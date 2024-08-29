RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲： / Horacio Guarany – LA Villerita / Mercedes Sosa. Dorotea. – La Cautiva/ Los Nocheros – No saber de tí / Enanitos Verdes. Lerner – Amigos/ José Larraldem-Cosas que pasan

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-阿根廷副总统希望重新审理70年代恐怖袭击法律案件

-因美国和加拿大批评奥夫拉多总统的司法改革，墨西哥暂停与这两国大使馆的关系

-巴西排除疑似MPOX 天花新变种病例

-阿根廷政府将进口税降低10%

-四名厄瓜多尔士兵因参与非法采矿被捕

-加斯顿·科拉平托 (Gastón Colapinto) 将代表威廉姆斯车队参赛，阿根廷时隔 20 年后再次拥有一位 F1 车手___________________________________________________

阿根廷宣布重新审理 70 年代恐怖袭击法律案件的法案。

这是副总统维多利亚·维拉鲁埃尔在国会主持恐怖主义受害者日活动时提出的。

该倡议旨在审判大约 50 年前武装组织蒙托内罗（Montoneros）和人民革命军（ERP）犯下的行为。维拉鲁埃尔的提议试图将其视为“反人类罪”。

据副总统说:“这是我生命中最重要的一场战斗。”

她说：“所有蒙托内罗人都必须被监禁，为我们国家流过的血负责。”__________________________________________

政府确认减少商品和服务进口税，即“PAIS”税。

正如经济部长路易斯·卡普托在社交网络上宣布的那样：从 9 月 2 日开始，税收将从 17.5% 降至 7.5%。

这位官员在庆祝这项措施时说道：“我们承诺了，我们兑现了”。

PAIS 税是由前总统阿尔贝托·费尔南德斯政府实施的，旨在保护外汇储备。

它以美元收取运营和消费费用，包括海外购买和流媒体订阅等。

米莱政府上任时将其提高至17.5%，但现在又恢复到之前的水平。

正如卡普托预期的那样，此次削减将有利于以外币支付的货物和运费。

在排除疑似病例后，巴西仍然没有出现 “猴痘” 新变种或“MPOX”。

一名男子上周日在圣保罗机场下飞机时出现症状。

但卫生部门报告称，检测结果呈阴性，患者患有水痘。

就这样，拉丁美洲仍然没有新的“猴痘”“分支I”株确诊病例。世界卫生组织宣布了此病的“全球紧急状态”。___________________________________________________

厄瓜多尔四名士兵在打击非法采矿的行动中被捕。

在此背景下，有 14 人被捕，其中包括厄瓜多尔武装部队现役成员。

这些身穿制服的男子在试图通过警察检查站时被捕，并在检查站查获了“来自非法采矿活动的材料”。

陆军领导层保证，将对部队参与非法行为采取零容忍态度。

墨西哥政府暂停与美国和加拿大大使馆的关系。

这是就他们对墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔政府推动的司法改革表示谴责的回应。

总统在周二的新闻发布会上解释道：“他们必须学会尊重墨西哥的主权”。

奥夫拉多尔澄清说，无论如何，该措施仅影响与大使馆的联系，而不影响与华盛顿或渥太华的双边关系。

上周，美国大使肯·萨拉查警告说：“墨西哥民主运作面临重大风险”。

他是这样描述总统推动的改革的，这项改革除其他变化外，还包括通过民众投票选举法官。

加拿大驻拉美国家代表格雷姆·C·克拉克也对该司法举措表示关切。

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体育

阿根廷在 20 多年来将首次在一级方程式赛车中再次拥有一名车手。

英国车队宣布，佛朗哥·科拉平托 (Franco Colapinto) 将代替美国车手洛根·萨金特 (Logan Sargent) 代表威廉姆斯车队参赛。

这位 21 岁的车手于下周日在蒙扎首次亮相，参加由荷兰人马克斯·维斯塔潘领衔的赛事。

加斯顿·马扎卡纳内 (Gastón Mazzacanane) 是最后一位参加这一最高级别赛车运动的阿根廷人，时间是 2001 年。

历史上最杰出的阿根廷车手是胡安·曼努埃尔·方吉奥 (Juan Manuel Fangio)，他在 1951 年、54 年、55 年、56 年和57 年赢得了冠军。

实乌拉圭足球运动员胡安·伊斯奎尔多死亡。

该球员在蒙得维的亚国民队对阵巴西圣保罗队的比赛中心脏骤停。

这名27岁的后卫在医院治疗了五天，情况危急，直到死亡结果得到确认。