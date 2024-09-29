RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：La Delio Valdez – Negra Ron y Velas/Destino San Javier – Aunque ya no vuelva a verte/José Larralde – Cosas que pasan/Soledad Pastorutti – Tren del cielo

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-由于以色列和真主党之间的冲突，阿根廷政府建议不要前往黎巴嫩

-总统米莱因森林火灾访问科尔多瓦

-由于16世纪征服美洲的后果导致墨西哥和西班牙之间的外交危机

-米莱政府确认将否决大学融资法

-阿根廷研究人员警告说，登革热蚊子对杀虫剂的抵抗力更强

-体育：拉努斯击败哥伦比亚麦德林独立队，晋级南美杯半决赛________________________________________________

由于以色列和真主党之间的冲突，阿根廷外交部建议阿根廷公民避免前往黎巴嫩。

外交部在一份声明中敦促要旅行者采取极端预防措施，并关注安全局势的演变。

同样，警告该地区的阿根廷人如果有任何不便，请联系驻贝鲁特领事馆。

25日，以色列政府拒绝了欧盟和美国等国提出的实施休战的呼吁。

据黎巴嫩消息人士称，本周已有 500 多人在冲突中死亡。_______________________________________________________

总统哈维尔·米莱前往科尔多瓦省空中视察受猛烈森林火灾影响的地区。

阿根廷中部这个地区有 6.9 万公顷的土地被大火烧毁。

米莱从直升机上看到了普尼拉谷地区的情况。

主要火点集中在 Capilla del Monte 和 Salsacate，那里有近 1000 名消防员正在灭火。

科尔多瓦省长马丁·拉廖拉陪同总统搭乘飞机视察。

国家元首在 X 网络上保证科尔多瓦人民在这场危机中“并不孤单”。

他说，军队部署在该省协助当地灭火团队。_______________________________________________

因16世纪征服北美领土，墨西哥和西班牙爆发外交危机。

这是因为总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔要求国王费利佩六世为其祖先以王权名义犯下的侵权行为道歉。

由于君主没有回应这封信的请求，墨西哥当选总统克劳迪娅·谢因鲍姆便没有邀请他参加下周二的就职典礼。

唯一受邀的是西班牙首相佩德罗·桑切斯。

但马德里宣布，不会派出任何官方代表。

据谢因鲍姆称，萨尔苏埃拉宫拒绝为埃尔南·科尔特斯 1519年发起的冒犯了墨西哥人民的征服运动所造成的后果道歉。_______________________________________

米莱政府证实，国会两周前批准的《大学融资法》将被否决。

该信息来自《Clarín》发表的一篇新闻文章中报道的内容。

公立大学则确认，下周他们将举行游行，要求为该行业提供更多资金。

阿根廷最大的大学布宜诺斯艾利斯大学高级委员会在一份声明中宣布支持 10 月 2 日的抗议活动。

在该声明中，要求总统米莱不要否决保证依赖国家的高等教育机构预算的规则。

但玫瑰宫坚称，反对派推动并批准的这项法律威胁到财政平衡。

米莱本人确认，他将否决任何产生赤字的项目，就像他否决了增加养老金项目一样。

四月，成千上万人在全国各地游行，要求为公立大学提供更多预算。阿根廷的公立大学不向学生收取任何费用。_____________________________________________

一项研究表明，传播登革热的蚊子对杀虫剂的抵抗力更强。

拉普拉塔大学昆虫神经生物学实验室的工作清楚地表明了这一点。

研究人员发现了传播病毒的埃及伊蚊变种的突变。

专家警告说，这种免疫力将使夏季很难控制传播媒介，人们担心会出现登革热疫情。

在此框架内，针对登革热的疫苗接种运动将从布宜诺斯艾利斯市开始，从 15 岁至 19 岁的青少年开始。___________________________________________

体育

拉努斯25日在点球大战中以1-1战平哥伦比亚麦德林独立队，晋级南美杯半决赛。

就这样，阿根廷人继续争夺南美杯的奖杯。阿根廷2013年赢得了该奖杯。

拉努斯现在正在等待与来自巴西的克鲁塞罗和来自巴拉圭的利伯塔德之间的获胜队进行决斗。