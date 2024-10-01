RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Chaqueño Palavecino – El Arriero/Facundo Cabral – No soy de aquí/Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza/

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米莱现在表示中国是“一个非常令人感兴趣的合作伙伴”

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米莱接见萨尔瓦多总统布克莱

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即将举行第二次联邦大学游行

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四人因涉嫌资助真主党被捕

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政府与阿根廷最大工会CGT举行会晤

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体育：河床输给塔勒雷斯

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哈维尔·米莱总统周日接受采访时表示：“中国是一个非常令人感兴趣的合作伙伴。”

他还透露，他将于明年一月份前往中国参加拉加共同体会议。他指的是中国与拉美和加勒比国家共同体举办的合作论坛。

他承认：“我们与（驻阿根廷）大使进行了会面，第二天他们就解除了互换的阻碍”。

他还表示，中国“是一个非常令人感兴趣的贸易伙伴，因为他们不提任何要求。他们唯一要求的是不要被打扰。”

去年10月，米莱曾说：“我们不与共产党人达成协议。我不会促进与共产党人的关系。不会与古巴，不会与委内瑞拉，不会与朝鲜，不会与尼加拉瓜，不会与中国。 ”

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阿根廷总统于周一下午在玫瑰宫接见萨尔瓦多总统。萨尔瓦多人抵达阿根廷之际，一些国际组织对他提出了多项投诉。

这是布克莱第一次来到阿根廷。尽管他曾被邀请参加自由主义者米莱的总统就职典礼，但他却缺席了，因为他当时正在休假，准备连任的竞选活动。

然而，两人七月进行了一次私人会面。

9月初，执政党新理念党(NI)控制的萨尔瓦多立法议会批准了自2022年3月起生效的紧急状态制度的第三十次延期，并暂停了宪法权利。

就这样，在没有经过立法辩论的情况下，又批准延期一个月的紧急状态制度，继续剥夺在押人员的辩护权、电信不可侵犯以及行政拘留最多3天的权利。

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在哈维尔·米莱总统否决《教育融资法》的期限到期的同一周，大学社区重返街头，为了捍卫宣布预算紧急状态和更新薪金的规则。

联邦大学游行于本周三举行，汇集工会阵线（汇集了教学工会和阿根廷大学联合会和国家大学间理事会（CIN）CGT、两个 CTA、UTEP 和各种社会组织。

第一次捍卫公立大学的游行于 4 月 23 日举行。该游行在全国范围内引起了巨大的号召力。

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两名男子和两名女子因涉嫌资助伊斯兰组织真主党的犯罪组织成员而被捕。

这是通过加密资产转移来完成的，联邦警察在科尔多瓦省和圣达菲省进行了多次突袭行动。

在调查中，有人对一名哥伦比亚公民和一个虚拟钱包之间的加密货币操作发出了警告，该虚拟钱包将被标记为可疑的恐怖主义融资活动。

外国资产控制办公室 (OFAC) 列出了该案件，涉及一名在黎巴嫩的叙利亚公民，该公民收到了资金，并且与真主党有关。

据估计，两年内运作贷方和借方资金量达总计 18 亿比索。

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根据《基本法》中的劳工改革规定，内阁首席部长吉列尔莫·弗朗科斯于周一接待劳工总联合会（CGT）的领导。

他尝试与工会谈判缓解紧张局势，以避免发生总罢工。

建筑部门工会Uocra负责人赫拉尔多·马丁内斯 (Gerardo Martínez) 表示，CGT 寻求“保证永久对话，作为解决阿根廷结构性问题的万能钥匙”。

作为与总工会谈判的一部分，政府停止了国会将要讨论的工会民主化项目。

政府还缩小了劳动改革的范围，以寻求工会的支持。

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上周日，在职业联赛第 16 轮比赛中，河床队在自己的纪念碑球场以 1-0 输给了塔勒雷斯·科尔多瓦队。

就这样，他们在主场遭遇了今年的首场失利，因为尽管他们在2024年有五场失利，但都是在客场或中立球场失利。

凭借俱乐部前锋费德里科·吉罗蒂的进球，加上整体表现不错，科尔多瓦塔勒雷斯队再添佳绩，继续在榜首奋战，为领头羊贝莱斯保驾护航。

¨百万富翁¨河床队今年第六次失利，也是第一次在主场失利。