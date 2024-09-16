RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Sting – Ellas bailan solas/Enanitos Verdes – Aún sigo cantando/Maná – Eres mi religión

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-众议院确认了总统对增加养老金法律的否决

-秘鲁前总统阿尔贝托·藤森去世，享年86岁

-阿根廷8月通胀小幅上升，达4.2%

-委内瑞拉议会提议断绝与西班牙的关系

-萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱于本月底访问阿根廷

-体育：阿根廷人毛里西奥·波切蒂诺成为美国足球队新任教练

众议院确认了总统对增加养老金法律的否决。

执政党获得153票赞成、87票反对、8票弃权。

关键是一些激进党（UCR）立法者的支持，他们在与总统哈维尔·米莱会面后改变了其立场。

《增加养老金法律》考虑将退休金增加 8.1%，并建立了一个新的公式来允许连续加薪。

但米莱否决了，认为这威胁到公共账户的平衡。

当众议员11日进行辩论时，数千人在布宜诺斯艾利斯国会外抗议米莱对该法律的否决。

在此背景下，警方使用催泪瓦斯和警棍进行镇压，以清理议会周围的街道。

当一些抗议者推倒议院附近设置的安全围栏时，暴力事件升级。

据非政府组织称，安全部队的行动造成 50 人受伤，其中包括一名 10 岁女孩，她眼睛受到催泪瓦斯影响的照片在社交网络上流传。

国际特赦组织分享了这张照片，谴责对未成年人的镇压。

但安全部长帕特里夏·布尔里奇在一篇帖子中指责女孩的母亲带她去示威。

据警方消息称，两人被捕，其中一人因纵火焚烧垃圾桶而被捕。

为此，米莱总统办公室在网络上发表了对支持否决权的立法者的感谢。

秘鲁前总统阿尔贝托·藤森11日去世，享年 86 岁，他的女儿惠子在 X 账户上证实了这一消息。

早些时候，他的私人医生亚历杭德罗·阿吉纳加表示：“他正在为自己的健康而战”。

这位 1990 年至 2000 年间任职的前国家元首逝世前正在接受癌症治疗。

几个月前，同为秘鲁总统候选人的惠子宣布，她的父亲将寻求再次治理国家，并将参加下次选举。

藤森的形象在他任职期间和之后分裂了这个国家。

他因危害人类罪被判处 25 年监禁。

司法机关认定他对巴里奥斯·阿尔托斯和拉坎图塔案中的屠杀负有责任。

但去年 12 月，宪法法院下令释放藤森，该法院使 2017 年批准的人道主义赦免再次生效。

该决定违反了美洲人权法院的命令，并使秘鲁政府处于蔑视美洲体系的境地。___________________________________________________________

阿根廷通货膨胀率在连续两个月下降后，8 月份略有上升。

根据官方统计机构INDEC的最新报告，上个月物价上涨率为4.2%。

7月和6月分别为4.6%和4%。

按照这个比例，今年到目前为止累计数字已接近95%。

在 INDEC 报告中，由于公共服务费率的增加，“住房和能源”类别出现了最大的涨幅。

萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱将于本月底访问阿根廷。

这是 TN 频道根据总统府的消息来源报道的。

这位中美洲国家总统将于 9 月 29 日抵达布宜诺斯艾利斯，在阿根廷进行为期 3 天的访问，其中包括与总统哈维尔·米莱会面。

阿根廷总统于六月前往萨尔瓦多参加了布克莱第二任期的就职典礼。

米莱和他的政府官员都表达了对萨尔瓦多领导人的钦佩，特别是他针对帮派或“黑帮”的政策。

委内瑞拉国民议会议长提议与西班牙断绝外交关系。

豪尔赫·罗德里格斯提出这一点是因为西班牙议会承认马杜罗的对手埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚为选举的获胜者。

在罗德里格斯看来，西班牙的这一立场相当于马德里已经宣战。

为此，他要求总统尼古拉斯·马杜罗政府立即中断委内瑞拉与西班牙之间的所有外交和商业关系。

他还要求暂停两国之间的航班。

冈萨雷斯·乌鲁蒂亚本周流亡欧洲国家西班牙。

据他所在的政党——反对党统一民主联盟称，他是 7 月 28 日选举的获胜者。

但委内瑞拉选举当局认定马杜罗为获胜者。__________________________________________

体育

阿根廷人毛里西奥·波切蒂诺成为美国足球队的新任教练。

这是这一北美国家足协在社交网络上宣布的。

这样，这位前托特纳姆热刺队、切尔西队和巴黎圣日耳曼队的主帅将带领美国当地球队之一参加由美国，加拿大和墨西哥主办的2026年世界杯。

这样，就有九名阿根廷人负责美洲大陆球队。

除了率领阿根廷的莱昂内尔·斯卡洛尼之外，还有：

-智利队的里卡多·加雷卡

-巴拉圭队的古斯塔沃·阿尔法罗

-厄瓜多尔队的塞巴斯蒂安·贝卡切斯

-哥伦比亚队的内斯托·洛伦佐

-乌拉圭队的马塞洛·贝尔萨

-委内瑞拉队的费尔南多·巴蒂斯塔

-还有多米尼加共和国队的马塞洛·内维莱夫