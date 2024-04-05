RAE华语节目 (请点击阅读)

欢迎收听RAE阿根廷迈向世界的华语节目，我是主持人汲丽娜Lina JI。我们的网站：www.rae.com.ar，您在网站上会找到短波广播节目安排，由于每天通过流媒体播放，您可以在大多数阿根廷国家广播电台的AM，FM和RAE信号中收听节目。欢迎您将接收报告发送至 qslrae@gmail.com，我们也非常希望接收到您收听RAE的音频和视频，您将因此收到阿根廷迈向世界的电子QSL卡片。歌曲：Leon Gieco-La memoria/Maná-Bendita tu luz/Miguel Bose-Si tu no vuelves/

...................

Cumbre Gobierno-Comando Sur: preocupaciones y pedidos de Estados Unidos

阿根廷政府-美国南方司令部峰会

....

工会将因国家大规模裁员而上诉

....

在能源价格大幅上涨期间，重新启动改变阿根廷时区法案

...

阿根廷将需偿还国际货币基金组织债务近28亿美元

....

博卡队对阵玻利维亚国家队

·····

正在访问阿根廷的美国南方司令部司令劳拉·理查森将军宣称，她对阿根廷“允许中国武装部队秘密行动”感到“惊讶”。

她向阿根廷官员提出的主要担忧是位于巴塔哥尼亚内乌肯省的中国基地。

她还确认将一架注册为 TC-60 的 Hercules C-130 转让给阿根廷空军。

这架飞机价值约 3000 万美元，是美国资助的安全援助捐赠的一部分。

负责促进美国在该地区利益的理查森将以访问乌斯怀亚市来结束她的议程，乌斯怀亚市被认为是南锥体的地缘政治飞地。

.....

全国民事人员联盟（UPCN）工会于4月4日出庭，以便使国家停止大规模解雇公职人员。

全国民事人员联盟秘书长安德烈斯·罗德里格斯 (Andrés Rodríguez) 认为，裁员“违反了国家宪法第 14 条”。 该条将国家工作人员视为“优先监护主体”，保障其自身就业稳定。

该联盟确认，根据“所谓的审计”，具有多年资历的合同人员和长期员工被解雇，“除了缩小人事资源规模之外，这些解雇并非出于其他原因”。

另一个工会联盟 Ate 表示，迄今为止，整个国家公共行政部门已经失去了 15000 个职位。

ATE 负责人鲁道夫·阿吉亚尔 (Rodolfo Aguiar) 表示： “上周末收到了成千上万份裁员电报，但全部都是非法和任意的。”

.....

在全国范围内的大幅能源涨价期间，提出了一个改变阿根廷时区的法案，以便更好地利用自然光。 激进党(UCR) 众议员、前副总统胡里奥·科沃斯 (Julio Cobos) 在近日提及了一项去年已提出的倡议。

正如科沃斯解释的那样，“阿根廷的官方时间与我们真正对应的时区之间存在差异，这会造成一些不便。”

因此，通过该法案，将可以正确的使用“以节省能源” 的时间。

时区的改变在国内鲜有先例。 最近的一次是科沃斯担任国家副总统期间，也就是2008年和2009年的夏天。

....

政府必须在未来几天内制定应对 4 月份向国际货币基金组织付款的策略。

根据该组织在网站上发布的日历，阿根廷必须在本月面临三个到期日，金额略高于 19.32 亿美元。

哈维尔·米莱的政府可以利用国际货币基金组织提供的选项，在月底支付全额款项。

5月份，国际货币基金组织将对协议进行第八次季度审查。

....

博卡队在周三的南美杯 D 组首秀中与玻利维亚波托西队战成零平。

这场比赛在海拔4090米处进行，由智利人皮耶罗·马扎担任裁判。 比赛很有趣，有很多进球机会，这让阿根廷门将莱安德罗·布雷大放异彩。

博卡一开始似乎并没有感受到波托西的高度。 事实上，尤其是在比赛的前几分钟，球队不仅在处理球的过程中占据了主动，而且开始增加明确的进球机会，但最终没有进球。

....

美洲是新闻：

.....

在巴塞罗那拦截了一艘载有 69 名持有假签证的玻利维亚乘客的游轮

.....

2024 年迄今为止，巴西死于登革热的人数已超过 1000 人

.....

海地因暴力事件将紧急状态再延长一个月

....

2023 年，武装冲突导致哥伦比亚超过 14,5万平民流离失所

....……

一艘载有约1500名乘客的游轮滞留在巴塞罗那港，因为69名玻利维亚公民因没有进入欧洲申根区的有效签证而无法下船。 警方认为这些签证是假的。

巴塞罗那是这些玻利维亚乘客的最终目的地，但不是船上所有乘客的最终目的地，该船约有 1500 人，该船将继续前往克罗地亚。

玻利维亚政府报告称，其驻西班牙大使馆和驻巴塞罗那总领事馆正在通过“与西班牙当局”和地中海邮轮公司协调，“采取适当措施解决此案”。

玻利维亚行政部门认为，公司必须为这些公民提供“立即解决方案”。”

2015年，玻利维亚政府和欧盟（EU）开始谈判，取消玻利维亚人短期前往这些国家的申根签证要求。

....

今年前 13 周，巴西有 1020 人因登革热死亡。 据该国卫生部周三报道，在短短三个多月的时间里，死亡人数就超过了一千人，这一数字正在接近该疾病严重流行期间的年度死亡人数记录。

2024 年截至 4 月 3 日的登革热死亡人数接近 2023 年全年的记录，当时登记的受害者人数为 1094 人，而 2022 年全年则是死亡人数最高的第二年（1053 人）。

2023 年同期死亡人数为 388 人，与去年同期相比几乎增加了两倍。

卫生部预测，巴西今年年底病例数将达到创纪录的 420 万例，尽管巴西大多数州已经超过了疾病高峰，并开始出现病例数放缓的情况。

在巴西 27 个州中，有 8 个州感染人数呈下降趋势，另外 12 个州则趋于稳定。 该国被宣布进入“紧急状态”。

....

海地政府报告称，将把首都所在西部地区的紧急状态从本周四延长至5月3日。

当局还决定延长该地区的宵禁时间。

临时总理米歇尔·帕特里克·博瓦维特办公室发表的声明称，采取这些规定是为了恢复秩序并采取措施重新控制局势。

紧急状态期间，禁止在公共道路上进行一切示威活动。

这项措施是在该国严重暴力事件中采取的，当武装团伙袭击总统府时，暴力事件达到了顶峰。

....

根据红十字国际委员会的年度报告，2023 年，哥伦比亚有超过 145000 人因武装冲突而被迫流离失所。 与2022 年相比，这一数字增长了 18%。

一些地区的流离失所者人数正在上升，例如玻利瓦尔省南部的登记人数几乎翻了一番，达到了94%，而考卡省的登记人数则增长了53%。

红十字国际委员会还警告说，通常宣称自己流离失所的人数今年往往会继续增加。

该组织补充说，去年确认哥伦比亚发生了 8 起非国际武装冲突，比 2022 年多了 1 起。