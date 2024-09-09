RAE华语节目 (请点击阅读)

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新闻的主要内容：

-调查袭击一家商业团体事件

-米莱总统亲自向国会介绍2025年预算

-巴塔哥尼亚雪崩：一名男子被埋在雪中11个小时后获救

-哥伦比亚：卡车司机继续以应对燃油价格上涨的封锁

-科尔多瓦省因森林火灾而进入紧急状态

-体育：在没有梅西和迪玛利亚的情况下，阿根廷队在布宜诺斯艾利斯以3-0击败智利队，在2026世界杯预选赛中轻松领先___________________________________________

司法部正在调查一起邮件炸弹袭击事件，此次袭击没有造成人员伤亡。

袭击的目标是阿根廷农村协会主席尼古拉斯·皮诺，该协会是阿根廷重要的商业团体之一。

上周四，一个包裹被送到布宜诺斯艾利斯该实体的总部，皮诺的秘书打开包裹后爆炸，造成这位秘书受伤。

巴勒莫的乡村领域的实体曾遭到环保抗议者的破坏，他们反对虐待动物。

巴勒莫的乡村协会是牲畜表演和马术表演的场地。___________________________________

总统哈维尔·米莱宣布，他亲自前往国会提交2025年预算草案。

总统预计：“我将解释零赤字的基础是什么”。

米莱预计在国会的演讲日期为 9 月 16 日星期一。

对于国家元首来说，预算旨在解决“使阿根廷陷入贫困的宏观经济”。

米莱在阿根廷首都参加马德里-拉普拉塔河论坛的保守派大会时宣布了这一消息。

在巴塔哥尼亚的巴里洛切，一名雪崩后半埋在雪中约 11 个小时的滑雪者获救。

据地方当局称，这名 29 岁的男子目前在医院接受治疗。

据官方说法，受伤者在雪中挖了一个洞，从而能够通过电话求救。

此外，一名尚未确认身份的爱尔兰游客的死亡已经得到证实。

洛佩斯山发生雪崩后，还有第三人失踪。____________________________________________

在哥伦比亚，由于柴油价格上涨，卡车司机的罢工仍在继续。

抗议活动还包括在首都波哥大和其他城市设置路障。

据当地媒体报道，随着强制措施，某些产品的短缺已经开始引起人们的注意。

例如，由于无法发货，国有石油公司 Ecopetrol 暂停了一些油井的开采。

这次罢工是为了反对古斯塔沃·佩特罗总统政府逐步取消燃料补贴的决定。

行政部门认为，该措施对于改善公共账户状况是必要的。_________________________________________________

科尔多瓦省政府因森林火灾宣布进入紧急状态。

受灾最严重的地区是卡拉穆奇塔山谷，约1.2万公顷土地已被烧毁

由于烟雾，能见度低，该地区已发出道路警报。

在这种情况下，司法部正在调查一名 71 岁的男子，他被指控因家中供暖系统故障而引发火灾。_____________________________________________________

体育

阿根廷足球队在七月份两夺美洲冠军后，继续经历着伟大的时刻。

5日，预选赛中，他们以3比0碾压智利，发挥出很高的水平，尤其是在下半场。

下半场，国家队凭借亚历克西斯·麦克·阿利斯特、朱利安·阿尔瓦雷斯和保罗·迪巴拉的进球结束了比赛。

尽管队长梅西因伤缺席，但体育媒体和球迷仍强调球队的高水平。

在布宜诺斯艾利斯纪念碑体育场看台上观看比赛的安吉尔·迪·玛丽亚也没有参加比赛。

安吉尔·迪·玛丽亚在赢得上届美洲杯冠军后从国家队退役，在战胜智利队后，他的前队友和球迷向他致敬。

世界冠军阿根廷队在 2026 年美国-加拿大-墨西哥世界杯预选赛中轻松领先。

阿根廷将于周二前往哥伦比亚迎战当地球队。