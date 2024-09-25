RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Los Caballeros de la quema – Avanti Morocha

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-阿根廷总统哈维尔·米莱周二在联合国发表讲话

-阿根廷司法部对委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗下国际逮捕令

-800 名消防员在科尔多瓦扑灭三起火灾

-玻利维亚：前总统埃沃·莫拉莱斯要求路易斯·阿尔塞政府做出变革，如果阿尔塞想继续掌权

-国会分析阿根廷航空公司的私有化

-体育：贝莱斯·萨斯菲尔德获胜并轻松领先甲级联赛___________________________________________________

阿根廷总统哈维尔·米莱周二在联合国发表讲话。

这是他去年12月就任以来在联合国大会上的首次演讲。

在美国纽约，总统向世界领导人发表讲话，对 2030 年议程，特别是性别政策和气候变化提出质疑。

关于联合国的作用，阿根廷总统谴责该组织忽视了其创始原则，转变为一个寻求“强加全球意识形态议程”的实体。

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此外，总统确认阿根廷不会签署 2030 年议程，他将其描述为“社会主义政府计划”。

米莱承认联合国的起源是二战后为了避免新的战争冲突而诞生的组织。他指的是 1945 年联合国的成立。他说：“联合国组织诞生于全球历史上最血腥战争的恐怖之中，其主要目标是让这种情况不再发生”。

然而，阿根廷总统表示，联合国放弃了这条道路，成为了“一个多触角的庞然大物，不仅要决定每个民族国家应该做什么，还要决定世界上所有公民应该如何生活”。

米莱还谴责联合国在中东与巴勒斯坦的争端中没有站在以色列一边。

他还为阿根廷在他的领导下正在经历的政治和经济转变进行了辩护。 他表示：“阿根廷正在经历一场深刻的拥抱自由理念的变革进程”。

总统在演讲结束时表示：“从今天起，阿根廷共和国将放弃我们所特有的历史中立立场，并将站在捍卫自由斗争的最前线”。

参加大会后，总统与厄瓜多尔总统丹尼尔·诺博亚和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩举行双边会晤。

阿根廷司法部下令对委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗实施国际逮捕，罪名是侵犯人权。

布宜诺斯艾利斯联邦法院的一项裁决还包括委内瑞拉内政部长迪奥斯达多·卡贝洛。

法官指控他们犯有系统地拘留、绑架和折磨本国公民。

据司法消息人士称，该命令是基于“普遍管辖权”的原则。

这一原则使各国能够起诉危害人类罪，无论这些罪行发生在何处。

该裁决寻求引渡马杜罗和卡贝洛以及其他委内瑞拉官员，并要求国际刑警组织发布“红色警报”逮捕他们。

为此，委内瑞拉最高法院对阿根廷总统哈维尔·米莱发出逮捕令。

因为米莱在布宜诺斯艾利斯扣留一架委内瑞拉国家航空公司飞机而被指控“严重抢劫”。

米莱政府今年将该飞机移交给美国官员，美国官员将其带回本国进行调查。

国会将分析阿根廷航空公司的私有化。

25日众议院将开始讨论出售该公司的法案。

这一倡议由执政党、前总统毛里西奥·马克里领导的PRO党等政治力量推动。

这场辩论是在该行业工会采取的一系列罢工措施的框架内进行的。

罢工导致数十个航班被重新安排或取消，并导致长时间延误数千名乘客的旅行。

但工会表示，面对一年内超过200%的通货膨胀，降低了他们工资的购买力。

上周，玫瑰宫透露，已开始与一些拉丁美洲航空公司进行谈判，以接管这家国有公司的运营。

玻利维亚前总统埃沃·莫拉莱斯向他的前盟友、现任总统路易斯·阿尔塞发出最后通牒。

莫拉莱斯领导了一场抗议活动，要求国家元首“如果想继续执政”，就必须在 24 小时内更换内阁。

这位古柯种植者领袖说道：“如果问题得不到解决，动员将会继续”。

在首都拉巴斯的追随者前，这位前总统将玻利维亚缺乏美元和燃料归咎于阿尔塞政府。

莫拉莱斯于 2005 年至 2019 年期间统治玻利维亚，后来在武装部队的压力下被废黜。

2020年，他的前经济部长阿尔塞在他的支持下赢得了选举。

但由于政府的方向以及他们所属政党 MAS 在 2025 年选举中的领导地位和总统候选人资格，两位领导人的关系疏远了。_______________________________________________

科尔多瓦的大火仍在继续，约有 800 名消防员正在灭火。

据官方消息称，目前仍有三处火情，分别位于卡皮利亚德尔蒙特、贝尔纳和萨尔萨卡特。

当地媒体报道说火势正在蔓延到旅游小镇圣马科斯塞拉斯，那里有 130 多人被疏散。

该省位于阿根廷中部，以山脉和溪流而闻名，作为预防措施，有多条公路被关闭。

在此背景下，国家安全部长帕特里夏·布尔里奇认识到局势的严重性，她说：

“我们正在尽最大努力，我们有飞机、直升机，但被称为垃圾的草非常干，它会产生火花并变成大火。我正在与省长联系，但现实是火灾很大，我们会尽我们所能。”

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体育

贝莱斯·萨斯菲尔德是职业足球联赛甲级联赛的绝对领先球队。

这支布宜诺斯艾利斯球队23日以2-0击败拉普拉塔大学生队，积33分轻松领跑积分榜。

随后，Huracán、Talleres de Córdoba 和 Unión de Santa Fé 积 27 分，落后 6 分。

凭借当日的胜利，贝莱斯·萨斯菲尔德在11场比赛中累积了10场胜利。