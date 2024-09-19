RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Diego Torres – Iguales/Jorge Rojas y Abel Pintos – La lleve/Tránsito Cocomarola – Kilómetro 11/ Estelares – Ella dijo

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米莱将在联合国发表讲话

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阿根廷共和国教育工作者联合会谴责严重削减教育经费

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阿根廷法庭要求逮捕尼古拉斯·马杜罗

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米莱将于周六前往纽约，在联合国大会上首次发表讲话。

原则上，他将由经济部长路易斯·卡普托，外长戴安娜·蒙迪诺和秘书长卡琳娜·米莱陪同。不过，预计他不会前往华盛顿，也不会与白宫或国际货币基金组织进行任何正式接触。

据报道，米莱将向联合国传达“有关指责国际组织对国家作用的发言”。

特别是针对受到政府质疑的诸如2030 年议程等倡议。

据称，总统“不相信该计划中设定的目标，其中包括促进性别平等和应对气候变化”。

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阿根廷共和国教育工作者联合会 CTERA 表达了他们的担忧，因为哈维尔·米莱提出的2025年预算项目与 2023 年目标相关的教育计划相比，意味着实际价值降低50%。

教育工作者联合会在一份声明中解释说：“本届政府将教育部降级为秘书处，从一开始就反映了对公共教育残酷调整和撤资。”

通过这一措施，国家不再有义务提供不少于GDP 6%的教育资源，也不再有义务逐步增加对科学、技术和创新系统的融资。

米莱政府的想法是，到 2032 年，至少占 GDP 的 1%。

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阿根廷检察官卡洛斯·斯托内利和何塞·阿圭罗·伊图尔贝周二要求阿根廷司法系统调查并逮捕委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗和查韦斯主义的二号人物、内政、司法与和平部长迪奥斯达多·卡贝洛。

该请求是基于“普遍管辖权”的原则。

检察官斯托内利和阿奎罗·伊图尔韦的陈述还包括在“系统计划”框架内被指控实施酷刑、绑架和处决的士兵和情报人员。

该案始于六名在阿根廷寻求庇护的委内瑞拉公民的投诉。

这一请求是在一次听证会上提出的，代表国家政府的安全部长帕特里夏·布尔里奇 (Patricia Bullrich) 以及陪同申诉人的布宜诺斯艾利斯市安全部长沃尔多·沃尔夫 (Waldo Wolff) 出席了听证会。

9月9日，政府敦促国际刑事法院请求逮捕尼古拉斯·马杜罗和其他“政权头目”。

总统哈维尔·米莱不断谴责7月28日宣布马杜罗获胜的这位南美国家总统选举中存在舞弊行为。

纪念日:

全国聋人日

阿根廷每年 9 月 19 日都会庆祝全国聋人日，以纪念 1885 年创建的第一所聋人学校“巴托洛梅·阿罗洛老师”，这标志着我国聋人教育的开始。

同样，每年九月的最后一周，世界各地的聋人社区都会组织国际聋人周，旨在促进聋人的权利。

此外，2017年，联合国宣布每年的9月23日为国际手语日，以提高人们对手语对于充分实现聋人人权的重要性的认识。

手语是结构上不同于口头语言的语言，两者并存，对聋人的成长和发展至关重要，对实现国际制定的发展目标具有决定性作用。因此，联合国认识到保护手语作为语言和文化多样性一部分的重要性，并邀请和鼓励所有会员国采取措施，提高全社会对手语的认识。

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9 月 19 日是阿根廷的查马梅日

9 月 19 日阿根廷庆祝新的查马梅周年纪念日。

这个日期是马里奥·德尔·特兰西托·科科马罗拉 (Mario del Tránsito Cocomarola) 去世的日子，他是一位杰出的班多尼琴演奏家和手风琴演奏家，为此类音乐贡献了许多经典作品。他出生于 1928 年，去世于 1974 年的9月9日。他的大部分专辑都永垂不朽。 Tránsito Cocomarola 及其乐团留下了 300 多首作品，其中包括他的代表性歌曲《Kilómetro 11》以及《Puente Pexoa》、《Retorno》、《Por tu cariño》和《Mírame》等经典查马梅歌曲。科科马罗拉毕生致力于的音乐流派原产于阿根廷东北部，尤其是科连特斯省，每年都会在科连特斯省的同名首府庆祝全国查马梅节，该节日被宣布为我国文化遗产以及人类非物质文化遗产。