RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Miguel Bose – Si tu no vuelves / Destino San Javier –Aunque ya no vuelva a verte/Alberto Cortez – Callejero/Sting – Ellas bailan solas

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-世界银行将向阿根廷提供20亿美元贷款

-俄罗斯金砖国家峰会：普京支持委内瑞拉加入金砖国家集团

-乌拉圭选举：执政党和反对党结束在蒙得维的亚的竞选活动

-秘鲁：由于交通罢工，首都利马进行虚拟课程

-古巴：政府宣布在四天停电后恢复电力服务

-体育：博卡队在点球大战中击败拉普拉塔体操队进入阿根廷杯决赛

世界银行将向阿根廷提供20亿美元贷款。

据该金融机构消息称，这笔信贷将用于社会和教育项目。

经济部长路易斯·卡普托在美国访问期间会见了几位金融机构的当局。

据获悉，阿根廷也将获得一笔美洲开发银行的24亿美元的贷款。

据消息人士称，这笔贷款将为可再生能源和可持续采矿项目提供资金。

在经济方面，阿根廷8月份工业活动同比下降7.4%。

阿根廷工业联盟的一份报告反映了这一点，根据该报告，今年迄今为止下降了12.1%。

然而，预计未来几个月该行业的情况将略有好转，尤其是汽车行业。_____________________________________________

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示支持委内瑞拉加入金砖国家。

普京在俄罗斯城市喀山举行的金砖峰会框架内向委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗表达了这一观点。

普京强调了两国关系的重要性，并指出能源和制药等领域的联合项目正在进行中。

金砖国家是由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的新兴经济体集团。

关于巴西，巴西总统卢拉·达席尔瓦因健康原因无法前往俄罗斯，他在峰会上通过视频会议发表了讲话。他呼吁缓和乌克兰和中东冲突。

这位南美人警告说，这些战火有可能蔓延至全球。_______________________________________

乌拉圭10 月 27 日的总统选举竞选活动已结束。

在首都蒙得维的亚，主要候选人分别主持了不同的活动。

民意调查显示反对派扩大阵线的亚曼杜·奥尔西领先。

他在结束竞选时的讲话强调了对话的重要性，以及保护教育和安全的必要性。

此外，他还逐字地表示，他打算“严厉打击犯罪”。

执政党国家党的阿尔瓦罗·德尔加多在距离蒙得维的亚10公里的拉斯彼德拉斯结束了竞选活动。

他在讲话中为现任政府和即将卸任的总统路易斯·拉卡勒·普的管理辩护。

在此框架下，德尔加多呼吁乌拉圭人应将河床国家的现状与五年前进行比较。

古巴政府在持续数天的大停电后宣布恢复该国70%的电力供应。

据官方消息称，这些问题是由于安东尼奥·吉特拉斯热电厂于10月18日发生的故障造成的。

由于缺乏电力供应，这个加勒比国家引发了针对当局的抗议。

但官员们表示，正在采取措施加强能源系统，避免未来出现类似问题。____________________________________________

秘鲁公共交通罢工导致首都利马的学校关闭。

当局决定举办虚拟课程，以应对导致陷入瘫痪该市的抗议活动。

公共交通部门启动罢工措施，要求加强首都圈的安全。

但秘鲁总统迪娜·博卢阿特表示，这些行动并不能解决犯罪问题。________________________________________

体育

博卡青年队在点球大战中以2-1击败体操队晋级阿根廷杯决赛。

门将莱安德罗·布雷发挥了关键作用，阻止了五次射门中的四次。

与此同时，拉努斯在南美杯半决赛中客场1-1战平巴西克鲁塞罗。

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拉美国家消息

巴西和墨西哥的通胀率高于预期

能源和食品等商品价格上涨使拉丁美洲最大经济体的货币政策前景变得复杂，十月初巴西和墨西哥的通胀加速超出预期。

周四公布的官方数据显示，巴西消费者价格同比上涨4.47%，高于彭博社调查的经济学家4.43%的平均预期。同期墨西哥年通胀率加速至4.69%。

住宅电费上涨5.29%，食品和饮料上涨0.87%，推高了巴西10月前两周的通胀。

在墨西哥，能源成本同期上涨2.25%，而水果和蔬菜上涨1.94%。

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玻利维亚封锁十天

随着时间的推移，玻利维亚的封锁变得越来越激进。从 10 月 14 日星期一开始，有四个阻塞点。十一天后的这个星期四，至少有 20 个抗议队伍，其中大多数在科恰班巴省，该省禁止东部和西部之间的交通。

总统路易斯·阿尔塞提到了这场冲突，并宣布警方将“逐步”干预。总统说：“我们一直在科恰班巴省的几次解封中取得进展，我们将继续这样做，因为玻利维亚人民要求我们这样做，我们将逐步解封。”

前总统埃沃·莫拉莱斯在一份公开声明中称，封锁是合理的。他还向政府提出了三个议程，包括举行经济峰会、呼吁举行初选以及制定“满足国家经济、社会和体制要求”的立法议程。

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习近平支持更多南美国家加入金砖国家

中国国家主席习近平周四在俄罗斯举行的金砖国家峰会上表示，支持更多南美国家加入金砖国家集团。

习近平要求该集团引领全球经济治理体系改革。金砖国家是由俄罗斯、印度和中国之间的会议产生的，然后开始更正式的会议，后来又加入了巴西，然后是南非、埃及、埃塞俄比亚、伊朗和阿拉伯联合酋长国。

新兴国家论坛还提出了与巴西和中国携手调解乌克兰和俄罗斯结束对抗的提议。与此同时，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京会见了委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗，这是该加勒比国家元首自七月政治危机以来首次出国访问。

习近平强调需要“倾听全球南方国家的声音”，并敦促金砖国家“在真正的多边主义基础上引领全球治理改革”。

在总统哈维尔·米莱政府执政至今，阿根廷拒绝参加金砖国家会议和行动。

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发现一艘200多年前的沉船，里面装满了无价之宝

墨西哥金塔纳罗奥州地区以沉船率高而闻名，因此这里发现200多年前英国沉船也就不足为奇了。然而，最令人惊讶的并不是多年前的沉船事故，而是船里面发现的无价之宝的数量。

据墨西哥国家人类学和历史研究所（INAH）考古学家团队介绍，这艘船是水下考古的重要文物。它是由当地一位名叫曼努埃尔·波兰科的渔民发现的，他向专家通报了他的发现。

这是一艘18世纪末19世纪初的船只，这使其成为具有巨大价值的考古宝藏。

发现的物品包括一个锚、一门大炮和几个铁锭，它们可以作为确定该船类型及其来源的线索。

据墨西哥国家人类学和历史研究所的报告，迄今为止，金塔纳罗奥州海域已记录了大约70起沉船事故，因为该地区的地理很危险，有珊瑚礁。

该地区被认为是不同时代船只的真正墓地。