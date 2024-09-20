RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Soda Stereo – Corazón delator/Diego Torres – La última noche/Mercedes– Alfonsina y el mar/ Joaquín Sabina – No puedo enamorarme de ti/Maná – Eres mi religión

...................

委内瑞拉要求逮捕哈维尔·米莱、他的妹妹卡琳娜和部长布尔里奇

……

阿根廷一所学校首次跻身世界前 15 名

……

强烈谴责2001年镇压的责任人

....

胡胡伊省批准向外国人收取医疗费用

....

委内瑞拉总检察长塔里克·威廉·萨博于周二发布了对阿根廷总统哈维尔·米莱、总统府秘书长卡琳娜·米莱和安全部长帕特里夏·布尔里奇的国际逮捕令。

这一国际逮捕令与 2022 年在埃塞萨机场被拘留的 Emtrasur 飞机有关，原因是该飞机抵达阿根廷时有未申报的伊朗机组人员。

此前，阿根廷检察官卡洛斯·斯托内利和何塞·阿圭罗·伊图尔韦要求阿根廷法院调查并逮捕尼古拉斯·马杜罗及其得力助手迪奥斯达多·卡贝洛。

检察官的要求是针对委内瑞拉境内涉嫌酷刑、绑架和处决的案件。

现在，委内瑞拉司法系统要求对阿根廷总统发出逮捕令，这是米莱入主政府后两国之间的又一章。

....

阿根廷一所学校首次跻身全球 15 所最佳学校之列，在 2024 年世界最佳学校奖中名列世界前 15，该校与来自 80 多个国家的学校竞争。

下个月我们就会知道哪所学校进入前五名，每所学校将获得 10000 美元的奖金。

玛丽亚·瓜达卢佩学校位于布宜诺斯艾利斯省蒂格雷市。

这是一所私立学校，仅 12 年前在布宜诺斯艾利斯省帕切科的拉斯图纳斯社区建成，拥有 700 名从初级到中学的学生。

这些学生来自社会高度弱势群体。

该奖项表彰教育成果以及“与社区的合作”。

瓜达卢佩学校由社会工作者 María Paz Mendizábal 和商人 Roberto Souviron 于 2012 年创建，是一所私立学校，58%资金由国家补贴。最初的想法是在教育设施匮乏的热门社区建立一所优质学校。同时，他们创建了一种高效的教育模式，可以在其他受欢迎的社区建立同样性质的学校。

....

2001年12月20日，费尔南多·德拉鲁阿政府下令镇压布宜诺斯艾利斯市街头的抗议活动。

加斯顿·里瓦、卡洛斯·阿尔米龙、迭戈·拉马尼亚、古斯塔沃·贝内代托和阿尔贝托·马尔克斯因该命令被杀害，还有许多人受伤。

在那一天过去近 23 年后，经过广泛的司法程序，最高法院维持了对时任安全部长恩里克·马托夫和前联邦警察局长鲁本·桑托斯的判决。

法院确认，官员对镇压命令的后果负有刑事责任，安全部队的政治领导层必须对行动的影响和使用武力的方式做出反应。

法院的这一裁决为阿根廷和拉丁美洲关于针对走上街头抗议者的国家暴力行为树立了独特的先例。

在民主国家，集会和示威的权利是基本权利，国家安全机构使用武力有严格的限制，不遵守这些限制的当局要承担责任。

....

继萨尔塔、圣克鲁斯和门多萨之后，胡胡伊省成为阿根廷第四个规定对外国人收取医疗费的省份

胡胡伊省立法机关规定，2019年建立了外国人健康保险制度。随后，由于阿根廷和玻利维亚签署了卫生互助协议，该协议陷入停滞，但玻利维亚从未履行这些条款。

一些官员谴责了来自玻利维亚、智利和巴拉圭的在阿根廷公立医院接受免费治疗的“健康之旅”情况。

....

纪念日：

9月20日情人节

在情人节设立之前，阿根廷就已经庆祝“情侣节”了。

尽管情人节是阿根廷和世界其他地方情侣最常庆祝的节日，但在我们国家，就像每年的 9 月 20 日一样，还有另一个纪念爱情的日子。

其起源尚不清楚，但与春天的开始和“爱情绽放”的理念有很大关系。

这就是为什么在这一天，许多男女朋友决定给他们的同伴送各种礼物，其中巧克力等糖果尤其是这个节日的经典礼物。

应该指出的是，对于女情人来说，她们也有自己的日子。这就是四月的第一个星期日。这一天是献给正在恋爱的女性以及所有即将结婚的女性的。

·····

9 月 20 日也是阿根廷的退休人员节，庆祝退休日。

这一天起源于 20 世纪，旨在向那些因年龄而退休的人致敬。

退休日出现于20世纪初。那是117年前的1904年9月20日，被称为第一部退休法的第4349号法律在胡里奥·阿根廷·罗卡担任总统期间通过。

该条例规定了国家公职人员的养老金福利，从而建立了国家退休和养老金基金，该基金是第一个向因年老退休的人员提供收入的工具。

多年来，这种福利延伸到了其他活动和工会，如航空、银行、记者、制图等。 1954年，胡安·多明戈·庇隆政府执政期间，该制度从个人资本化制度转变为现收现付制度，一直运行到1994年，通过养老金改革，综合退休和养老金制度（SIJP）诞生了。

在这种模式下，私营公司可以管理来自雇员个人缴费的资金。最后，在 2008 年克里斯蒂娜·费尔南德斯·基什内尔执政期间，颁布了公共强制性养老金制度法律。

女性的退休的工作年限和年龄一般来说，必须年满60周岁，男性必须年满65周岁，且缴费年限为30年。然而，这可能会根据雇员的活动和特征而有所不同。

···

9 月 20 日，阿根廷马日

保护主义者和粉丝庆祝阿根廷马日，这一日期是为了纪念一种在阿根廷历史上至关重要的动物。

阿根廷“国家马日”，以纪念这种在国家历史和文化上留下不可磨灭印记的动物。该庆祝活动起源于1999年，由阿根廷马术联合会（FEA）通过第25,125号法律提出，旨在认识到马在国家生活中的重要性。

选择这个日期是为了纪念瑞士骑手艾梅·费利克斯·齐夫利（Aimé Félix Tschiffely） 抵达纽约，他于 1925 年离开布宜诺斯艾利斯，开始了穿越美洲的史诗般的旅程，并于1928 年 9 月来到美国第五大道而结束了其旅程。这次旅行展示了克里奥洛马的抵抗力和多功能性，象征着它们在日常生活和阿根廷历史关键时刻做出的重要贡献。

马是阿根廷人当前生活中的重要元素。 阿根廷马术联合会监督全国范围内的马术赛事，拥有广泛的马术俱乐部网络，涉及数千名骑手和马匹。同样，马匹饲养和护理是阿根廷经济和文化的重要组成部分，有超过 30万人直接参与与这些伟大动物相关的活动。同样，与体育活动相关的马术产业为阿根廷马提供了高附加值，因为我国饲养的大量马匹登上了世界马术运动的最佳领奖台，平均每年约有3000匹马，出口到分布在世界各地的不同目的地。

在马日这一天，人们向它们的顽强、高贵和奉献精神以及它们在建设和捍卫阿根廷身份中的历史作用表示敬意。这一天是反思照顾和保护这些动物的重要性的机会，保证它们在与人类的关系中得到道德和人道的待遇。

············

外交部的消息

外长蒙迪诺结束对瑞士和奥地利的正式访问

周三，外长戴安娜·蒙迪诺在访问瑞士后结束了在维也纳市举行的国际原子能机构第 68 届大会的活动。

会议期间，她会见了乌克兰能源部长格尔曼·加卢申科和全面禁止核试验条约组织（CTBT）执行秘书罗伯特·弗洛伊德。

此外，她还出席了有关阿根廷技术和国际核领域公司的活动。

阿根廷外交部长在会见乌克兰能源部长德尔曼·加卢申科时强调了阿根廷与该国保持的良好关系，并打算在共同价值观和立场的基础上，在加强民主和法治、尊重国际法和多边主义问题上进一步加深联系。

....

阿根廷再次凸显其在南极系统中的区域领导地位

新一届拉丁美洲南极计划管理员会议 (RAPAL) 在巴西利亚举行，该论坛是在拉丁美洲层面协调与南极地区相关的科学、后勤和环境问题的论坛。

在此框架内，来自阿根廷、巴西、智利、厄瓜多尔、秘鲁和乌拉圭的代表团和观察员举行会议，目的是分享有关国家南极计划的信息，并在南极条约体系内促进科学和物流，重点是国际合作。

阿根廷报告了其 2023/2024 年南极运动和 2024/2025 年夏季运动计划，并提出了 10 个造福白色大陆的科学项目，涉及受碳氢化合物影响的土壤的生物恢复和保护在塞罗内瓦多岛的帝企鹅栖息地等方面。

....

阿根廷呼吁停止核言论

在维也纳举行的国际原子能机构 (IAEA) 第 68 届大会框架内，外长戴安娜·蒙迪诺 (Diana Mondino) 介绍了国家原子能委员会 (CNEA) 的 RA-10 多用途研究堆，该反应堆正在阿根廷建设。

蒙迪诺重申阿根廷赋予核技术及其和平应用的“战略地位”，并认为我国“是向世界各大洲多个国家提供核技术及相关部件的负责任且可靠的生产国和出口国”。

另一方面，她强调：“在全球不稳定和地缘政治紧张的情况下，阿根廷呼吁停止核言论和使用核武器的威胁，使用核武器是不可接受的。”

她重申：“阿根廷响应总干事的呼吁，避免在武装冲突中采取可能危及或损害核设施或放射性材料设施的行动。核技术安全和核物理安全必须占上风。”

她还重申：“我们对俄罗斯-乌克兰军事冲突导致的核物理和技术安全以及保障措施实施方面的局势感到关切¨。

外长回顾了她今年陪同哈维尔·米莱总统对阿根廷南极洲进行了访问，并在国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西出席之际表示：“对南极洲的访问和签署的协议意味着阿根廷拥有的能力，以及可以在核科学技术及其应用方面向我们地区和世界提供的能力。”

...

拉丁美洲国家的消息

巴西：卢拉称森林火灾是故意造成的

卢拉·达席尔瓦谈到了将巴西变成露天地狱的火灾，并肯定其中大部分火灾都是故意造成的。他表示，数百万公顷的土地可能因政治原因而被焚毁。据他称这是为了破坏其政府的阴谋。

他指出，与贾尔·博尔索纳罗有联系的宗教人士西拉斯·马拉菲亚牧师是煽动者之一。

据环境部称，消防队成员和消防员正在全国范围内扑灭 108 起火灾，另有 106 起正在燃烧火灾。

卢拉在巴西利亚与三个国家的首脑会面时哀叹道： “我们没有做好100%的准备。 政府将拨款 5.14 亿雷亚尔（9370 万美元）来应对危机。”

此前，环境部长玛丽娜·席尔瓦表示，除了该国正在经历的干旱之外，一些火灾也是由“气候恐怖主义”引起的。席尔瓦在接受国家电视台采访时谴责，有些人“在丛林中引发大火”。

环境部长估计，有 1800 万公顷的森林被火灾毁坏，这一面积与乌拉圭的面积相似。

...

欧洲议会承认埃德蒙多·冈萨雷斯为委内瑞拉合法总统

周四，欧洲议会在一份不具约束力的文本中承认反对派领导人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚为委内瑞拉合法和民主选举的总统，该文本得到了欧洲人民党、极端保守派和极右翼的认可。

该决议以 309 票赞成、201 票反对、12 票弃权获得通过，还承认玛丽亚·科里纳·马查多为委内瑞拉民主力量的领导人。

然而，由于社会民主党、自由派和绿党通过了一项修正案，该文本并没有要求在外交政策上有能力的欧盟及其成员国承认埃德蒙多·冈萨雷斯。

这是本届立法机构中欧洲人民党首次与极右派一起投票，而不是与传统上同意欧洲议会所有决定的左派集团（社会民主党、自由派和绿党）一起投票。

....

拉响秘鲁丛林橙色警报

19 日，10 个地区开始出现被归类为“危险”的气象现象。这是秘鲁国家气象和水文局（Senamhi）报道的。

根据环境部下属机构（Minam）的计算，可能受到影响的省份包括胡宁省、库斯科省、卡哈马卡省、亚马逊省、瓦努科省、洛雷托省、马德雷德迪奥斯省、帕斯科省、圣马丁省和乌卡亚利省。

该机构报告称，这与秘鲁境内丛林白天气温升高有关，此外还与紫外线辐射和风速增加有关。

据预报，预计中午时分云量较少，紫外线辐射增加，阵风速度接近每小时 40 公里。

.....

洛佩斯·奥夫拉多尔表示，美国对锡那罗亚州当前的毒品暴力负有共同责任

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔周四表示，美国对锡那罗亚州当前的贩毒暴力事件“负有共同责任”，锡那罗亚州位于该国西北部，过去两周内发生了 40 多起谋杀案。毒枭赞巴达（ Ismael 'El Mayo' Zambada） 被捕。