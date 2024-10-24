RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Alejandro Lerner – Después de ti / Diego Torres –La última noche/Luciano Pereyra – Si no es muy tarde/

...................

-总统米莱保证即将结束美元限制

-国际货币基金组织预测，明年阿根廷通胀率为45%

-金砖国家峰会在俄罗斯开幕，巴西总统卢拉缺席

-将重新开放阿根廷和巴拉圭之间的亚西雷塔国际过境点

-在南美解放者杯半决赛中，河床以 3-0 不敌米内罗竞技队

总统哈维尔·米莱保证，“即将结束”对美元流通的限制。

正如他在接受采访时透露的那样：要做到这一点，有必要“消除比索的过剩”。

阿根廷实施这一政策已十多年了，以限制央行储备的流失。

在不同的时期这一措施有时灵活和有时更严格，但今天仍然在执行。

其后果之一是有很多种美元汇率：一种是由政府决定的“官方”汇率，另一种是自由浮动的“蓝色”汇率。

...................

据国际货币基金组织称，阿根廷明年的通胀率将下降，但与大多数国家相比仍将保持较高水平。

国际货币基金组织在《世界经济论坛》报告中预测，2025年阿根廷物价上涨率将达到45%。

据同一消息来源称，2024 年通胀率接近 140%。

同时，文件还显示，阿根廷GDP今年将收缩3.5%，但明年将增长5%。

_____________________________________________

巴西总统卢拉·达席尔瓦因事故不前往俄罗斯出席金砖国家峰会。

巴西媒体报道称，总统在浴室摔倒时头部受伤，医生建议他不要乘坐飞机。

因此，卢拉将通过电话会议参加由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的集团会议。

会议地点是俄罗斯市喀山，弗拉基米尔·普京是东道主。

中国习近平和印度纳伦德拉·莫赫迪等领导人将出席这次会议。

_______________________________________________

阿根廷和巴拉圭政府计划很快重新开放亚西雷塔过境点。

连接阿根廷城市伊图扎因戈和巴拉圭城市阿约拉斯的巴拉那河大桥在 Covid 19 大流行期间被关闭。

从那时起，它仅部分开放用于公共交通，但不用于一般交通。

据当地媒体报道，11月13日将正式重新开放这一过境点。它位于两国共有的亚西雷塔水电站。

____________________________________________________________

体育

在巴西南美解放者杯半决赛中，河床队0-3不敌米内罗竞技队。

在贝洛奥里藏特，阿根廷队被本土队战胜，德弗森踢进两球，保利尼奥踢进一球。

河床仍有机会继续参加比赛，但必须在下周的复赛中以3球以上的优势击败米内罗。

布宜诺斯艾利斯队有动力进入解放者杯决赛，因为比赛将在自己的体育场：纪念碑球场举行。____________________________________________________

阿根廷外交部的消息

阿根廷在南非开辟新市场

南非认可阿根廷对我国出口牛、猪血红蛋白粉的卫生证书要求。政府表示：这意味着“对阿根廷来说是一个宝贵的商业机会”。

2023年，南非成为阿根廷向非洲大陆出口的第四个目的地。南非市场对阿根廷新产品的开放使我们能够加深该国在这个非常重要的市场的影响力。

....

通过创意广告中心阿根廷广告在纽约广告周刊上亮相

10月7日至10日，阿根廷作为唯一的“伙伴国”参加了纽约广告周刊，这是全球营销、广告和创意领域最相关的活动之一。

在阿根廷外交部、驻纽约总领事馆和推广中心的协调下，我国出席此次活动，展示了阿根廷的人才和国家广告业在美国市场的竞争力。

该行动是与阿根廷机构 (AA) 合作并在阿根廷创意体验 (ACE) 品牌下进行的，由该部实施，旨在将阿根廷创意产业定位于海外。

阿根廷的广告和营销行业聚集了大约 2500 家公司，创造了超过 25800 个直接就业岗位和 80000 个间接就业岗位，约占国家总就业人数的 1.6%。基于广告和创意领域知识的服务出口每年达到约2亿美元，其中美国、拉丁美洲和欧洲是主要目的地。

....

阿根廷汽车俱乐部 (ACA) 向授权大使颁发证书

国际经济关系部长马塞洛·西马出席了向大使颁发阿根廷汽车俱乐部 (ACA) 荣誉会员证书的仪式，该仪式是在定位这项运动和促进阿根廷体育产业的行动框架内进行的。该活动由阿根廷汽车俱乐部（ACA）和知识、创意产业、旅游和体育服务出口促进局（DNTEC）组织。

阿根廷汽车俱乐部是我国的一个基础机构，是在阿根廷创造里程碑和机构的创新者、先驱和爱好者丰富历史的最佳代表之一。