RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Sting – Ellas Bailan/Jorge Rojas – Sayera/Mercedes – La Cautiva

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布克莱抵达阿根廷与总统米莱会晤

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工会确认将参与大学游行

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官方数据显示，穷人越来越穷

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阿根廷队击败哈萨克斯坦队晋级五人制足球世界杯半决赛

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总统哈维尔·米莱周一在总统府与萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱举行了双边会议。

会议结束后，国家元首邀请布克莱在总统阳台上问候人们。

布克莱在抵达玫瑰宫前几分钟说道：“我们将讨论很多话题。将讨论的主题包括经济、能源、贸易和安全”。这是萨尔瓦多总统首次对阿根廷进行正式访问。

阿根廷安全部长帕特里夏·布尔里奇曾访问了萨尔瓦多首都，并与布克莱举行了会面。此外，她还参观了美洲最大的监狱——著名的恐怖主义监禁中心（CECOT）。

她还与萨尔瓦多共和国司法和公共安全部签署了一项国际协议，以保障国家安全，打击有组织的跨国犯罪集团。

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全国最大的工会 CGT 在玫瑰宫与首席部长吉列尔莫·弗朗科斯会面后，确认将参加 10 月 2 日星期三举行的联邦大学游行。

否决《大学融资法》是会议讨论的话题之一。

建筑领域工会UOCRA 秘书长赫拉尔多·马丁内斯表示：“我们致力于对话，但不排除采取措施。 他强调：“我们想让国家政府明白这次游行决不妥协”。

大学教师联合会代表丹尼尔·里奇则强调了下周三动员的呼吁，并强调这次游行是“为了保卫整个公立大学”。

对于教师工会代表来说，政府提供的薪资还不够：“5.8%的加薪与70%的损失相比还不到10%。”

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2024 年上半年的贫困率跃升。

货币贬值和缩减公共支出是导致社会局势严重恶化的决定性因素。

经济学家胡安·格拉纳肯定：“贫困水平非常高，这是一个可怕的数字。但考虑到我们所处的危机，没有人会感到惊讶”。在阿根廷，一半以上的人口处于贫困状态。

专家强调，在这些数据中，“最令人担忧的是贫困人口的增长”。该指数翻了一番，与 2023 年下半年相比增长了 52%。

上周日，米莱在阿根廷电视节目中重申，他的政府避免了“一场涉及穷人会达到95%的危机”，

此外，他强调：“人们还必须明白，贫困不是一天产生的，也不是一天消除的。我是一名优秀的经济学家，但我不会变魔术。”

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2024年世界杯四分之一决赛，阿根廷五人制足球队以6-1击败哈萨克斯坦队。

国家队与法国队、乌克兰队和巴西队一起，是在乌兹别克斯坦举行的比赛的半决赛球队之一。

由马蒂亚斯·卢奎克斯 (Matías Lucuix) 领衔的阵容于本周四迎战法国队，争夺总决赛的席位，他们曾在 2016 年和 2021 年进入过决赛。

阿根廷队在2016年以5比4击败俄罗斯队夺得冠军后，将寻求连续第三次重返世界杯决赛。