RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲： / Sting – Ellas bailan solas /Mercedes – Alfonsina y el mar/ Horacio Guarany – Si un día fui tu cantor/ Julio Sosa - Rencor

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-一位前部长肯定阿根廷大流行延长隔离时间是“出于政治原因”

-委内瑞拉：检察官办公室下令逮捕反对派前候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚

-埃隆·马斯克的公司 Starlink 将不会遵守巴西法院封闭社交网络 X 的命令

-对于阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺来说，南方共同市场的潜力“被浪费了”

-司法系统授权两名被指控性虐待的法国橄榄球运动员离开阿根廷

-体育：阿根廷在 2024 年巴黎残奥会上又获五枚奖牌___________________________________________

阿根廷一位前部长透露，因新冠大流行而实施的隔离是出于政治原因而延长的。

马丁·古兹曼在阿尔贝托·费尔南德斯总统任期第一阶段负责经济事务，他在接受采访时表示了这一点。

据他说，大流行期间的隔离成为“使政府更强大的政治旗帜”。

据他说，真正隔离时间“比应有的隔离时间要长”。

这位前部长表示，这一卫生措施非常不平等，因为它们对非正规雇员的伤害最大。

在与一家网站的对话中，古兹曼保证，他是在政府内部施加最大压力要求放宽限制的人。

但这位前官员强调，健康危机第一阶段的决定是合理的。

冠状病毒在阿根廷造成约 13 万人死亡，阿根廷是世界上隔离时间最长的国家之一。

时任总统费尔南德斯于当年 3 月 20 日颁布了隔离令，并在 2020 年年末延长了隔离期。

但许多限制措施持续了整个 2021 年甚至 2022 年。____________________________________________________

委内瑞拉检察官办公室下令逮捕 7 月 28 日选举中的反对派总统候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚。

他被指控犯有“恐怖主义、煽动违反法律和制造阴谋”等罪名。

该命令的发布是因为冈萨雷斯·乌鲁蒂亚无视三份出庭作证的法庭传票。

针对他的另一项指控是所谓的“伪造文件”，此前他发布了反对派赢得选举的记录。

据反对党PUD联盟称，其候选人以超过60%的选票赢得了选举。

但委内瑞拉全国选举委员会以50%以上的选票的优势将胜利授予总统尼古拉斯·马杜罗。

鉴于这一切，阿根廷政府谴责对冈萨雷斯·乌鲁蒂亚的逮捕令。

总统哈维尔·米莱的政府表示，这标志着马杜罗政权的“极端化”。

玫瑰宫警告说，加拉加斯“打算在大规模侵犯人权的情况下将委内瑞拉民主力量定为犯罪”。

对于阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺来说，南方共同市场的潜力“尚未开发”。

这是她与同行在乌拉圭首都蒙得维的亚与包括乌拉圭、巴拉圭、巴西和玻利维亚在内的商业集团举行的一次会议上宣布的。

会议上，该官员表示：“阿根廷认识到地区集团取得的重要成就。”

但她澄清说，阿根廷政府“对现状持批评态度”。

她表示，南方共同市场“作为与世界建立关系的扩大市场和平台的潜力已被严重浪费”。

这就是为什么蒙迪诺表示，阿根廷建议允许合作伙伴与其他国家或集团单独或诸边展开谈判。____________________________________________________

Starlink公司不会遵守巴西司法系统在该国封闭社交网络X的命令。

巴西国家电信局表示，Starlink 和前 Twitter 均属大亨埃隆·马斯克所有，马斯克与巴西最高法院有冲突。

巴西最高法院法官亚历山大·德·莫赖斯因不遵守多项司法裁决为由而下令封锁在巴西的社交网络X。

这场冲突源于对涉嫌通过 X 传播假新闻的调查。

在此背景下，德莫赖斯下令关闭某些涉嫌散布虚假信息的账户。

但特斯拉首席执行官拒绝这样做，并将地方法官的决议描述为“对言论自由的攻击”。

被指控性虐待的法国橄榄球队成员获准离开阿根廷。

这是门多萨省检察官办公室下的命令，并澄清将继续进行调查。

雨果·奥拉杜 (Hugo Auradou) 和奥斯卡·杰古 (Oscar Jegou) 于 7 月在布宜诺斯艾利斯被一名 39 岁女性举报后被捕。

这名女子声称橄榄球运动员在门多萨对她进行了性攻击，当时法国队在那里与当地对手美洲狮队进行了一场比赛。

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体育

阿根廷在 2024 年巴黎残奥会上获得五枚奖牌。

内乌肯省的游泳运动员伊纳基·巴西洛夫已经获得200米自由泳金牌，他2日又在400米自由泳比赛中获得铜牌。

阿根廷国家队奖牌榜上还有另外三枚铜牌：费尔南多·巴斯克斯（跳远）、胡安·萨莫拉诺（跆拳道）和安东内拉·迪亚兹（铅球）。

前锋路易斯·苏亚雷斯宣布从乌拉圭国家队退役。

这位足球运动员透露，周五他将在蒙得维的亚踢他代表乌拉圭队的最后一场比赛，对阵巴拉圭队。

在新闻发布会上，37岁的苏亚雷斯流着泪说：“我安心离开，我为国家队付出了一切，最重要的是，我没有什么可责备自己的。”

这位现任迈阿密国际的球员曾随乌拉圭队参加过四届世界杯，并随队赢得了 2011 年美洲杯冠军。