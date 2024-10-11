RAE华语节目 (请点击阅读)   

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歌曲：Chaqueño Palavecino – El Arriero / Alberto Cortez – No soy de aquí/Nahuel Pennisi – Todo Cambia

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-智利空军从黎巴嫩撤离七名阿根廷人

-外长戴安娜·蒙迪诺确认阿根廷不会加入金砖国家

-哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗谴责针对他的未遂政变

-巴西最高法院允许在该国重新启用X

-墨西哥总统克劳迪娅·谢因鲍姆排除了进行一场新的“禁毒战争”的可能性

-体育：莱昂内尔·梅西是唯一确认在对阵委内瑞拉的预选赛中首发的球员

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以色列和真主党发生冲突后，智利空军从黎巴嫩撤离了 50 名智利人。

七名阿根廷人和十名秘鲁人也乘飞机离开中东。

据跨安第斯国家智利外交部称，这架军用飞机于周二降落在智利圣地亚哥。

据其透露，阿根廷和秘鲁公民（未透露姓名）目前正在返回各自国家。

外交部长戴安娜·蒙迪诺证实，阿根廷不会加入由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖国家集团。

她在印度 X 上发帖证实了这一点，她正在印度进行正式访问。

但她澄清说，阿根廷与金砖国家合作伙伴的关系“从来没有这么好过”。

作为对印度访问议程的一部分，阿根廷外长已经会见了当地同行苏杰生以及其他政府成员。

蒙迪诺在访问这个亚洲国家时表示：“我们对南方共同市场比成为金砖国家成员更感兴趣。”

新兴经济体金砖国家集团已于 2023 年 8 月批准了几个新伙伴的加入，其中包括阿根廷。

时任总统阿尔贝托·费尔南德斯的政府庆祝了这一消息。

但当他的继任者哈维尔·米莱去年12月上任时，取消了加入该集团的决定。

哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗肯定，有人企图发动针对其政府的政变。

他通过在X 上发帖谴责了这一行为，该帖子涉及对其 2022 年竞选资金涉嫌违规行为的调查。

国家选举委员会在涉嫌违反既定支出限制后于本周宣布了这项调查。

总统表示，选举当局的决定是“对总统全面管辖权、民众投票和法律的打击”。

在此背景下，佩特罗还呼吁“全国所有民众组织”捍卫他的政府。

总统表示：“哥伦比亚人民全面动员的时刻已经到来。”_________________________________________________

巴西最高法院允许重建社交网络X。

这是最高法院法官亚历山大·德·莫赖斯下的命令，他曾因X违反巴西法律而下令封锁该平台。

在前 Twitter 缴纳超过 500 万美元的罚款后，地方法官终止了这一限制。

这项制裁是针对X拒绝删除被法院视为“不民主”的帖子而实施的。

埃隆·马斯克的公司与巴西司法部之间的冲突可以追溯到 2023 年 1 月针对总统卢拉·达席尔瓦的未遂政变。

这些事件发生后，德莫赖斯启动了对假新闻传播的调查，并下令暂停某些散布虚假信息的 X 档案。

但马斯克拒绝这样做，声称法院的判决是“对言论自由的攻击”。______________________________________________

墨西哥新任总统克劳迪娅·谢因鲍姆排除了进行一场新的“禁毒战争”的可能性。

她在周二介绍国家安全计划时作出上述表态。

国家安全计划旨在解决这个北美国家的暴力问题，该国在过去六年中发生了近 20 万起谋杀案。

希因鲍姆警告说：“禁毒战争不会卷土重来。我们要做什么？预防、关注原因和情报”。

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体育

莱昂内尔·梅西是阿根廷国家队在对阵委内瑞拉的预选赛之前唯一确认首发的球员。

这是阿根廷国家队主教练莱昂内尔·斯卡洛尼报道的，球队正在迈阿密为10日在委内瑞拉的比赛进行训练。

由于委内瑞拉政府出于政治原因暂停了与阿根廷的直接联系，国家队无法从布宜诺斯艾利斯出发，因此不得不在美国集合。

但由于飓风米尔顿，目前尚不清楚世界杯冠军阿根廷队是否能够前往加勒比国家。