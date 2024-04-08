RAE华语节目 (请点击阅读)

欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。歌曲：Alejandro Lerner-Después de tí/Estelares-Ella dijo/Chaqueño Palavecino-Cuando llora mi guitarra/

...................

Argentina condenó el asalto a la embajada mejicana en Quito

阿根廷谴责墨西哥驻基多大使馆遇袭事件

....

由于阿根廷爆发登革热疫情，政府开放驱虫剂进口

.....

全国教师大规模罢工

....

布宜诺斯艾利斯市贫困人口达 92,8万人

.....

阿根廷外交部发表声明。 拉美地区国家领导人强烈反对厄瓜多尔警方逮捕在墨西哥大使馆进行政治庇护的豪尔赫·格拉斯的行动。

外交部长戴安娜·蒙迪诺(Diana Mondino) 谴责了这一事件，该事件最终导致厄瓜多尔前副总统豪尔赫·格拉斯 (Jorge Glas) 被捕，并导致厄瓜多尔与墨西哥的外交关系破裂。

阿根廷严厉谴责厄瓜多尔警方上周六袭击墨西哥驻基多大使馆以逮捕厄瓜多尔前总统豪尔赫·格拉斯的行为。

外交部在声明中呼吁应“充分遵守《维也纳外交关系公约》所规定的义务。”

以乌拉圭人路易斯·阿尔马格罗为首的美洲国家组织总秘书处上周六谴责厄瓜多尔国家警察闯入墨西哥驻基多大使馆并逮捕拉斐尔·科雷亚政府(2007-2017)的副总裁豪尔赫·格拉斯的决定。

在此背景下，总秘书处表示“对影响墨西哥驻厄瓜多尔大使馆的不当行为的受害者表示声援”。

面对厄瓜多尔警方在墨西哥驻该国大使馆进行的逮捕在使馆内获得政治庇护的厄瓜多尔前副总统豪尔赫·格拉斯的突袭，委内瑞拉、古巴、玻利维亚和洪都拉斯当局率先向墨西哥政府表示支持。

.....

在登革热疫情已造成全国129人死亡、感染18万人以上的情况下，政府决定开放驱蚊剂进口30天。

卫生部长马里奥·鲁索 (Mario Russo) 证实，该措施将适用于气雾剂、霜剂、喷雾剂和凝胶。

该决定是“考虑到当前的疫情背景以及随之而来的驱虫剂需求增加而”做出的。

阿根廷正在经历全境历史上最大规模的登革热疫情。

这意味着，特别是在城市地区，无法获得针对登革热媒介埃及伊蚊的驱虫剂或其他保护剂。

到目前为止，国家政府尚未启用疫苗接种，因为他们评估没有经过证实的有效抗体。

然而，在北部一些感染传播较多的省份，地方政府决定为高危人群购买疫苗。

.....

上周，全国公立学校发生大规模教师罢工，要求政府归还国家教师激励基金（FONID）并“紧急呼吁全国教学平等”。

这是工会与国家政府协商教育工作者最低工资的一个例子。

罢工是由大多数教师工会联合会 CTERA 发起的。

在布宜诺斯艾利斯市前往国会的游行队伍中，抗议者与警察发生了冲突事件。

.....

2023 年第四季度，布宜诺斯艾利斯市 (CABA) 面临严重贫困问题。与上一年相比，贫困率上升了 8 个百分点。

根据统计和普查总局公布的数据，居住在布宜诺斯艾利斯市的人口中有 30.1% 为贫困人口（92.8 万人），而 2022 年同期这一比例为 22.1%（68 万人）。

在贫困家庭和人口中，处于极端贫困的家庭和人口也有所增加，占收入不足家庭的35.5%和40.5%。

有些群体比其他群体更容易受到贫困的影响。 这些家庭包括以女性为户主的家庭（贫困发生率为 26.0%，而男性户主的贫困发生率为 22.6%）、以失业人员为户主的家庭或以从事家政服务的家庭为户主。

工资和就业下降的影响尤其影响到中产阶级。

.....

美洲是新闻

.....

巴西商人反对进口阿根廷乳制品

...

秘鲁国会拒绝了两项罢免迪娜·博卢阿特的请求

.....

玻利维亚计划调查滞留在西班牙的同胞案件中的人口贩运

....

穆希卡称阿根廷人去乌拉圭购买驱蚊剂

....

巴西乳制品生产商要求该国商务部长对来自阿根廷和乌拉圭的进口产品采取“反倾销”措施。 巴西当局坚称巴西不可能不进口，因为它的消费量超过了生产量。

巴西乳制品工业中心 (CIL) 主席埃科尔·费利帕 (Ércole Felippa) 在与该国媒体的对话中解释说，巴西乳制品生产商协会面临“非常强大的压力”，要求阻止从阿根廷和乌拉圭进口乳制品。 。

根据阿根廷乳业链观察站（Ocla）的数据，去年巴西的进口量比 2022 年增加了 69%。事实上，2023 年阿根廷出口到国外的货物中，48% 流向巴西，其次是智利，占 8 .4% 。

专家在媒体上详细介绍说，巴西乳制品生产商协会的投诉已经持续了“相当长的时间”，由于他们在法庭上没有胜诉，所以他们向巴西商务部进行了陈述。

正如他们所说，这些订单“准时”指向阿根廷，以“比当地生产成本低 10%”的价格进口奶粉。

....

秘鲁国会于4月04日驳回了对总统迪娜·博卢阿特（Dina Boluarte）的两项弹劾请求的辩论，此前检察官办公室因总统涉嫌拥有豪华手表和未申报的珠宝而对总统展开调查。

这些动议由左翼政党提出，旨在宣布博卢阿尔特“道德上无能”，并在因涉嫌非法致富而受到调查后继续任职，直至2026 年任期结束。

当警察突击搜查总统的家和其办公室以搜查劳力士手表和珠宝时，此案被曝光。

检察官办公室命令 61 岁的博卢阿特展示这些物品并澄清其来源，作为其资产的一部分。

....

路易斯·阿尔塞政府4月4日宣布，不排除将69名乘坐游轮抵达西班牙进入申根区但因缺乏签证而无法下船的玻利维亚人作为可能的人口贩运案件进行调查。

玻利维亚领事管理部副部长费尔南多·佩雷斯向媒体介绍了外交部为支持滞留在巴塞罗那港（西班牙东北部）的同胞所做的努力。

近日，外交部获悉一艘前往地中海航线的邮轮中69名玻利维亚人的情况，他们无法在巴塞罗那下船。

玻利维亚政府掌握的信息是，其同胞“没有携带相应证件进入申根区”，尽管西班牙方面报道称他们持有虚假签证。

....

乌拉圭前总统“佩佩”穆希卡肯定，由于阿根廷缺乏抗击登革热疫情的产品，阿根廷人会越境进入乌拉圭寻找驱虫剂。

从这个意义上说，他提到了人类活动导致的自然变化，并强调了国家在支持科学社会方面必须发挥的作用。

穆希卡表示，意识到正在经历前所未有的登革热疫情，驱虫剂短缺且价格高昂。

米莱政府在调整措施和削弱国家作用的背景下推动取消对科学系统的资助，也加剧了这种情况。

他说：“我知道，因为一些阿根廷人来了，从这里拿走了很多驱虫剂” ，并补充道：“他们应该前往巴西获取，因为我们将遭受在这方面的危机。”

穆希卡认为正在发生的事情是“痛苦的”，阿根廷已有 129 人死亡，超过 18 万人感染登革热。

他说：“严重缺乏远见最终会危及生命，我相信这些问题将长期存在。”