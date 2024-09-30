RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Soda Stereo – Tratame suavemente/Maná – Eres mi religión/Atahualpa Yupanqui – Luna Tucumana/

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- 总统哈维尔·米莱与卡琳娜在百年公园主持自由前进党启动仪式

-根据官方数据，近53%的阿根廷人口处于贫困状态

-墨西哥成千上万人在阿约齐纳帕学生失踪 10 周年之际上街游行

-阿根廷和30个国家在联合国谴责委内瑞拉侵犯人权行为

-阿根廷法官下令封锁西班牙皇家学院的网站，因为该学院冒犯性地使用了“犹太人”一词

-埃隆·马斯克将于10月底访问阿根廷

-体育：竞技俱乐部击败巴西巴拉那竞技队，晋级南美杯半决赛_________________________________________________

总统哈维尔·米莱 (Javier Milei) 与卡琳娜 (Karina) 在百年公园主持自由前进（ La Libertad Avanza ）党启动仪式

总统哈维尔·米莱在联合国发表讲话、前卫生部长马里奥·鲁索离开政府以及贫困指数的发布，标志着政治高度紧张的一周。总统于上周六主持启动了启动自由前进党计划（LLA）的行动。国家元首与他的妹妹卡琳娜同台，他强调了卡琳娜作为政治团体的核心人物的地位，他对部分媒体进行了严厉的批评。此外，他还赞扬了首席部长吉列尔莫·弗朗哥和经济部长路易斯·卡普托，安全部门帕特里夏·布尔里奇 (Patricia Bullrich)，人力资本部长桑德拉·佩托维罗 (Sandra Pettovello)和国防部长路易斯·佩特里。

米莱于28日晚上 8 点后抵达莱萨马公园，这个场景对于总统来说已经很熟悉了，三年前，他在立法选举之前在那里举办了他的第一次政党活动，其中包括他赢得了布宜诺斯艾利斯市国会议员的席位。

米莱在大会开始时强调：“政治阶层说我们无法组建政党，然而，那天我们提出了自由前进党 LLA。”他对部分媒体提出了严厉的批评。

米莱还感谢国防部长路易斯·佩特里“支持自由主义变革”，并再次强调了经济部长路易斯·卡普托的管理，他再次称其为实现零赤字的“巨人”。他还评价弗朗哥在议会的谈判。

总统还赞扬了人力资本部长桑德拉·佩托维洛所做的“巨大工作”。

随后他还斥责道：“还有一些伤感的人谈论退休人员。正是这些人从养老金系统中窃取了养老金”。

总统府秘书长卡琳娜·米莱在大部分内阁成员的陪同下宣布活动开幕，令在场的人感到惊讶。这是她在大型活动中的首次政治演讲，她的演讲针对了那些想要“抵制政府”的人。

众议院议长马丁·梅内姆，传播和媒体部长曼努埃尔·阿多尼。科尔多瓦自由联盟全国代表加布里埃尔·博诺罗尼，社会城市一体化副部长塞巴斯蒂安·帕雷哈，布宜诺斯艾利斯市 自由前进党立法者等人陪同总统出席了大会。

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根据官方数据，阿根廷一半以上的人口处于贫困状态。

官方统计机构 INDEC 的最新统计揭示了这一数据。

根据2024年上半年的调查，贫困率达到52.9%，比2023年下半年高出近10个百分点。

另外，根据 INDEC 的数据，阿根廷有 18% 的人处于赤贫状态，即连食品的最低费用都无法支付的人。

政府将当前的社会状况归咎于前总统阿尔贝托·费尔南德斯的政府。

在数据公布之前，官方发言人曼努埃尔·阿多尼警告说，如果不避免恶性通货膨胀，贫困将会更加严重。

与此同时，首席部长吉列尔莫·弗朗科斯表示：“经济民粹主义”是罪魁祸首。

反对派肯定 INDEC 数据反映了哈维尔·米米莱总统政策的影响。

庇隆主义立法者爱德华多·德佩德罗在社交网络上表示，公共支出的削减“使500多万人陷入贫困”。________________________________________________

阿约齐纳帕 43 名学生失踪 10 年后，墨西哥成千上万人举行游行。

大规模示威在首都墨西哥城举行，口号是：“活捉了他们，我们希望他们还活着。”

学生们的亲属带头动员，他们要求了解2014年9月26日发生的这一事件的真相。

当天，一群年轻人乘坐公交车前往抗议，在墨西哥南部格雷罗州伊瓜拉被拦截。

此后，阿约齐纳帕师范学校的实习教师就再也没有出现过。

调查显示，腐败警察将这 43 名学生交给了贩毒团伙，将他们处决。

但目前只发现了其中三人的遗骸。

超过150 人在此案中受到起诉，其中包括被指控隐瞒事实的武装部队成员。

学生们的家属仍然要求澄清真相和伸张正义。_____________________________________________

阿根廷是26日在联合国签署谴责委内瑞拉侵犯人权行为的 30 个国家之一。

这些国家要求尼古拉斯·马杜罗总统的政府停止任意拘留以及其他虐待行为。

签署方还敦促开始“就有保障的过渡进行建设性和包容性的讨论”。

根据官方数据，委内瑞拉马杜罗在7月28日的选举中再次当选。

但反对派谴责欺诈行为，并保证其候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚获胜。

阿根廷、澳大利亚、奥地利、加拿大、哥斯达黎加、英国和美国等国共同发表了26日的联合国声明。

马杜罗政府形容这是“荒谬的”。

委内瑞拉外交部在一份声明中声称，该文本“无非是恶名、歪曲和政变愿望的积累”。

阿根廷法官下令屏蔽监管西班牙皇家学院网站上的内容。

这是对针对这家总部位于马德里的实体的赋予“犹太人”一词含义的投诉的回应。

根据西班牙皇家学院 RAE 的说法，这个词的含义之一是“贪婪或放高利贷的人”。

为此，世界犹太人大会和阿根廷以色列协会代表团（DAIA）提出了歧视刑事诉讼。

联邦法官阿里尔·利霍 (Ariel Lijo) 接受了这一主张，并下令阻止对相关条目的访问，直到删除被视为冒犯性的内容。___________________________________________________

多家阿根廷媒体报道称，南非商人埃隆·马斯克将于10月23日访问阿根廷。

据这些消息来源称，特斯拉首席执行官将出席在布宜诺斯艾利斯自由宫 Palacio Libertad 举行的活动，该建筑也被称为 CCK。

这一消息是在马斯克与阿根廷总统哈维尔·米莱在纽约会面几天后发布的。

在此背景下，X 的所有者（前 Twitter）宣布，他的公司将寻求在阿根廷投资。

据当地媒体报道，这位巨头最感兴趣的是锂业务，阿根廷是世界上锂储量最大的国家之一。

米莱自去年12月上任以来，已多次在美国会见埃隆·马斯克。____________________________________________

体育

在南美杯比赛中，竞技队以4-1击败巴西巴拉那竞技队，进入半决赛。

就这样，阿根廷队以1-0扭转了次回合的颓势。

竞技队由中场球员阿古斯丁·阿尔门德拉、前锋阿德里安·“马拉维拉”·马丁内斯和罗杰·马丁内斯踢球入门。

竞技队现在将在 10 月底迎战巴西科林蒂安队，争夺南美杯决赛的席位。