RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Pedro Aznar – Ya no hay forma de pedir perdón/Luciano Pereyra – Si no es muy tarde/Soda Stereo – Signos/

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教皇接见阿根廷工会成员

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国家风险指数降至五月以来的最低值

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布宜诺斯艾利斯市失业率上升

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解放者杯河床对阵科洛科洛的比赛门票已售罄

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周一，教皇接见了阿根廷工会 CGT 的大型代表团。

该代表团由三位秘书长中的两位率领：赫克托·达尔（Héctor Daer）（卫生部门）和巴勃罗·莫亚诺（Pablo Moyano）。代表团成员还包括

玛丽娜·贾雷吉伯里和玛雅·沃尔科文斯基，她们是私人教师和司法部门的人员。

在会晤期间，教皇强调了工作“作为基于权利和社会正义的人类尊严的驱动力”的重要性。

他还敦促工会成员“在日益不平等的世界中不断寻求财富的公平分配”。

根据总工会在一份声明中的说法：“工会领导人表达了他们对失业和贫困问题的担忧，这些问题导致了毒瘾和贩毒等社会祸患的加剧。”

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市场庆祝周日米莱总统提出的 2025 年预算。

据预测，金融美元和国家风险下降。美元债券和股票的价格上涨。

周一国家风险指数报 1359 点，为 5 月份以来的最低值。与此同时，以美元计价的主权债券上涨，涨幅超过2%，为实现所谓“零赤字”而制定的计划。

从社会角度看，失业率和贫困率仍然很高。工资处于历史低位，无家可归率有所上升。

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布宜诺斯艾利斯市统计和普查局报告称，2024年第二季度失业率达到7.3%，超过2023年同期的6.8%。

每小时就业率不足10.9%，为三年来最高水平，而在未充分就业者中，有50.6%正在积极寻找工作，比上年增加了8.8个百分点。

该报告还详细介绍了经济活动人口（EAP）同比下降 1.9%。

这一下降对男性和女性的影响不同，对女性的影响更大。

此外，71.3%的就业人口受薪，这是自2014年以来的最低比例。

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河床周二对阵科洛科洛队的比赛已经没有门票了，科洛队是南美解放者杯有争议的智利队。

门票售出超过 8.6 万张，河床队与科洛科洛队之间的第二回合比赛预期在进行，最终以马塞洛·加拉多的球队对阵智利队的比赛结束系列赛。