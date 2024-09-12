RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲：Mercedes – Alfonsina y el mar/No llores por mi Argentina/Carlos Gardel-Mentiras

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-米莱总统将于周日向国会提交 2025 年预算

-埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚流亡西班牙后表示，他离开委内瑞拉“是为了避免为国家带来苦难”

-墨西哥：国会批准总统洛佩斯·奥夫拉多尔的司法改革

-乌拉圭：一名讲阿拉伯语的 14 岁青少年因涉嫌与恐怖主义有联系而被捕

-根据一项研究，南美洲森林火灾的75%是巴西造成的

-体育：阿根廷足球队作客负于哥伦比亚，但在2026世界杯预选赛中继续领先

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哈维尔·米莱总统将于周日在国会提交 2025 年预算。

官方发言人曼努埃尔阿多尼于周二宣布了这一消息，他强调现任政府在九个月内进行了“历史上最大的调整”。

正如米莱所预期的那样，预算法案旨在彻底消除阿根廷的财政赤字。

为此，总统10日与一些反对派议员达成支持他否决“退休金增长率”法的一致。

这是一项更新退休人员工资的提案，对于总统来说，该法威胁到公共账户的平衡。

在此背景下，政治和社会组织11日再次举行反对米莱否决的游行。

在近日的抗议活动中发生了安全部队镇压抗议者以清理街道的事件。

委内瑞拉反对派前总统候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚自流亡西班牙以来首次发表讲话。

根据他在社交网络上发布的内容，他离开自己的国家是为了“避免委内瑞拉遭受进一步的痛苦”。

民主团结平台（PUD）的前候选人说：“我这样做是为了我的家人和所有委内瑞拉的家庭”。

正如他澄清的那样，他的离开不是出于个人利益，而是“继续为民主而战”。

冈萨雷斯·乌鲁蒂亚无视数次法庭要求就所谓的“煽动叛乱”等指控作证的传票，并随后离开了委内瑞拉。

据民主团结平台称，其候选人在7月28日的选举中以超过60%的选票获胜。

但委内瑞拉选举当局以超过50%的选票宣布总统尼古拉斯·马杜罗当选。

对此，阿根廷外长蒙迪诺在联合国人权理事会发言时提到了委内瑞拉问题。

在日内瓦，这位官员表达了“对这个南美国家正在经历的严重的结构性人权危机的深切关注”。

她谴责选举后几周内“任意逮捕反对者、记者和抗议者”。

她还指责马杜罗政府“过度使用武力”。_________________________________________

在墨西哥，国会批准了安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统政府推动的司法改革。

经过大约 12 个小时的辩论后，参议院将该法案转化为法律，其中包括通过普选方式选举法官。

该倡议获得 86 票赞成、41 票反对。

由于反对改革的抗议者闯入会场，讨论曾被打断。

据墨西哥媒体报道，执政党现在将寻求在这一北美国家 32 个州的地方立法机构中同样实施该提案。

这是在距离洛佩斯·奥夫拉多尔政府结束还有不到一个月的时间批准的，洛佩斯·奥夫拉多尔政府将于 10 月 1 日将权力移交给他当选的继任者和盟友克劳迪娅·谢因鲍姆。

在乌拉圭，一名能说流利阿拉伯语的 14 岁青少年因涉嫌与恐怖主义有联系而被捕。

该青少年在乌拉圭河床县东南部的乡村小镇拉斯卡诺被逮捕。

乌拉圭当局根据美国联邦调查局和以色列摩萨德的警告采取了行动。

据当地媒体报道，这名年轻人拥有与 ISIS 组织有关制造自制炸药的视频相关的材料。

警方正在调查被拘留者是单独行动还是有组织犯罪。

一项研究显示，南美洲75%以上的森林火灾发生在巴西。

巴西国家空间研究所的一份报告揭示了这一点。

据该消息来源称，过去几天，该国爆发了 5100 多起火情，尤其是在中西部地区。

亚马逊雨林的大火引发了巨大的烟雾，影响到巴西南部、玻利维亚、巴拉圭和阿根廷北部。

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体育

阿根廷足球队以2-1不敌哥伦比亚队。

在巴兰基亚，当地人凭借耶森·莫斯克拉的进球和队长詹姆斯·罗德里格斯的点球获胜。

尼科·冈萨雷斯为世界冠军队攻入一球，尽管失利，但他们仍然在南美预选赛中保持领先。

10日的其他比赛结果，委内瑞拉与乌拉圭战平，均无进球，玻利维亚2比1击败智利，巴西1比0不敌巴拉圭。