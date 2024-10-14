RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Soda Stereo – Tratame suavemente / Carlos Gardel - El día que me quieras/

...................

-国会支持总统否决大学融资法

-英国首相排除了就马尔维纳斯群岛主权进行谈判的可能性

-世界银行对阿根廷的贫困问题发出警告

-国家石油公司YPF和壳牌将签署Vaca Muerta协议

-体育：阿根廷国家队和委内瑞拉10日晚进行了世界杯预选赛

国会支持总统否决大学融资法。

众议院以 159 票赞成、85 票反对、5 票弃权批准了哈维尔·米莱对大学融资发的否决。

对于执政党来说，前总统毛里西奥·马克里领导的共和党提案 PRO的立法者的支持非常关键。

该法律由反对派推动并于几周前在议会获得批准。

它的目的是为公立大学的运营提供资金保障，而阿根廷的公立大学仅靠国家资助维持。

近日，全国各地举行大规模示威活动以支持该法律。

但米莱否决了该法案，因为他认为这会破坏财政平衡，就像他对另一项增加养老金的法案所做的那样。

10日，国会会议结束后，各大学宣布进行 24 小时罢工。

英国首相基尔·斯塔默排除了与阿根廷就马尔维纳斯群岛主权进行谈判的可能性。

他于上周三在下议院的一次会议上作出上述表态。

根据斯塔默的说法，南大西洋群岛“是英国的，并且仍将是英国的”。

首相保证，马尔维纳斯问题对他来说是“个人的”问题，因为他的叔叔参加了 1982 年的战争。

在此背景下，他还排除了与西班牙就直布罗陀问题进行对话的可能性。

这些声明是在关于英国政府最近决定将查戈斯归还毛里求斯共和国的会议框架内发表的。

伦敦表示，印度洋领土的转让与马尔维纳斯群岛的情况不可相提并论。

阿根廷国家石油公司 YPF 和壳牌公司将在瓦卡穆尔塔开发一个联合项目。

两家公司将签署一项协议，开发位于巴塔哥尼亚这些页岩气田的部分产量。

首席部长吉列尔莫·弗朗科斯预计，将出售瓦卡·穆尔塔 (Vaca Muerta) 30% 的产品。

据《Ámbito Financiero》报报道，弗朗科斯表示，与壳牌的协议将在20年内创造1400亿美元的利润。

世界银行赞扬哈维尔·米莱政府的经济政策，但对贫困加剧提出警告。

在一次虚拟会议上，该实体拉丁美洲首席经济学家威廉·马洛尼强调了玫瑰宫采取的措施。

马洛尼说：持续发展的关键是能够继续维持财政账户的平衡，因此这是继续前进的方向。

他表示，必须进行极端的财政调整，才能将每月通胀率从 25% 降至 4%，这是米莱政府取得的令人难以置信的成就。

但他警告说，世界银行非常担心贫困率，根据官方数据，2024 年上半年贫困率达到近 53%。

但他表示：“我们相信，随着明年预测的增长，经济将会复苏。”________________________________________________________

体育

在 2026 年美国-墨西哥-加拿大世界杯预选赛中，阿根廷足球队在委内瑞拉迎战了当地球队。

国家队于10日UTC 时间 21 点在马图林市对阵委内瑞拉队。

莱昂内尔·梅西重返世界冠军球队，自美洲杯决赛受伤以来，梅西就没有为阿根廷队效力过。

有几位队员因身体原因缺席，例如保罗·迪巴拉或亚历杭德罗·加纳乔。

门将埃米利亚诺·马丁内斯也没参加比赛，他被禁赛两天，由赫罗尼莫·鲁利代替他。

随着梅西的回归，斯卡洛内塔凭借尼古拉斯·奥塔门迪的进球取得了领先，但萨洛蒙·隆东将比分改写为 1-1。比赛中球场积满了雨水。

上周四，南美区预选赛第九场比赛，阿根廷国家队在客场1-1战平委内瑞拉。赛前的大雨不仅让比赛推迟了半个小时，而且从头到尾都持续下雨，马图林纪念碑球场几乎变成了一个泻湖。