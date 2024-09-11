RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲：Beto Cuevas-Vuelvo/Raly Barrionuevo-Luna Cautiva/Carlos Gardel-Mentiras /

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-亚马逊火灾的烟雾笼罩巴西利亚，阿根廷10多个省份处于戒备状态

-阿根廷：根据官方数据，2024年迄今为止已丢失近20万个工作岗位

-智利：最高法院法官因涉嫌腐败被停职

-哥伦比亚：政府宣布与哥伦比亚革命武装力量持不同政见者进行新一轮对话

-针对登革热的疫苗接种活动在布宜诺斯艾利斯开启

-体育：阿根廷盲人足球队“Murciélagos”在 2024 年巴黎残奥会上获得银牌

亚马逊森林火灾产生的烟雾覆盖了巴西利亚，那里近三百万居民中的许多人都必须戴口罩。

当地科学家警告称，巴西首都的空气质量已降至“可怕”水平。

由于烟雾，周一无法看到普拉纳尔托总统府或国会等标志性建筑。

与此同时，玻利维亚因火灾进入国家紧急状态，火灾主要影响这一安第斯国家东部的圣克鲁斯德拉谢拉地区。

在阿根廷，由于飘来的烟雾，当局对 24 个省中的 14 个省发出了警报，其中大部分位于北部。

此外，这种现象开始在首都布宜诺斯艾利斯出现。

官员们还警告可能出现“黑雨”，即降雨与漂浮的烟灰混合。_____________________________________

根据劳工部的一份官方报告显示，2024年上半年，阿根廷失去了超过18万个工作岗位。其中包括公共和私营部门的职位。

据该消息来源称，随着新的个体经营者纳入该系统，5月至6月期间出现了小幅增长。

6 月份正式工资也上涨了 4%。_____________________________________________________

智利一名最高法院法官因涉嫌腐败而被停职。

安吉拉·维万科因涉嫌与震惊南美国家的所谓“音频案”有关而被免职。

该丑闻的核心人物是律师路易斯·埃莫西拉，他已因洗钱、贿赂和逃税而被起诉。

根据司法调查，维万科与埃莫西拉保持着电话联系。

据智利媒体报道，有足够的证据表明她可以被最高法院永久除名。

法院的另一位法官让·皮埃尔·马图斯也将被卷入这起影响政治家、商人和法官的案件。

布宜诺斯艾利斯市政府宣布开启针对登革热的疫苗接种活动。

阿根廷首都当局报告称，首批 60000 剂疫苗是从生产该疫苗的日本武田实验室购买的。

据《Clarín》报纸报道，您将免费接种针对埃及伊蚊传播的病毒的疫苗，这种病毒曾在去年夏天流行。

据同一消息来源称，第一批接种群体将是15至19岁的青少年。

因此，首都加入了其他已经接种登革热疫苗的地区，如圣达菲、科尔多瓦和布宜诺斯艾利斯省。_________________________________________________________

哥伦比亚政府宣布与所谓“哥伦比亚革命武装力量”持不同政见者进行新一轮对话。

这是一个不遵守2016年和平协议的游击派，也被称为“第二马奎塔利亚”。

哥伦比亚当局报道称，会谈将在古巴哈瓦那举行，但没有具体说明日期。

但他们透露，9月21日至22日将在哥伦比亚西南部图马科与叛军举行“筹备会议”。

古斯塔沃·佩特罗总统的政府继续推行所谓的“全面和平”计划。

在此背景下，还启动了与民族解放军等武装团体的对话进程。_______________________________________________________

体育

阿根廷盲人足球队“Murciélagos”在 2024 年巴黎残奥会上获得银牌。

决赛中，国家队在常规时间内1-1战平，在点球大战中以3比2落败于本土球队法国队。

凭借这一成绩，阿根廷运动员追平了2004年雅典奥运会和2020年东京奥运会的纪录，并获得第二名。

凭借这枚奖牌，阿根廷代表团在本届奥运会上累计获得了13枚奖牌：两枚金牌、三枚银牌和八枚铜牌。