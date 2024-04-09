RAE华语节目 (请点击阅读)

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-China asegura que su base en la Patagonia “no tiene fines militares”

-中国保证其在巴塔哥尼亚的基地“没有军事目的”

-阿根廷登革热疫情：死亡人数超过160人，病例数量达23万人

-对政府而言，3月份通胀将继续下降，将降至10%

-墨西哥将控告厄瓜多尔入侵其驻基多大使馆逮捕一名寻求庇护的政客

-巴西最高法院在社交网络X上与埃隆·马斯克对峙

-体育：博卡、河床和竞技队争夺联赛杯八强

登革热疫情继续袭击阿根廷，已有161人死于该病。

国家卫生部上周日报告了这一情况，并确认了近 23.3 万例病例。

据该消息来源称，疫情爆发率为每 10 万居民 495 例。

据卫生部称，24个省份中有19个省份存在由埃及伊蚊传播的病毒的本地传播。

中国政府出面澄清，其管理的巴塔哥尼亚空间站属于“民用性质”。

北京通过驻布宜诺斯艾利斯大使馆表示，位于内乌肯省的深空站“是一个技术合作设施”。

中国在社交网络上发布的消息中表示：“阿根廷和中国的科学家都可以使用该站。”

该基地于 2012 年 CFK 担任总统期间签署协议后于 2017 年建设安装。

北京面临美国对巴塔哥尼亚深空站的质疑而出面澄清，该站位于昆图科地区，距布宜诺斯艾利斯 1100 公里。

对于华盛顿来说，该观察中心可能具有军事目的。

这些怀疑在美军南方司令部司令劳拉·理查森将军访问阿根廷期间再次表达出来。

为了与美国接近，哈维尔·米莱总统上周飞往乌斯怀亚会见理查森。

会议上宣布与美国在这座通往南极洲的门户城市南部建立海军基地。

为此，火地岛省的一名参议员要求召集国防部长路易斯·佩特里到国会。

这位立法者克里斯蒂娜·洛佩斯希望国防部长报告该项目，并解释该项目是否不会使阿根廷主权面临风险。

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对于阿根廷政府来说，通胀持续下降，3月份通胀率将在10%左右。

经济部长路易斯·卡普托在接受采访时预测到了这一点。

官方统计机构 INDEC 的消费者价格指数将于本周发布。

总统府希望下一个数据能够巩固下降趋势，去年12 月25%、今年1 月 20% 和 2 月 13% 。

但据几个工会称，通胀下降趋势是发生在工资购买力丧失的情况下。

因此，工会寻求通过谈判加薪来弥补工资购买力的下降，例如卡车司机与雇主谈判加薪 45%。

但国家政府称不会批准工资涨幅高于通货膨胀率。

为此，卡车司机领袖巴勃罗·莫亚诺威胁要罢工。

总统府解释说，如果卡车司机罢工，政府将采取措施。

墨西哥将向国际法院控告厄瓜多尔入侵其驻基多大使馆。

墨西哥外交部长阿丽西娅·巴尔塞纳7日在该国驻墨西哥使馆工作人员返回这个北美国家时宣布了这一消息。

警方突袭墨西哥大使馆逮捕厄瓜多尔前副总统豪尔赫·格拉斯后，双边危机爆发。

格拉斯已经在使馆避难了几个星期，他因腐败而被该国司法系统通缉。

格拉斯否认了他被定罪的指控，并保证他曾因加入进步派前总统拉斐尔·科雷亚的政府而受到迫害。

使馆遭袭导致基多和墨西哥断绝外交关系，并遭到美洲国家组织和多个国家的谴责。

与此同时，厄瓜多尔政府声称，他们曾试图说服墨西哥当局交出格拉斯，但没有结果。

之所以决定抓捕这位前副总统，是因为他逃离该国的风险很高。

巴西最高法院下令对埃隆·马斯克 (Elon Musk) 涉嫌操纵 X 平台的犯罪行为进行调查。

这是由亚历山大·德·莫赖斯法官做出的决定，他正在对涉嫌通过前推特传播虚假新闻的行为进行调查。

最高法院还在调查该社交网络是否涉嫌“攻击民主”。

德莫赖斯发布命令之前，马斯克指责法院要求封锁个人资料，实施审查制度。

但这位南非裔大亨坚称，他不会遵守这些命令，并且不介意关闭他在巴西的公司。

马斯克：“捍卫言论自由比利润更重要。”

但德莫赖斯在一份声明中表示：“社交网络不是无法无天的土地或无人区，它们应该绝对尊重巴西法律。”

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体育

阿根廷足球甲级联赛杯第一阶段比赛结果出炉的日期即将到来。

当只剩下一个日期时，A组的球队将是：阿根廷队、巴拉卡斯中央队、河床队和塔勒雷斯队。

与此同时，B队的球队是戈多伊·克鲁斯、拉努斯、防卫和博卡。

然而，竞技俱乐部有机会晋级四分之一决赛，独立队、贝莱斯队和拉普拉塔大学生队等球队也有机会晋级。

这样，我们就必须等到下周末的最后一天，才能知道哪八支球队将晋级本轮比赛。

此外，本周还将进行两项国际杯赛的比赛：南美解放者杯和南美杯。