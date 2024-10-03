RAE阿根廷迈向世界

RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Luciano Pereyra – Si no es muy tarde/Diego Torres – Color Esperanza/

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-教师和学生2日举行游行反对总统否决大学融资法

-克劳迪娅·希因鲍姆就任墨西哥总统

-政府允许阿根廷航空公司私有化

-国会批准阿根廷改变投票方式

-巴西派出一架军机前往黎巴嫩撤离其公民

-体育：榜首贝莱斯输给罗萨里奥中央，冠军争夺战愈演愈烈

2日，阿根廷教师和学生再次游行，要求为公立大学提供更多资金。

游行是为了反对总统哈维尔·米莱 (Javier Milei) 承诺否决为国立大学提供融资的法律，该法律最近在国会获得批准。

这是继四月份第一次大规模游行之后的第二次联邦大学游行。

除了学生和教师之外，工会、社会组织和一些政党也参与其中。

大规模的游行在首都布宜诺斯艾利斯议会前举行。

米莱政府认为这次游行“是出于政治利益，而不是教育系统的需要”。

但布宜诺斯艾利斯大学校长里卡多·格尔皮认为：“攻击公共教育是一个意识形态问题”。

国会批准了阿根廷投票方式的改革。

从2025年议会选举开始，投票将采用单张纸质选票进行。

这将取代当前的制度，即各方提交自己的选票。

根据新模式的捍卫者的说法，这并不能保证暗室中所有选项的可用性。

从明年开始，每位选民将必须在单一类型的选票上标记他们喜欢的候选人。

这项改革在众议院以143票赞成、87票反对、5票弃权获得通过。

该倡议的发起人坚称，现在选举成本将会更低、更加透明。____________________________________________

克劳迪娅·谢因鲍姆1日成为墨西哥历史上第一位女总统。

这位左翼人士在首都墨西哥城就职，她曾一段时间担任该市市长。

这位 62 岁的工程师接替了她的盟友安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔，奥夫拉多尔宣布退出政坛。

谢因鲍姆在6 月的总统选举中以 30 个百分点的差距击败了得票最多的竞争对手霍奇特尔·加尔维斯。

多位拉丁美洲总统出席了宣誓就职仪式，其中包括巴西卢拉、哥伦比亚古斯塔沃·佩特罗和智利总统加布里埃尔·博里奇等。

墨西哥总统在就职后的第一次讲话中承诺“为所有人提供更多的法治和民主”。

在以色列和真主党组织之间发生冲突的背景下，巴西政府派遣一架军用飞机前往黎巴嫩撤离其公民。

巴西总统卢拉·达席尔瓦在以色列入侵黎巴嫩领土后下令这一部署。

巴西利亚报告称，其驻贝鲁特大使馆“正在采取必要措施以使行动具有可行性”。

据官方消息，有超过 2 万巴西人居住在这个中东国家。

其中两人在上周以色列的袭击中丧生。___________________________________________________________

米莱政府允许将阿根廷航空公司转让给私人。

在周三发布的一项法令宣布，阿根廷国有航空公司 “实行私有化”。

该措施是在与飞行员工会和其他航空运输相关部门的薪金冲突的框架内发生的。

根据官方公报发布的决议，航空公司出现赤字，2008年重新国有化并没有“达到预期目标”。

现在，国会将讨论是否出售这家成立于 1950 年的旗舰航空公司。___________________________________________

体育

联赛榜首贝莱斯·萨斯菲尔德0-3不敌罗萨里奥中央队，丢掉了12场不败的战绩。

这场在罗萨里奥的失利，使得布宜诺斯艾利斯队无法扩大优势，冠军争夺战愈演愈烈。

贝莱斯获得 33 分，紧随其后的是塔莱雷斯·德·科尔多巴（30 分）和胡拉坎（28 分）。