RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Dread Mar I – Hoja en blanco / Chaqueño Palavecino –El Arriero/León Gieco– La memoria/

...................

-总统米莱签署解散AFIP税务机构的法令

-据政府称，贫困率正在减少

-金砖国家峰会上巴西反对委内瑞拉加入该集团

-乌拉圭选举：根据调查显示，周日的第一轮选举中将没有候选人获胜，必须进行决选

-经济部长路易斯·卡普托在华盛顿会见国际货币基金组织总裁

-体育：南美杯半决赛，竞技队2-2战平科林蒂安队

_________________________________________________

总统哈维尔·米莱签署了取消税务机构 AFIP 的法令。

玫瑰宫预料这一措施寻求消除近一半的等级职位以节省公共资金。

正如预期的那样，该决议宣布成立一个新机构 ARCA，该机构将执行已解散的AFIP的职能。

事实上，ARCA将继续由负责 AFIP 的同一位官员领导：弗洛伦斯·米斯拉希。

据米莱政府称，阿根廷的贫困率开始减少。

人力资本部在一项研究中指出，这是贫困率指标多年来的首次下降。

该研究公告是在 INDEC 阿根廷近 53% 的人口处于贫困状态的官方数据公布后不久发布的。

但人力资本部没有提供数字或图表，声称“消除不平等和加强经济的转折点已经到来”。

文件表示，这一趋势“已得到阿根廷天主教大学 UCA 的证实”。

对于人力资本部来说：“财政稳定、对关键部门的投资和加强劳动力市场正在开始扭转多年的危机和贫困。”

经济部长路易斯·卡普托在华盛顿会见了国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·乔治耶娃。

这位国际货币基金组织负责人在社交网络上发帖称，这是一次“非常非常好的会面”，并附上了与阿根廷官员的合影。

乔治耶娃表示：“就国家的优先事项达成了一致”。

她表示：“我们观察阿根廷的客观和经济指标，我们看到了进步。”

卡普托前往美国参加国际货币基金组织和世界银行年会，该会议本周批准向阿根廷提供20亿美元的新贷款。

在金砖国家峰会上，巴西反对委内瑞拉加入该集团。

本周在俄罗斯城市喀山举行的会议，巴西表达了这一立场。

卢拉·达席尔瓦总统的政府否决了这个加勒比国家加入由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的集团。

委内瑞拉政府则认为巴西利亚的立场是“一种侵略、一种敌对姿态”。

这是在7月28日委内瑞拉选举后南美国家之间关系紧张的背景下发生的。

卢拉不承认委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗再次当选，并要求公布选举记录。

乌拉圭周日将举行选举，以确定路易斯·拉卡列·波乌总统的继任者。

根据民意调查，没有候选人能够获得超过50%的选票，因此将于11月24日进行决选。

主要候选人是民意调查中排名第一的左翼人士亚曼杜·奥尔西(Yamandú Orsi)和官方候选人阿尔瓦罗·德尔加多(Alvaro Delgado)。

_____________________________

体育

在南美杯比赛中，竞技俱乐部与巴西科林蒂安队战成2-2平。

在圣保罗的尼奥基米卡体育场，冒着倾盆大雨，阿根廷队凭借马克西米利亚诺·萨拉斯的进球首先领先。

但当地人凭借尤里·阿尔贝托的两粒进球扭转了局面。

下半场，加斯顿·马蒂雷纳为客队扳平比分。

下周在布宜诺斯艾利斯省阿韦拉内达举行第二回合比赛。

胜者晋级南美杯决赛，决赛将于 11 月 23 日在巴拉圭首都亚松森举行。

另一场半决赛，阿根廷拉努斯队和巴西米内罗竞技队也展开角逐。

___________________________________________

阿根廷，南美国家

2025年教育预算将是近十年来占GDP最低的预算

2025年国家教育资金占GDP的0.88%，低于2024年（0.91%）和2023年（1.48%）。该数据来自阿根廷教育观察站的一份报告。

高等教育（大学）将获得教育部预算的66.5%。非大学义务教育和高等教育项目将占总数的23.1%。

2025年，预算资金将首次分配给“国家扫盲计划”，并取消“提高教育质量”、“连接平等”、“领土强化”和“支持教育组织”项目。

数据来自阿根廷教育观察站的报告《2025年国家教育预算》。作者：布宜诺斯艾利斯大学（UBA）精确科学学院经济系主任、科尼塞特政治经济学跨学科研究所（IIEP）研究员哈维尔·库西奥（Javier Curcio）；以及来自阿根廷教育观察站的 玛丽亚·索尔·阿尔苏和莱尔·萨恩斯·吉伦。

根据报告，2015年教育支出占GDP的比重达到峰值，为1.59%。此后一直下降，直到2019年，教育投资为1.08%。

....

阿根廷避免落入不打击洗钱国家的“灰名单”

金融行动特别工作组（FATF）全体会议宣布，阿根廷没有被列入不打击洗钱和恐怖主义的“灰名单”。政府庆祝投票结果，因为如果被列入该名单的负面结果将对经济和市场产生直接影响。

经过漫长的评估过程，FATF 批准了阿根廷共和国相互评估报告。 3 月是一个关键日期：金融行动特别工作组的评估人员和官员在阿根廷逗留了三周，会见了国家所有权力部门和私营部门，以评估是否遵守了有关打击洗钱和恐怖主义的规定。

阿根廷在法国的代表团由司法部长马里亚诺·库内奥·利巴罗纳、司法秘书长塞巴斯蒂安·阿梅里奥和金融信息股（UIF）负责人伊格纳西奥·雅科布奇率领。

.....

8月经济活动略有改善，但经济复苏滞后

INDEC 的数据显示，8 月份经济活动较 7 月份增长 0.2%，但较去年同月下降 3.8%。有了这些记录，经济表现好于预期，但仍未出现经济复苏的迹象。

2024 年到目前为止，经济活动下降了 3.1%，包括货币基金组织在内的预测称全年经济活动将下降 3.5%。

8 月份有五个行业出现增长，其中渔业（17.1%）和采矿与采石业（6.0%），其次是农业、畜牧业、狩猎和林业（4.5%）。

展望未来，INDEC 消息人士表示：“近期信贷的重启应该是经济活动的一个关键因素，主要是由消费增长推动的。”

...

学习测试：超过 50 万名学生接受语言和数学评估

超过 50 万中学生接受了语言和数学评估，学习测试通过人力资本部教育秘书处与 23 个省和布宜诺斯艾利斯市协调行动在全国同步实施。

对于 2024 年学习测试，估计共有来自 13000 多所中学的 54,7635 名学生参加。

自 2016 年以来，对学生的学习进行了评估，并将与他们发展的一些条件相关的信息系统化。

测试结果将在国家报告和司法报告中发布，其中将对学习成绩及其相关因素进行分析。随后，人力资本部教育秘书处信息和教育评估副部长将发布不同的国家专题报告。