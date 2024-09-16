RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza/D´arienzo. Valdez – Quiero verte una vez más/Mercedes. Dorotea – La cautiva/Falú – Tonada del viejo amor/Atahualpa Yupanqui – Luna Tucumana

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-阿根廷总统哈维尔·米莱提出2025年预算草案

-佛朗哥·科拉平托 (Franco Colapinto) 在一级方程式赛车中创造历史后的喜悦之情：“我没想到会获得这个名次”

-国会取消关于情报机构特别资金的总统令

--由于阿根廷航空罢工，政府宣布航空是 “基本服务”

-墨西哥：地方立法机构开始确认总统洛佩斯·奥夫拉多尔的司法改革

-委内瑞拉：政府致电西班牙大使进行磋商

-厄瓜多尔：总统选举将于明年2月9日举行

-体育：阿根廷人佛朗哥·科拉平托抵达阿塞拜疆参加下一场一级方程式比赛

阿根廷总统哈维尔·米莱提出2025年预算草案，聚焦财政平衡，强烈批评政治阶层

总统在三月份出席常会开幕后重返国会。

2025 年预算预测：经济增长 5%，12 月美元汇率达到 1美元1200比索，通货膨胀率为 18%。

米莱对政界发起严厉批评，要求批准预算草案。

米莱在预算案中要求省长们调整支出600亿美元。

哈维尔·米莱 (Javier Milei) 2025 年预算的核心是零赤字和削减国家开支。

总统在讲话中对政治阶层发起了强烈批评，并要求他们支持15日进入国会的预算草案。___________________________________________________________

佛朗哥·科拉平托 (Franco Colapinto) 在一级方程式赛车中创造历史后的喜悦之情：“我们没想到会达到这个名次”

阿根廷车手在阿塞拜疆大奖赛的出色表现后接受媒体采访时表示：“这是梦想成真。”

佛朗哥·科拉平托在阿塞拜疆大奖赛中获得第八名，创造了一级方程式赛车的历史。这位阿根廷车手仅参加了他在顶级组别中的第二场比赛，并再次取得了超越的成绩。这一次，他凭借令人难以置信的表现，实现了阿根廷赛车运动时隔42年后的又一个里程碑。

这位威廉姆斯车手成为继卡洛斯·鲁特曼 (Carlos Reutemann) 之后 42 年来第一位在一级方程式赛车中获得积分的阿根廷车手。

科拉平托的参赛和塞纳的周年纪念相结合，为大奖赛增添了历史色彩，使其成为一个难忘的时刻。这些因素的结合使得该活动对粉丝来说特别有意义。

阿根廷人因执行的艰巨任务而精疲力尽，比赛结束后向媒体发表讲话并表达了他的感受：“对获得第八名感到非常高兴。这是梦想成真。这个周末令人难以置信” ，他表示。

他补充道：“车队表现得很好。他们给了我很大的信心。有两辆车进入前八名真是太疯狂了。”

对于阿塞拜疆大奖赛的发展，科拉平托承认：“我们在第一圈就遭遇了困难，直到我们停下来。我没有经历过艰难的比赛，我不知道自己能跑多远。”

他澄清了最终的进展和第八名的成绩：“这太疯狂了。让他（刘易斯·汉密尔顿）几乎整场比赛都落后已经是一项成就了。”

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参议院否决了批准为阿根廷情报机构提供特别资金的法令。

反对党以 49 票赞成、11 票反对的结果，撤销了为情报机构（SIDE）拨款约 1 亿美元的法案。

这是自 2006 年规范法令的法律生效以来，议会首次废除总统法令。

同一天，上议院通过了一项玫瑰宫否决了的保证公立大学预算的法案。

预计总统哈维尔·米莱也将否决这项规定，就像他否决最近提出的一项关于增加养老金的倡议一样。

政府13日在参议院取得了一项胜利，这就是通过了选举制度的改革。

米莱总统签署了一项法令，宣布商业航空是“基本服务”，以便罢工时保证航空正常运行。

这项措施是在国有阿根廷航空公司发生冲突的背景下采取的。

公司员工上周五举行24小时罢工，要求加薪。

据该公司消息人士透露，由于罢工，约 300 个航班不得不重新安排或取消。

宣布商业航空是“基本服务”的法令要求保证75%的服务。

就航空工会而言，他们认为玫瑰宫的决定“非法且任意”。

他们还肯定，由于通货膨胀，工资上涨欠75%，而且还有航空公司的工作人员生活在贫困线以下。___________________________________________________________

在墨西哥，地方议会开始确认国家议会上周批准的司法改革。

总共 32 个立法机构中的 17 个已经确认了安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（即“AMLO”）倡导的规范。

瓦哈卡区是第一个这样做的。

改革的主要变化是法官和司法机构的成员将由民众投票选举产生，就像总统或立法委员一样。

预计奥夫拉多尔将在未来几天（即其任期即将结束前）签署颁布该法律。

10 月 1 日，总统将把权力移交给他当选的继任者和盟友、墨西哥城前市长克劳迪娅·谢因鲍姆。___________________________________________________________

在委内瑞拉和西班牙两国关系日益紧张的情况下，委内瑞拉政府召见西班牙大使拉蒙·桑托斯进行磋商。

委内瑞拉外交部长伊万·吉尔在社交网络上解释说，这一举措是对西班牙国防部长玛格丽塔·罗伯斯声明的回应。

罗伯斯称尼古拉斯·马杜罗政府对许多反对派领导人的做法是“不可接受的”。

吉尔表示，这些言论表明“两国关系恶化”。

自前反对派候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚作为政治难民抵达西班牙以来，加拉加斯和马德里之间的紧张局势一直在加剧。

西班牙议会承认乌鲁蒂亚为7月28日举行的选举的获胜者。

这一立场遭到了委内瑞拉政府的强烈谴责，并称马杜罗在选举中获胜。

由于这场争端，委内瑞拉议会要求中断与这个欧洲国家的外交关系。

厄瓜多尔确认了下一次总统选举的日期：2025 年 2 月 9 日。

全国选举委员会上周四报告了这一消息。

共有近 20 名预选候选人参加角逐，其中包括现任总统丹尼尔·诺博亚，他已确认将寻求连任。

自 2023 年 11 月在民意调查中获胜以来，他完成了因政治危机辞职的前总统吉列尔莫·拉索不到一年的任期。_______________________________________________

体育

阿根廷车手佛朗哥·科拉平托参加一级方程式阿塞拜疆奖比赛，他已在测试巴库赛道。

这位威廉姆斯车手在社交媒体上发帖称：“我第一次来到巴库，对此感到非常兴奋。这是一条令人惊叹的赛道。”

科拉平托于 9 月 1 日在蒙扎首次亮相，并获得第 12 名。

这位来自布宜诺斯艾利斯省的年轻人取代美国的洛根·萨金特而加入了威廉姆斯。

他是 20 多年来第一位参加一级方程式比赛的阿根廷人。

巴塞罗那足球俱乐部提议在其体育场举办阿根廷和西班牙之间的比赛。

美洲冠军队和欧洲冠军队之间的比赛尚未确定日期，但据推测可能会推迟到2026年初，即下一届世界杯的举办年。