RAE华语节目 (请点击阅读)

听众朋友，欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。

歌曲： / Carlos Gardel – Cuando tú no estás /Alejandro Lerner – Volver empezar/ Miguel Bose – Si tu no vuelves

...................

-米莱政府降低钢铁进口关税

-对于X来说，巴西社交网络封锁即将来临

-欧盟确认不承认委内瑞拉尼古拉斯·马杜罗选举的胜利

-哥伦比亚：可口可乐因囤积水被调查

-意大利游击队“红色旅”前成员在布宜诺斯艾利斯被捕

-一级方程式赛车：阿根廷车手佛朗哥·科拉平托周日在蒙扎首次亮相___________________________________________________

国家政府宣布将降低钢铁和其他工业投入品的进口关税。

工商秘书处在一份声明中表示，该措施旨在“简化流程、降低成本”。

消息称，该产品“在阿根廷比世界平均价格贵50%”。

声明称，该决议暗示“31%的钢材进口将不再受到海关干预，供应将会增加”。

秘书处表示：“这将导致更多的竞争和更低的价格”。

对政府而言，措施将有利于汽车、金属加工以及洗衣机和冰箱等家用电器行业。

但这一消息引起了阿根廷商人对可能过度从中国进口的担忧。

Infobae 门户网站周五根据与制造业代表的对话透露了这一点。

据该消息人士透露，商人们回顾地区多个国家一直在实施反倾销政策，以避免来自中国的不公平竞争。

对于 X 来说，巴西社交网络的封锁即将来临。

该平台在一篇帖子中作出声明，其中指责巴西最高法院法官亚历山大·德莫赖斯是潜在这一网络封锁的幕后黑手。

周三，法官命令 X 所有者埃隆·马斯克在巴西任命一名法律代表，以面对法院裁决并支付罚款。

莫瑞斯先前命令关闭数个巴西前极右翼总统支持者的X帐号，但马斯克拒绝这样做。____________________________________________________________

欧盟国家的外长们一致同意不承认委内瑞拉尼古拉斯·马杜罗的选举胜利。

他们也不承认反对派埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚所称的选举胜利。

在布鲁塞尔举行的一次会议后，欧盟外交负责人何塞普·博雷尔宣布，马杜罗连任的“民主合法性”不被承认。

他裁定，从现在开始，欧盟认为他是事实总统。

正如他解释的那样，这是由于7月28日选举结果缺乏验证。_______________________________________________________

在哥伦比亚，可口可乐因生产饮料时过度消耗水而受到调查。

首都波哥大以东 30 公里处，两个土著社区声称，由于商业用水，使得水稀缺。

可口可乐位于农村地区，靠近拉卡莱拉市。

据新闻网站报道，生产可口可乐的 FEMSA 公司每天汲取成千上万升的水。

环保人士指责当局将水的商业利用置于人类消费之上。

由于这些投诉，昆迪纳马卡当地政府宣布进行水文研究，以确定资源是否足以满足所有用途。

在布宜诺斯艾利斯，意大利游击队“红色旅”的一名前成员被捕。

他是莱昂纳多·贝尔图拉齐，他自 2002 年以来一直作为难民居住在阿根廷。

他被指控参与 1978 年绑架和谋杀当时的意大利总理阿尔多·莫罗，以及其他归因于“红色旅”的事件。

意大利现任总理乔治亚·梅洛尼感谢阿根廷政府抓获了贝尔图拉齐。

她说，该男子已在其祖国因恐怖主义罪被判处 27 年监禁。

______________________________________________

体育

阿根廷车手弗朗哥·科拉平托 (Franco Colapinto) 在蒙扎一级方程式赛车赛道上首次亮相。

他是我国20多年来第一位参加最高级别赛车运动的车手。

科拉平托，21 岁，是布宜诺斯艾利斯省皮拉尔人。

他在社交网络上表示：“我对自己第一次参加大赛感到非常兴奋。”

这位年轻的车手说道：“这是我职业生涯中一个非常特殊的时刻，我周围有一支伟大的团队。与威廉姆斯一起做这件事真是太棒了，威廉姆斯在一级方程式赛车中拥有伟大的功绩”。