RAE华语节目 (请点击阅读)   

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歌曲：Diego Torres – Color esperanza / Raly Barrionuevo, Lito Vitale – Pescador de hombres /Alejandro Lerner – No hace falta que lo digas/

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-总统米莱接见哈马斯袭击幸存者

-政府明年推出新的投票制度

-在庇隆主义最重要的日子，布宜诺斯艾利斯省长阿克塞尔·基西洛夫主持了一场活动

-据非政府组织称，巴西是拉丁美洲海洋塑料污染最严重的国家

-古巴公共办公室因缺乏能源而关闭

-体育：2025年足球赛事将再次发生变化

哈维尔·米莱总统接见了 2023 年 10 月 7 日哈马斯袭击以色列的幸存者。

总统在玫瑰宫接见了十几名前诺瓦节参与者。

在加沙地带附近举行的那场电子音乐聚会上，有 300 多人死亡，约 40 人被绑架。

政府公布了米莱和幸存者们在总统办公室拍摄的照片。

阿根廷总统是以色列及其政府的坚定捍卫者。

袭击发生一年后的 10 月 7 日，国家元首在社交网络上要求释放所有仍被哈马斯绑架的人质。

10 月 17 日是庇隆主义最重要的日子，布宜诺斯艾利斯省省长阿克塞尔·基西洛夫主持了一场活动。

在此背景下，这位反对政府的领导人批评米莱，并为前总统克里斯蒂娜·基什内尔辩护。

在布宜诺斯艾利斯的贝里索镇，基西洛夫呼吁团结起来对抗玫瑰宫的政策。

与此同时，副总统维多利亚·维拉鲁埃尔为前总统玛丽亚·埃斯特拉·马丁内斯 (María Estela Martínez)（更广为人知的名字是“伊莎贝尔·庇隆”）的半身像揭幕。

1974年庇隆去世后，伊莎贝尔继承了庇隆的统治，直到1976年3月24日被军事政变推翻。

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政府正式实施新的选票投票系统。

国会几天前批准的改革于上周五在官方公报上公布。

这一变化将在 2025 年底的中期立法选举中首次实施。

每个政党将只有一张包含所有选举选项的选票。

这项改革的捍卫者认为，通过这种方式，将可以避免阿根廷选举的一个长期问题：选票被盗。

据报道，巴西是拉丁美洲海洋塑料污染最严重的国家。

非政府组织 Oceana 表示，这一南美国家每年向海洋排放 130 万吨塑料垃圾。

这占全球该材料污染的 8%。

据称，巴西尽管是最大的地区塑料生产国，但没有监管其环境影响的立法。

在古巴，由于缺乏能源，暂停了大部分国家机构的活动。

古巴总理曼努埃尔·马雷罗通过媒体报道称：“所有非必要的国家工作活动都将陷入瘫痪”。

该官员没有具体说明这一措施将延长多久，并称这是为了优先考虑对家庭的电力供应。

在此背景下，总统米格尔·迪亚斯·卡内尔在社交网络上保证，这场危机是由于在国外获取燃料的问题，因此，该加勒比国家的发电厂无法获得充足的电力。

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体育

2025年，阿根廷足球甲级联赛将再次发生变化。

从下赛季开始，将分为两个区域，每个区域有 15 支球队，并将取消降级。

这些变化在克劳迪奥·塔皮亚再次当选阿根廷足球协会（AFA）主席后被公布。