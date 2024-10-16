RAE华语节目 (请点击阅读)   

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歌曲：Maná – Bendita tu luz / No llores por mí Argentina /José Larralde – Cosas que pasan/

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-政府确认总统米莱将于11月前往巴西参加G20峰会

-布宜诺斯艾利斯大学的学生罢课，以反对总统对大学融资法的否决

-米莱在玫瑰宫接见英国前首相鲍里斯·约翰逊

-巴西科学家警告巴拉圭河水位达到历史最低水平

-加勒比国家将要求英国因奴役而赔偿

-体育：预选赛阿根廷国家队在布宜诺斯艾利斯迎战玻利维亚队_______________________________________________

政府确认总统哈维尔·米莱出席将于11月18日至19日在里约热内卢举行的下一届G20峰会。

几家阿根廷媒体周二援引国家官员的话报道了这一消息。

据这些消息人士称，政府不排除阿根廷总统和峰会东道主巴西总统卢拉·达席尔瓦举行双边会晤。

据消息称，正在组织与也将前往里约的美国总统乔·拜登和中国国家主席习近平的会面。

《号角报》还肯定，政府将寻求在二十国集团 (G20) 峰会期间签署欧盟和南方共同市场贸易协定方面取得进展。___________________________________________________

总统米莱在玫瑰宫接见了英国前首相鲍里斯·约翰逊。

官方消息称，他们谈到了几个问题，但没有提及马尔维纳斯群岛问题。

在参观布宜诺斯艾利斯总统府期间，约翰逊在胡安·庇隆和伊娃·庇隆的演讲而闻名的阳台上眺望。

此外，媒体报道称，这位保守党领袖答应米莱组织一次与阿根廷总统的偶像之一米克·贾格尔的会面。

约翰逊正在地区访问以介绍他的自传《释放》。

副总统维多利亚·维拉鲁埃尔在梵蒂冈受到教皇弗朗西斯科的接见。

据媒体报道，教皇强调阿根廷不同政治派别之间需要加强对话。

据消息人士透露，维拉鲁埃尔回应称，她作为参议院议长的工作正是要达成共识。

她强调，尽管执政党在上议院占少数，但她寻求“与所有人交谈”，以搭建桥梁并克服分歧。

阿根廷政府和公立大学之间的冲突仍在继续。

布宜诺斯艾利斯大学 (UBA) 的学生决定占领大学，以反对总统米莱对大学融资法的否决。

周二，学生们聚集在一起，就罢课措施进行了投票。

医学、建筑、工程、社会科学和心理学等学院进行罢课。

学生领袖预计，期间将举办公开课等活动。

抗议活动在国会支持米莱的否决几天后举行。

此外，在冲突的背景下，总统周末表示，只有“富人的孩子”才能上公立大学。

巴西专家警告巴拉圭河水位已达到历史最低水平。

巴西地质调查局 (SGB) 报告称，该水道的水位比参考水位低 62 厘米。

在玻利维亚边境的科伦巴市附近收集到的是有记录以来的最低水位。

巴拉圭河穿过马托格罗索省和南马托格罗索省，然后进入巴拉圭和阿根廷。

亚马逊地区的水源与它汇集，该地区也面临着历史性的干旱。

巴西地质调查局警告称：“这是由于 2023 年 10 月开始的整个雨季降雨量低于正常水平。”___________________________________________________________

15个加勒比国家政府一致同意共同要求英国对施行奴役造成的影响进行经济赔偿。

据英文报纸《每日邮报》报道，这一主张将在下届英联邦峰会上提出。

该提议由巴巴多斯总理米娅·阿莫尔·莫特利提出。

消息人士称，伦敦应为其在奴隶贸易中的责任付出高达2000亿英镑的赔偿。

巴巴多斯、牙买加、巴布达、安提瓜、伯利兹和维尔京群岛是一些要求赔偿的前英国殖民地。

这些国家的居民很大程度上是几个世纪前通过奴隶贸易被强行带到美洲大陆的非洲人的后裔。

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体育

阿根廷国家队于本周二在 2026 年世界杯预选赛中迎战玻利维亚。

比赛于当地时间晚上 9:30（世界标准时间 0:30）在布宜诺斯艾利斯河床体育场举行。

在比赛前夕，阿根廷教练莱昂内尔·斯卡罗尼表示，他的球队“在任何情况下都不能轻视”玻利维亚国家队。

斯卡罗尼说：“他们踢得很好，在某些时候他们会控球……我们研究了他们，他们是一个需要重视的对手”。

世界冠军阿根廷队刚刚在委内瑞拉1-1战平当地球队。

费尔南多·加戈正式成为博卡青年队的新教练。瓜达拉哈拉芝华士前技术总监于本周六将首次带领博卡青年队与蒂格雷队交战。