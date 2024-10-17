RAE华语节目 (请点击阅读)   

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歌曲：Maná – Eres mi religión / Sting – Ellas bailan solas /Jorge Rojas – Sayera/

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-米莱总统为他否决大学融资法进行辩护

-委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗希望西班牙支付赔偿

-巴西发现新的Covid病毒株

-在玻利维亚，前总统埃沃·莫拉莱斯的支持者封锁路线，反对逮捕他

-体育：阿根廷6-0大胜玻利维亚

总统哈维尔·米莱为他否决了威胁财政平衡的法律进行了辩护。

在布宜诺斯艾利斯中央银行举行的一次活动中，他提到了增加养老金和资助大学的法律。

正如他所表示的，为了维持零赤字，他愿意“付出必须付出的代价”。

布宜诺斯艾利斯大学的学生本周投票决定罢课，以此谴责了米莱的否决。

总统加倍强调，只有富人的孩子才能上公立大学。

在15日的讲话中，国家元首也没有设定结束美元流通限制的日期，这一制度被称为“陷阱”。

正如他解释的那样，这将取决于通胀持续下降直至与汇率趋同。

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委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗希望西班牙为多年来施行的“殖民主义”做出赔偿。

总统在电视节目中表示，马德里从未为征服和统治美洲领土的后果道歉。

他表示，这个欧洲国家已经在“否认主义意识形态”中寻求庇护。

委内瑞拉总统加入了墨西哥前总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔发起的要求西班牙就 16 世纪的事件道歉的冲突。

与此同时，几个前英国殖民地的加勒比国家宣布将要求英国对奴隶贸易进行赔偿。

根据联合国的一份报告，马杜罗政府在 7 月 28 日选举之前、期间和之后都犯下了反人类罪。

这是由派往加勒比国家的联合国代表团在一份近 160 页的文件中肯定的。

分析称，委内瑞拉安全部队和武装平民团体实施了谋杀、强迫失踪、酷刑以及性暴力和性别暴力。

巴西科学家声称发现了一种新的冠状病毒株。

菲奥克鲁斯（Fiocruz）基金会报告了这一情况，并证实了一种名为 XEC 的变体的存在。

据消息人士称，这一现象是在里约热内卢、圣保罗和圣卡塔琳娜州发现的。

世界卫生组织于 9 月份宣布 XEC 为“正在监测”的菌株。

玻利维亚前总统埃沃·莫拉莱斯的支持者封锁了路线，反对逮捕他。

这位前总统因涉嫌性侵未成年人和涉嫌贩卖人口而受到调查。

但莫拉莱斯保证，这些指控是针对他的政治行动的一部分。

因此，他的辩护人透露，他的当事人不会出庭作证，因为这是非法的调查。

诉状称，莫拉莱斯于 2016 年与一名 15 岁未成年人发生关系，并育有一女，当时莫拉莱斯仍担任玻利维亚总统。

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体育

2026年世界杯预选赛中，阿根廷队以6-0大胜玻利维亚队。

在布宜诺斯艾利斯的纪念碑体育场，世界冠军阿根廷队凭借队长梅西的三次进球获胜。

另外三个进球分别由劳塔罗·马丁内斯、朱利安·阿尔瓦雷斯和蒂亚戈·阿尔马达踢进。

凭借这一成绩，阿根廷国家队以 22 分单独领先积分榜，其次是哥伦比亚（19 分）和乌拉圭（16 分）。

下一个预选赛日期，莱昂内尔·斯卡罗尼 (Lionel Scaloni) 的球队将于 11 月 14 日访问巴拉圭，然后在五天后与秘鲁对战。