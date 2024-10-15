RAE华语节目 (请点击阅读)   

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歌曲：Airbag – Por mil noches / Alejandro Lerner – Después de tí/

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-对于总统米莱来说，公立大学只让“富人的孩子”受益

- 飓风米尔顿在美国佛罗里达州造成多人死亡

-厄瓜多尔政府预计将继续停电

-调查显示，超过90%的秘鲁人反对迪娜·博卢阿特担任总统

-教皇弗朗西斯科要求中东和乌克兰立即停火

-体育：阿根廷人夺得世界不戴手套拳击冠军

对于总统哈维尔·米莱来说，“除了富人的孩子，公立大学目前对任何人都没有用处”。

总统认为，在阿根廷，绝大多数孩子都很贫穷，不会阅读、写作或进行基本的数学运算。

中高收入家庭的年轻人是唯一拥有资源、文化和时间进入大学学习的人。

对于米莱来说，免费大学教育不再是“社会流动性的工具，而是社会流动性的障碍”。

国家元首的声明是在与公立大学就从国家获得的资金问题上发生冲突的框架内发表的。

几天前，总统否决了一项保证该行业融资的法律，尽管大规模游行要求该法律继续有效。

总统在布宜诺斯艾利斯邮政中心大楼主持一场活动时发表了上述评论。

在这种背景下，政府为邮政中心大楼赋予了新名称，该建筑多年来一直作为文化空间和活动场所。

这座上世纪20年代落成的法式建筑将不再被称为基什内尔文化中心或CCK，

而是“多明戈·福斯蒂诺·萨米恩托自由宫”。__________________________________________________

飓风米尔顿在佛罗里达州造成多人死亡。

与此同时，据美国总统乔·拜登称，这场灾难造成的物质损失约为 500 亿美元。

据白宫称，受风暴影响的地区仍有超过200万户家庭和企业停电。

飓风米尔顿上周三登陆后，其时速达到了近 200 公里，随后它的类别从 3 级降至 1 级。

厄瓜多尔政府警告称，由于干旱影响水力发电厂，停电将继续。

厄瓜多尔能源和矿业部长伊内斯·曼萨诺上周末透露了这一消息。

具体来说，本周，电力中断将持续，并且每次不会超过十个小时。

教皇弗朗西斯科呼吁中东和乌克兰立即停火。

教皇在梵蒂冈的三钟经祈祷中要求本周日休战，以“为外交和对话提供空间”。

圣佩德罗广场上的天主教会领袖说道：“战争对每个人来说都是失败，请停止它！”。

弗朗西斯科祈祷说：“我为所有受害者祈祷，并祈求停止针对平民的空袭。”

他还提到了哈马斯扣押的人质，并要求“立即释放他们”。

对于以色列和巴勒斯坦民兵之间的冲突，弗朗西斯科表示：“我希望尽快结束这种因仇恨和报复而产生的巨大无用痛苦。”_________________________________________________

一项调查显示，几乎所有秘鲁人都反对总统迪娜·博卢阿特的政府。

咨询公司的一项调查显示，92% 的人不支持总统。

这项研究于周日由秘鲁报纸 El Comercio 发表。

博卢阿尔特于 2022 年底上任，接替被罢免的佩德罗·卡斯蒂略，当时博卢阿尔特是副总统。

从那时起，经常有支持前总统的抗议活动来反对其政府。人权组织指责博卢阿尔特政府暴力镇压这些示威活动。

此外，总统还面临多项针对部长和她本人的腐败指控。

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体育

费尔南多·加戈将成为阿根廷最大的足球队之一博卡青年队的新教练。

他从墨西哥返回阿根廷，并终止了与瓜达拉哈芝华士的合同。

大约20年前，加戈在博卡崭露头角，在他的职业生涯中，他曾效力过皇家马德里、瓦伦西亚、罗马和贝莱斯·萨斯菲尔德等球队。

作为教练，他率领过马德普拉塔的阿尔多西维和竞技俱乐部，直到 2023 年执掌芝华士队。

此外，一名阿根廷人成为了不戴手套拳击冠军。

来自布宜诺斯艾利斯省布尔扎科的佛朗哥·泰纳利亚 (Franco Tenaglia) 根据裁判的判定击败了美国选手托尼·索托 (Tony Soto)。

裸拳格斗锦标赛决赛在西班牙南部的马贝拉竞技场举行。