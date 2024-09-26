RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Los Caballeros de la quema – Fulanos de nadie/Charly García – Buscando un símbolo de paz/Chaqueño Palavecino – Chacarera del olvido

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-总统米莱在联合国大会上的首次演讲中指责联合国强加意识形态

-阿根廷和英国政府同意恢复科尔多瓦飞往马尔维纳斯的航班

-美洲人权委员会警告阿根廷镇压社会抗议

-米莱因森林大火前往科尔多瓦

-玻利维亚政府指责前总统埃沃·莫拉莱斯寻求破坏民主

-体育：河床1-0战胜智利科洛科洛队，晋级南美解放者杯半决赛

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阿根廷总统哈维尔·米莱指责联合国想要强加“意识形态议程”。

他在纽约联合国大会上发表了首次演讲。

对于米莱来说，该组织“的目标不仅是决定每个民族国家应该做什么，而且还决定世界上所有公民应该如何生活。”

在此框架下，总统声称 2030 年议程“只不过是一个具有社会主义性质的超国家政府计划”。

他表示，这些目标“侵犯了人们的生命权、自由权和财产权”。

国家元首还批评联合国，因为“他们系统地投票反对以色列”。

总统在讲话中宣布了“新阿根廷主义”，并将其定义为“联合国的真正本质”。

“新阿根廷的这一学说正是联合国的真正本质，即联合国捍卫自由的合作。如果联合国决定回归赋予其生命的原则，并再次适应其最初的角色，他们可以在争取自由的斗争中得到阿根廷坚定不移的支持。

另请注意，阿根廷不会支持任何暗示限制个人自由、贸易或侵犯个人自然权利的政策，无论是谁推动的，也无论该机构有多少共识。出于这个原因，我们想正式地表达我们对周日签署的《未来协定》的不同意见，我们邀请自由世界的所有国家加入我们，不仅反对这项协定，而且创建一个新的协定。这个崇高机构的议程：自由议程。

从今天起，阿根廷共和国将放弃我们所特有的历史中立立场，并将站在捍卫自由斗争的最前线。因为——正如托马斯·潘恩所说——“那些希望获得自由之福的人，作为男人，必须忍受捍卫自由的疲惫。”

美洲人权委员会批评米莱政府处理社会抗议的方式。

该实体在一份声明中对 9 月 11 日布宜诺斯艾利斯示威期间国家镇压的报道表示关注。

当天，成千上万人游行到国会，表达谴责总统否决增加养老金法案的决定。

在此背景下，安全部队使用警棍和胡椒喷雾清理街道，造成多人受伤，其中包括一名 11 岁女孩。

为此，委员会呼吁阿根廷政府保障言论自由与和平集会的权利以及抗议者的安全。

该组织表示，阿根廷当局提供了有关其安全行动的信息，证明对他们声称的“某些暴力分子”使用毒气是合理的。

但委员会提醒阿根廷，使用公共武力必须是“最终手段和特殊措施”。________________________________________

阿根廷和英国政府同意重启双边关系。

这就是两国外长戴安娜·蒙迪诺和大卫·拉米在纽约会晤时所作出的决定。

两国外交首脑同意恢复科尔多瓦市和马尔维纳斯群岛之间的每月航班。

他们还同意恢复识别 1982 年战争期间埋葬在群岛上的阿根廷人遗骸的工作。

据报道，年底前还将组织新的士兵家属群岛之旅。

蒙迪诺和拉米在联合国大会框架内在美国城市会面。

从纽约返回后，总统米莱25日前往阿根廷中部省份科尔多瓦，因为该省发生了猛烈的森林火灾。

总统前往约有 1000 名消防员参与灭火行动的受影响地区。

陪同米莱前往科尔多瓦的是首席部长吉列尔莫·弗朗科斯，他在向媒体发表的声明中哀叹，由于强风和干旱，情况正在恶化。

这位官员强调了国家政府在危机中对该省的援助。

主要火点是卡皮拉德尔蒙特，火势开始向圣马科斯塞拉斯地区蔓延。

据官方消息称，最近几天科尔多瓦约 4.3 万公顷土地被烧毁。

在这种情况下，圣埃斯特万镇市长胡安·埃米利亚诺·格瓦拉表示，有些居民瞬间失去了一切。他说：

“人们失去了一切......房屋已化为灰烬......我们在卡皮拉德尔蒙特、洛斯科科斯和圣埃斯特万这里......人们一无所有，因为他们留下了他们所拥有的东西。”

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玻利维亚政府认为前总统埃沃·莫拉莱斯试图破坏“民主秩序”。

现任总统路易斯·阿尔塞将莫拉莱斯对他说的“如果他想继续执政，就在 24 小时内更换内阁”的警告描述为威胁。

前总统莫拉莱斯在带领他的支持者向首都拉巴斯游行7天时发出了这一最后通牒。

莫拉莱斯将美元和燃料短缺归咎于阿尔塞政府。

他还指责阿尔塞在政府中窝藏种族主义者、毒贩和腐败分子。

外交部在一份声明中谴责“任何形式的违背民意调查中表达的人民的意愿的勒索或条件限制”。

莫拉莱斯和阿尔塞在 2005 年至 2019 年间是盟友。但由于双方的政治分歧，却渐行渐远了。

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体育

河床队1-0战胜智利科洛科洛队，晋级南美解放者杯半决赛。

比赛的唯一进球是法昆多·科利迪奥在上半场第 16 分钟踢进的。

凭借这一成绩，主帅马塞洛·加拉多的球队继一周前在圣地亚哥1-1战平后晋级下一阶段。

河床现在将与巴西弗鲁米嫩塞队和米内罗竞技队之间决斗的胜者争夺决赛席位。