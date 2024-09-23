RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Atahualpa Yupanqui – Luna Tucumana/la Beriso – Como Olvidarme/Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza/ José Larralde – Cosas que pasan/

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- 总统米莱前往纽约在联合国年会上发表讲话

- 据官方数据，阿根廷失业率小幅下降

- 如果工会冲突继续下去，政府警告称将把阿根廷航空公司交给外国公司

- 欧洲议会承认反对派冈萨雷斯·乌鲁蒂亚当选委内瑞拉总统

- 哥伦比亚：民族解放军游击队保证即使没有停火也可以与政府进行和平对话

- 体育：南美杯，巴西竞技队0-1不敌巴拉那队_____________________________________________________

阿根廷总统哈维尔·米莱上周六前往纽约在联合国大会上发表讲话。

总统将在联合国首次演讲中批评 2030 年议程。

他还将坚持有关国家干预主义的问题，他通常将其等同于他所谓的“社会主义”。

他将再次提及他对全球变暖的怀疑态度。

据官方消息，米莱在秘书长卡琳娜·米莱、经济部长路易斯·卡普托和外长戴安娜·蒙迪诺的陪同下前往美国。__________________________________________________________

根据官方统计机构 INDEC 的数据，阿根廷失业率略有下降。

据该消息人士称，2024 年第二季度这一指数为 7.6%，略低于第一季度的 7.7%。

与去年相比，增长了近1.5%。

鉴于这一切，联合国警告阿根廷男孩和女孩的处境正在恶化。

在日内瓦提交的一份报告中，联合国儿童权利委员会质疑削减阿根廷未成年人的健康和教育计划。

还批评哈维尔·米莱政府的其他决定，例如关闭反歧视机构 INADI 或妇女部等措施。

委员会强调了经济危机对该群体的影响，并对阿根廷 700 万儿童“生活在贫困中”表示遗憾。___________________________________________________________

如果工会冲突继续下去，政府警告称将把阿根廷航空公司的管理权移交给外国公司。

总统发言人曼努埃尔·阿多尼在飞行员和航空相关人员罢工的背景下透露了这一消息。

据该官员称，已经开始与几家“拉丁美洲私营公司”就接管这家国有航空公司进行谈判。

发言人解释说，这是对“影响 40000 名乘客的持续停运”的回应。

该计划是让这些外国私营公司控制阿根廷国家航空公司，“以防勒索行为继续发生”。

这就是阿多尼所说的工会发起的要求加薪以补偿高通胀的直接行动。

米莱政府近日宣布航空活动为“基本服务”。

这样，就必须保证 75% 的服务，工会认为这侵犯了罢工权。__________________________________________________________

欧洲议会承认反对派埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚为委内瑞拉合法总统。

该机构以 309 票赞成的投票结果解决了这一问题。

欧洲议会还呼吁欧盟采取一切可能的措施，以便乌鲁蒂亚能够就职。

冈萨雷斯·乌鲁蒂亚几天前在尼古拉斯·马杜罗政府“强迫”下离开委内瑞拉后流亡西班牙。

据乌鲁蒂亚的政党PUD称，其候选人在7月28日的选举中获胜，得票率超过60%。

但委内瑞拉选举当局宣布总统马杜罗获胜。

欧洲议会上周的决定与2019年委内瑞拉国民议会议长胡安·瓜伊多发生的情况相同。

当年年初，一些国家政府承认瓜伊多为这个南美国家的“临时总统”，尽管他从未上任。___________________________________________________

哥伦比亚民族解放军重申，即使没有停火，也打算继续与政府进行和平谈判。

民族解放军指挥官埃利塞尔·赫林托·查莫罗确认，尽管哥伦比亚政府取消了与他们的停战协议，但对话仍可以继续。

古斯塔沃·佩特罗总统领导的行政部门取消谈判，以应对游击队袭击阿劳卡军事基地并造成两人死亡的事件。

但查莫罗在社交网络上表示：“即使在军事行动中，和平进程也可以继续。”

叛乱组织领导人说：“不同政府在不同时期都这样做过，现在也不例外”。

佩特罗政府一直在推动与包括民族解放军在内的各种武装团体进行谈判，以实现所谓的“哥伦比亚的全面和平”。

总统寻求签署与 2016 年达成的同样的协议，该协议实现了解除南美国家曾经最大的游击队哥伦比亚革命武装力量的武装。_____________________________________________

体育

南美杯比赛，竞技队在巴西0-1不敌巴拉那竞技队。

尽管阿根廷竞技队在库里蒂巴比赛的大部分时间里占据主导地位，但还是被当地球队击败，若奥·克鲁兹在上半场结束时踢进了一球。

现在，竞技队将寻求周四在位于阿韦拉内达的自己的体育场扭转这一局面的机会，从而晋级大陆锦标赛的半决赛。

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外交部向在玻利维亚的阿根廷旅客和居民发出警报

面对多民族玻利维亚国拉巴斯省目前进城路线受阻，以及可能出现燃料、物资短缺以及埃尔阿尔托机场被封锁的情况，阿根廷外交部向阿根廷公民建议未来几天避免前往拉巴斯省。外交部要求居住在该国的人“密切关注事态的发展”。

如果需要领事协助，联系电子邮件 cgpaz@mrecic.gov.ar

最近由于美元短缺、燃料缺乏、基本产品价格上涨以及执政党内部对明年领导权的争议而加剧，玻利维亚几个月来一直陷入多部门危机。