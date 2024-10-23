RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Diego Torres – Iguales / Jorge Rojas y Abel Pintos –La llave/Los Nocheros – No saber de ti/

...................

-国际货币基金组织维持对阿根廷的预测，预计 2025 年通胀将放缓并经济将出现反弹

-阿根廷不再视那些犯有严重罪行、恐怖行为或国际罪行的人为难民

...................

国际货币基金组织维持对阿根廷的预测，预计 2025 年通胀将放缓并经济将出现反弹

在与政府的谈判中，基金组织预计明年经济将复苏5%，通胀率将降至每年45%

该基金认为，明年阿根廷经济将强劲复苏。

在与政府就新计划进行谈判期间，国际货币基金组织（IMF）维持对阿根廷的预测不变，表示在对抗通胀方面取得了“实质性”进展， 经济开始显现复苏迹象。

国际货币基金组织预计，明年阿根廷经济将增长 5%，到 2025 年底，通胀率将降至 45%，与今年 6 月对阿根廷的预测相同。该组织的首席经济学家皮埃尔·奥利维尔·古林查斯解释说，正在与哈维尔·米莱政府讨论制定新的经济计划和起草一项新协议来取代阿尔贝托·费尔南德斯政府签署的计划。

古林查斯周二在华盛顿公布了国际货币基金组织报告《世界经济概览》(WEO)的最新数据。古林查斯谈到阿根廷的物价稳定时说道：“进展非常巨大”。 “现在我们看到阿根廷的月度通胀率接近 3.5%，与去年 12 月的 25% 相比下降。因此，通货膨胀率出现了非常非常显着的下降。”。

他后来补充道：“有迹象表明实际工资、私人信贷和活动有所复苏。我们正在与当局讨论前进的最佳方式”。

········

阿根廷不再将那些犯有严重罪行、恐怖行为或国际罪行的人视为难民

第 26,165 号法律的修改是通过《必要性和紧急性法令》进行的。

这些修改随着周二官方公报的发布而生效。

阿根廷政府修改了法律，从现在开始将不再将犯有国际罪行的外国人视为“难民”。

米莱政府通过法令修改了《承认和保护难民一般法》。今后，犯有严重罪行或参与恐怖行为和国际犯罪的外国人将不再被认定为“难民”。

第 26,165 号法律的修改还包括，此类难民身份将因多种原因而终止。

周二凌晨在官方公报上发布的第 942/2024 号法令自发布之日起生效。

根据官方公报发布的内容，任何被发现参与违反序言和第 1 条和第 2 条规定的联合国原则的行为的人将被视为严重犯罪. 《联合国宪章》的规定，例如：参与恐怖活动；严重侵犯人权；或任何其他损害国际和平与安全的行为。