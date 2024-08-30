RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲： / Beto Cuevas – Háblame /El día que me quieras/ Los Chalchaleros – Zamba de mi esperanza / Alberto Cortez-No soy de aquí

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-阿根廷否认入侵智利领空

-委内瑞拉举行支持和反对总统尼古拉斯·马杜罗的游行

-一名被指控恋童癖的众议员在阿根廷北部被捕

-玫瑰宫澄清，对 70 年代恐怖袭击进行审判并不在其议程上

-在国会前镇压反对否决增加养老金的示威活动

-体育：梅西在美洲杯受伤后首次回到迈阿密国际队训练

阿根廷政府否认入侵智利领空。

邻国当局表示阿根廷入侵其领空，所以辩解在麦哲伦海峡边境地区部署军机的合理性。

一名阿根廷官员向 TN 电视台澄清说：“当时没有阿根廷空军或航空公司的飞机经过该地区。”

玫瑰宫强调，目前还没有关于这一事件的官方联系。

布宜诺斯艾利斯通过智利国防部长玛雅·费尔南德斯在社交网络上发布的帖子了解到了这场冲突。

玛雅·费尔南德斯肯定：“有不明空中交通的警报。”

为此，这位官员解释说，“我们的空军启用了规定，部署了 F-5 飞机。”

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗第三次连任的选举已经过去一个月了。

但反对派继续声称存在舞弊行为，认为其候选人埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚获胜。

在此框架内，出现了支持和反对马杜罗政府的示威活动。

在加拉加斯，反对派领袖玛丽亚·科里纳·马查多领导了一次游行，她在游行中承诺“他们会让查韦斯主义屈服”。

此外，她强调“世界上没有一个民主国家承认官方选举结果的合法性”。

马查多说：“委内瑞拉投票支持变革，埃德蒙多·冈萨雷斯·乌鲁蒂亚是我们当选的总统。”

马杜罗则呼吁他的支持者聚集在总统府米拉弗洛雷斯宫前。

他表示：“法西斯、政变和暴力右翼再次失败。”

他接着说：“今天是胜利、和平的一天，距离委内瑞拉人民战胜法西斯潮流一个月了。”

一名被指控恋童癖的众议员在阿根廷东北部的科连特斯省被捕。

赫尔曼基奇卡是来自米西奥内斯省的众议员，其政党是总统哈维尔·米莱领导的自由前进党。

基奇卡已经逃跑多日，国际刑警组织已就其可能逃往巴西发出警报。

据警方消息人士称，嫌疑人在一个牧场被捕，并在行动中缴获了大量资金。

该案件源于一个非政府组织对这位立法者在 YouTube 上发布的儿童视频的投诉。

根据法院命令搜查了他的家，搜查中发现了可疑材料，从而发出了逮捕令。

总统府澄清说，执政议程中并未推动重新审理 20 世纪 70 年代恐怖袭击事件的司法案件。

官方发言人曼努埃尔阿多尼在周三的新闻发布会上报道了这一消息。

然而，副总统维多利亚·维拉鲁尔周二宣布重新审理所有针对蒙托内罗斯游击队和人民革命军的案件。

在国会的一项法案中，她保证这些武装组织在 1969 年至 1970 年间杀害了 1000 多人。

维拉鲁埃尔否认这些团体所犯下的罪行与军事独裁政权不同。

军事独裁政权所犯下的罪行被视为“反人类罪”，他们继续接受制裁。

但阿多尼强调，这是副总统的想法，并不在国家总统的议程上。

在布宜诺斯艾利斯，一群人在国会前抗议总统否决增加养老金的决定。

在此背景下，警方对示威者使用催泪瓦斯和棍棒以清理街道，避免交通中断。

这次抗议活动是在总统哈维尔·米莱拒绝增加养老金的框架内进行的。

对于总统来说，增加养老金的倡议威胁到公共账户的平衡，而推动该倡议的人是“财政堕落者”。

为此，国家元首宣布否决该规范。

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体育

莱昂内尔·梅西(Lionel Messi)自在美洲杯期间随阿根廷国家队比赛受伤以来首次回到他的俱乐部迈阿密国际队的训练中。

7月14日，在对阵哥伦比亚的决赛中，阿根廷国家队队长扭伤了右脚踝，不得不离开赛场。

据佛罗里达队消息人士透露，梅西已与迈阿密球队其他球员一起训练。