜·奥尔西(Yamandú Orsi)以超过17个百分点的优势获胜。在总统选举投票时，这位乌拉圭前总统被问及对阿根廷当前事件的看法。