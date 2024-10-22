RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza / Atahualpa Yupanqui – Milonga Surera/Alejandro Lerner – Volver empezar/

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-阿根廷政府宣布解散联邦公共收入管理局AFIP并成立海关征收和管制局

-开始增加放射性同位素的生产

-秘鲁国家警察来访

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阿根廷政府宣布解散联邦公共收入管理局AFIP并成立海关征收和管制局

政府将削减税务局34%的公职人员，并解雇2020年至2023年期间加入的3155名员工。总统发言人曼努埃尔·阿多尼宣布，这一调整意味着每年节约64亿元。

总统发言人曼努埃尔·阿多尼于周一宣布解散联邦公共收入管理局 (AFIP)，该机构将由一个催收机构取代。总统哈维尔·米莱在网上庆祝了这一决定，该决定已经酝酿了数周，其目的还在于通过减少该管理局的员工数量来缩减国家工作人员数量。

阿多尼在玫瑰宫举行的新闻发布会上表示：“政府非常高兴地宣布，从今天起，AFIP 将不复存在。取而代之的是，将设立海关监管局，并简化结构。在现有结构的基础上，将减少45%的主管人员，也将减少35%的下级人员。总共将取消34%的公共职位。上届政府期间非正常加入的约 3100 名员工将被重新安置并重新就业。这将意味着节省约 64 亿比索的预算”。 他在会上没有允许提问。

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开始增加放射性同位素的生产

国家原子能委员会 (CNEA) 重组了 RA-3 反应堆和相关生产工厂的活动，以产生盈余用于出口。

国家原子能委员会开始分三阶段增加放射性同位素的生产，放射性同位素是医疗诊断和疾病治疗的关键投入品，目的是获得盈余用于出口。该流程的第一阶段于周一开始，增幅将达到 31%。

放射性同位素是在埃塞萨原子中心的 RA-3 反应堆中生产的。 国家原子能委员会的产量足以满足整个阿根廷的需求。现在它已经重组了反应堆和相关生产工厂的活动，以产生可出口的平衡。 12 月的目标是每周增加 50% 的钼99 和 22% 的碘 131。

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秘鲁国家警察来访

10月14日至18日这一周，秘鲁国家警察成员访问了我国，并在逗留期间参观了我国警察部队的学院和教育中心。

这次访问的目的是交流知识。

在参观的每个学院时，都对学院进行了介绍，其中明确了学院的主要能力、使命和目标。

他们还有机会会见了教育和学院主任法比奥·弗洛伦西奥·佩雷斯以及各个学院的主任接待他们。