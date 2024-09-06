RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲： / Falú – Suite Argentina /Los Caballeros de la Quema – Fulanos de Nadie/ La Cumparsita / Beto Cuevas - Háblame

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-根据一项新的研究，阿根廷 52% 的人口面临贫困

-Mercado Libre宣布在阿根廷投资7500万美元

-墨西哥：安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统的司法改革在国会获得支持

-阿根廷退休人员再次在国会抗议总统否决关于增涨养老金的法律

-一名爱尔兰游客在巴塔哥尼亚的雪崩中丧生

- 体育：2026年世界杯预选赛阿根廷队对阵智利队__________________________________________________

阿根廷天主教大学社会债务观察站对 2024 年上半年情况进行分析的一项新研究揭示了阿根廷52%的人口处于贫困状态。

据同一消息来源称，近18%的居民处于赤贫境地，也就是说，他们甚至无法承担基本的食品费用。

阿根廷天主教大学社会债务观察站主任奥古斯丁·萨尔维亚指出，由于通货膨胀下降，第一季度到第二季度贫困率略有下降。

他澄清说，但社会状况的恶化尚未达到2001年和2002年危机时的程度。

退休人员再次在国会抗议总统否决增涨退休金法律。

当抗议者试图封锁街道时，安全部队用胡椒喷雾和警棍镇压他们。

首席部长吉列尔莫·弗朗哥在议会提交管理报告时发生了上述事件。

在此背景下，该官员肯定，被否决的法律“不负责任的”影响财政的平衡。________________________________________________________

拉丁美洲最大的公司之一自由市场（Mercado Libre）宣布在阿根廷投资 7500 万美元。

这是其创始人马科斯·加尔佩林 (Marcos Galperín) 在公司原总部布宜诺斯艾利斯接待总统哈维尔·米莱 (Javier Milei) 时宣布的。

这些资金将用于扩建位于阿根廷首都郊区拉马坦萨的储存和配送场地。

据加尔佩林称，扩展计划将提供 2300 个就业岗位，并将缩短“向该平台数百万用户的交付时间”。

会后，总统将自由市场的所有者描述为“阿根廷人创新和力量的典范”。

对于总统来说：“马科斯·加尔佩林和他的团队是伟大的社会捐助者，改善了许多阿根廷人和整个大陆人民的生活。”

自由市场（Mercado Libre）于 1999 年在阿根廷成立，如今已成为拉丁美洲最受欢迎的电子商务平台，拥有超过 1.74 亿用户。__________________________________________________________

墨西哥国会对总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔推动的司法改革给予支持。

该法案4日获得众议院批准，现在将由参议院讨论以获得最终通过。

该倡议规定通过民众投票选举法官。

反对派反对该提议，声称这影响了司法独立。

这项改革是总统的政治旗帜之一，他的六年政府将于10月1日结束。

那天，当选的继任者和盟友、墨西哥城前市长克劳迪娅·谢因鲍姆将就职。

一名爱尔兰游客在巴塔哥尼亚巴里洛切因雪崩身亡。

该事件发生在洛佩斯山，并同时造成一人受伤、一人失踪。

民防部门报道了这一消息，但没有详细说明他们在该地区进行的活动，尽管当地媒体声称他正在滑雪。

据消息人士透露，巴里洛切安第斯俱乐部、军事山地学校、宪兵队和消防员正在进行搜救行动。

据报道称，受伤者是一名当地男子。

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体育

阿根廷足球队将在 2026 年世界杯预选赛中迎战智利队。

世界冠军和两届美洲冠军的阿根廷队于当地时间晚上 9 点在布宜诺斯艾利斯与智利队交战。

阿根廷国家队主教练莱昂内尔·斯卡罗尼在新闻发布会上表示，他希望球队“继续保持近期的水平”。

他说：“重要的是竞争永远比胜利更重要……让对手看到我们想要继续下去” 。

阿根廷队的领军人物梅西因伤将缺席比赛，而在赢得美洲杯后退出国家队的迪玛利亚也将因伤缺席比赛。

与智利的比赛结束后，球队将于下周二前往哥伦比亚迎战当地球队。