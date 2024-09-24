RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Mercedes. Dorotea. – La Cautiva/Nahuel Pennisi – Todo Cambia/Alberto Cortez – Callejero/ Alejandro Lerner – Volver a empezar/Gardel – Aquellas Cartas

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-阿根廷宣布反对联合国提出的“未来公约”

-政府预计夏季将会有时停电

-玻利维亚：总统路易斯·阿尔塞和前总统埃沃·莫拉莱斯的支持者之间发生冲突

-据联合国称，墨西哥有近10万名未判刑的囚犯

-一名男子因科尔多瓦内拉斯山脉大火而被捕

-体育：河床赢得超级经典比赛，贝莱斯以少一场比赛的成绩领先积分榜

外交部长戴安娜·蒙迪诺宣布，阿根廷不会参加对联合国组织进行改革的所谓“未来公约”。

这是她在该组织纽约总部举行的大会上发表讲话时透露的。

该协议将《2030 年议程》的目标延长至 2045 年。

这些目标包括应对气候变化和联合国安理会的变革等。

但蒙迪诺解释说：“阿根廷的议程推迟了许多要点，这导致我们分裂。”

哈维尔·米莱总统于24日在联合国发表演讲，他之前已经表达了对全球变暖的怀疑。

预计总统将在向大会的第一次致辞中重申他反对国家干预主义。___________________________________________________

政府预计未来几个月阿根廷将按计划停电。

政府首席部长吉列尔莫·弗朗科斯警告说：“如果非常炎热的夏季到来，电力需求可能会非常高。”

他在接受电台采访时表示：“不幸的是，没有任何投资，发电量将会不足，我们将不得不安排一些停电的措施。”

在此背景下，弗朗科斯确认他将继续取消官方电力消费补贴的计划。

他解释说：“以免产生债务和通货膨胀。”

据气象学家预测，夏季将带来极高的气温。

官员和专家担心，能源网将无法满足空调设备产生的额外需求。________________________________________

科尔多瓦一名 19 岁男子因山脉地区肆虐的大火而被捕。

嫌疑人在卡皮利亚德尔蒙特镇被捕，警方报告称他们在那里发现了“与火灾相关的东西”。

仅在该镇就有 300 名消防员正在努力扑灭大火，大火烧毁了 14 所房屋。

据省政府称，位于阿根廷中部的这个地区约1万公顷土地被大火烧毁。________________________________

玻利维亚总统路易斯·阿尔塞支持者和他的前盟友、前总统埃沃·莫拉莱斯的支持者发生冲突。

冲突发生在首都拉巴斯郊区的埃尔阿尔托市。

据政府消息称，共有八人受伤。

警察使用催泪瓦斯驱散他们，他们封锁了该地区的道路。

阿尔塞政府谴责莫拉莱斯组织的游行旨在“中断当前的宪法授权”。

但这位前总统辩称，抗议活动是为了谴责经济危机和燃料缺乏，他将此归咎于行政部门。

莫拉莱斯于 2005 年至 2019 年间执政，他在 2020 年提拔了前经济部长阿尔塞作为候选人。

但两位领导人的关系却疏远了，并开始在他们所属的争取社会主义运动党的领导权问题上发生冲突。_______________________________________________________

据联合国称，墨西哥约有 9 万名未判刑的囚犯，任意拘留是该国“普遍存在的做法”。

联合国专门针对这一问题的工作组发表的一份报告清楚地表明了这一点。

据该消息人士称，这个北美国家的“刑事司法系统存在缺陷，侵犯了自由权”。

报告认为预防性拘留的使用时间过长令人担忧。_____________________________________________

体育

在职业联赛中，贝莱斯·萨斯菲尔德在少赛一场的情况下继续领跑积分榜。

在当天的精彩比赛中，河床队在超级经典比赛中以 1-0 击败博卡青年队。

马塞洛·加拉多的球队作为客队在糖果盒球场凭借曼努埃尔·兰齐尼的进球获胜。

其他比赛结果：

体操队 0-0 列斯特拉竞技

联盟 3-1 戈多伊·克鲁斯

研究所 0-1 巴拉卡斯中央

纽维尔1-0蒂格雷

防守与正义 0-0 圣洛伦索

独立队0-0阿根廷队

塔耶雷斯队2-0竞技队

图库曼竞技 2-4 贝尔格拉诺

普拉滕斯 1-0 罗萨里奥中央______________________________________________________

阿根廷的五条新闻

阿根廷更加灵活委内瑞拉移民入境和定居政策

自20日起，有了新的进入阿根廷的委内瑞拉公民制度，使他们在阿根廷的入境和合法化程序更加灵活。新的规定授权他们使用过期的身份证或护照进入阿根廷领土（或使其身份合法化）。

男孩和女孩可以凭出生证明进入阿根廷。

阿根廷移民局估计，该规定将使约2万名以非正常身份在阿根廷的委内瑞拉移民受益，并将为未来抵达阿根廷的移民提供便利。

联合国难民署和国际移民组织代表爱德华多·斯坦强调表示：“阿根廷在认识到来自委内瑞拉的移民和难民面临的挑战方面迈出了关键一步，其中许多人缺乏有效证件。”

这些规定是在委内瑞拉 7 月 28 日备受质疑的选举后陷入严重政治危机的背景下开始生效的。

国际社会对尼古拉斯·马杜罗政府的谴责导致委内瑞拉与拉丁美洲和加勒比地区七个国家之间的外交和领事关系中止。

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女子象棋代表团在国际象棋奥运会上取得历史最好成绩

阿根廷女队取得了历史性的成绩，获得了国际象棋奥运会的最好成绩。代表团在队长、国际教师塞巴斯蒂安·埃尔米托的率领下由Candela Francisco（18岁）、María José Campos（25岁）、Anapaola Borda（20岁）、Claudia Amura（54岁）和Belén Sarquis（36岁）组成。

阿根廷队与 6 个国家一起在 170 个参赛国的总表中排名第七。阿根廷与中国、乌克兰、波兰、保加利亚和乌兹别克斯坦并列，均得 14 分（满分 22 分）。决胜局制度（各局得分之和）使国家队排名第11位。

在布达佩斯举行的第 45 届国际象棋奥林匹克竞赛上阿根廷获得了这一成绩。

因此，阿根廷女子国际象棋队成为南美洲最好的队伍，在美洲大陆排名第二，仅次于获得铜牌的美国队。

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森林火灾继续影响阿根廷中部两省

据官方消息称，阿根廷中部科尔多瓦省和圣路易斯省仍爆发多起森林火灾，大火摧毁了成千上万公顷的土地。

科尔多瓦省消防队员扑灭了三起火灾，该省的火灾已持续数周。

目前，火情地区是 Villa Berna、Capilla del Monte 和 Salsacate 等城镇。

民间组织要求国家政府紧急宣布受灾地区进入气候紧急状态。4000多人被疏散，房屋被烧毁。国家首席部长吉列尔莫·弗朗科斯表示：他们“听从省政府的指挥”。

据当地媒体报道，今年迄今为止，科尔多瓦大火已烧毁近4万公顷土地。

与此同时，在邻近的圣路易斯省，火灾影响到省会附近的农村地区以及梅洛和拉托马镇。

安全部长帕特里夏·布尔里奇（Patricia Bullrich）表示：“我们正在尽最大努力，我们有飞机、直升机，但被称为垃圾的非常干的草会燃烧，它会产生火花并变成大火。我正在与省长联系，但现实是火势很大，能做的我们都做了”

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阿根廷劳动力市场并未改善，不断增加不稳定的工作

阿根廷今年第二季度的失业率处于2021年以来的最高水平，在经济收缩的背景下，劳动力市场不断恶化，正规就业岗位减少，就业更加不稳定。

据国家统计和人口普查局 (Indec) 报告，第二季度失业率7.6%，与 2023 年上一季度相比仅下降 0.1 个百分点，年际增幅为 1.4 个百分点。

Indec数据显示，官方统计的阿根廷31家最大城市企业集团第二季度失业人数仍为108.8万人。

与此同时，个体经营者从第一季度的330万增加到第二季度的350万。

这些数据表明，虽然正式雇用的员工数量有所减少，但非正式职位中不稳定的工作，尤其是自营职业的工作却有所增加。

这就解释了为什么尽管正式招聘人数下降，但失业率几乎保持不变。

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9月份信任政府指数下降14.8%

在一系列就哈维尔·米莱的民调中，托尔夸托迪特拉大学（UTDT）编制的政府信心指数（ICG）9月份下降了14%，与八月份相比下降了8%，这是自自由主义政府上台以来最差的记录。

哈维尔·米莱政府在0到5分的评分中得分为2.16分，低于毛里西奥·马克里和阿尔贝托·费尔南德斯执政九个月时的得分。

这项研究由 UTDT 大学政府学院负责，基于 Poliarquía Consultores 的实地工作：该研究是阿根廷48 个城市的 1002 个案例的样本，于 9 月 2 日至 11 日期间通过电话采集。受调人的年龄为18 岁以上。

多年来，政治领导层一直特别关注这一指数，因为它一直是一个与执政党在不同选举中获得的选票水平存在很大相关性的变量。

最近几天，绝大多数舆论咨询机构都记录到“由于大多数人认为经济没有改善以及政府措施不受欢迎，例如否决养老金，米莱的形象下降了4%至10%， 报纸《La Nación》对此进行了重点报道。