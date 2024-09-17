RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Los Rodriguez – Mucho mejor/Negra Ron y Velas – La Delio Valdez/Horacio Guarany – Si un día fui tu cantor/Alejandro Lerner – Después de tí/

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米莱在议院提出“零赤字”预算

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政府宣布航空运输为基本服务

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布克莱将对阿根廷进行闪电访问

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阿根廷3-0战胜芬兰晋级戴维斯杯决赛

哈维尔·米莱在国会和国家电视台介绍了其政府的第一个预算草案。

阿根廷总统对他的想法进行了严格的总结：财政盈余将解决阿根廷的所有问题，国家应该只处理经济政策和安全。

阿根廷正在经历严峻的调整，就业下降，贫困率上升。

米莱说：“任何其他问题都可以通过市场解决，或者由地方政府负责”，即各省政府。

在随后的声明中，政府详细说明，预计到 2025 年 GDP 增长率为 5%，通货膨胀率为 18.3%，基本盈余为GDP 的 1.3%。

他“下令”省长们节省开支600亿美元。他还告诉立法者，他将通过法令否决所有玫瑰宫认为威胁财政平衡的法律。

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国家政府正式宣布民用和商业航空为基本服务。哈维尔·米莱总统于上周五签署了该法令，这一法令于16日上午在《官方公报》上发布。

这是为了避免航空工会停止航班的运行。

政府规定，公司和服务提供商“必须采取必要措施，保证提供最低限度的服务”。

劳工部长胡利奥·科德罗 (Julio Cordero) 表示：“每次在该领域采取强有力的措施时，我们都会努力照顾和保护成千上万受到影响的阿根廷人。”

四个航空工会认为，政府对航空服务的必要性进行监管以保证航班的决定是“任意且非法的”。

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萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱将于 9 月 30 日抵达布宜诺斯艾利斯，进行旋风式访问，旨在加深与哈维尔·米莱的政治关系。布克莱将与副总统维多利亚·维拉鲁埃尔和众议院议长马丁·梅内姆会面。一旦官方议程结束，如果没有改变，这位中美洲总统将离开阿根廷。

布克莱在 2 月 4 日的选举中获胜，基于其与镇压有组织犯罪相关的议程，他获得了 84% 的选票。

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上周六，阿根廷队在曼彻斯特系列赛中以3-0击败芬兰队，晋级将于11月在马拉加举行的戴维斯杯决赛。

这使得吉列尔莫·科里亚（Guillermo Coria）带领的团队能够与世界上最好的八支队伍一起晋级下一阶段的比赛。

双打比赛中由马克西莫·冈萨雷斯和安德烈斯·莫尔特尼组成的双打组合取得了决定性的一分，他们在首盘失利后扭转了比分，最终以6-7、6-4和6-3击败哈里·赫利奥瓦拉和帕特里克·考科瓦尔塔。