RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲： / Alejandro Lerner – No hace falta que lo digas / Raly Barrionuevo, Lito Vitale – Pescador de hombres / Alberto Cortez – No soy de aquí / Julio Sosa – Volvió una noche

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-米莱总统预计他将否决增涨养老金法律

-人权观察批评墨西哥、哥伦比亚和巴西在委内瑞拉危机上的立场

-拉丁美洲拉响奥罗普切病毒警报

-巴西两名火灾纵火嫌疑人被捕

-体育：阿根廷网球选手迭戈·施瓦茨曼告别美国网球公开赛

总统哈维尔·米莱警告说，他将再次否决一项修改养老金增涨方式的法律。

总统指责推动这一改革的立法者是“财政堕落者”。

他肯定：“他们实行民粹主义，并谴责阿根廷和下一代人走向灭亡。”

米莱上周否决了有关退休金增长率的文本。

但反对派在国会拥有大多数投票权，并再次尝试通过了这一举措。

为此，有媒体表示，政府正在与一些议会小组协商修改该提案。

在这种情况下，总统将部分而不是完全否决这一法则。___________________________________________________________

人权观察组织在委内瑞拉危机问题上与巴西、墨西哥和哥伦比亚政府存在分歧。

该组织致函这些国家的总统：巴西卢拉、哥伦比亚古斯塔沃·佩特罗和墨西哥安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔。

信中批评了卢拉提出的在委内瑞拉举行新一次选举以解决7月28日选举后引发的危机的提议。

人权观察声称，收到可靠报告称有 23 人在反对尼古拉斯·马杜罗政府的抗议活动中死亡。

据泛美卫生组织称，拉丁美洲对奥罗普切病毒发出了警报，该病毒正在玻利维亚、秘鲁、古巴、哥伦比亚和巴西传播。

在巴西，已经确认有两人死于这种病原体，这种病原体与登革热一样，都是通过蚊子传播的。

该疾病症状与寨卡病毒和基孔肯雅病毒等媒介携带的其他疾病的症状相似。

阿根廷、墨西哥和乌拉圭尽管加强了预防措施，但迄今为止尚未报告感染病例。

巴西总统卢拉就圣保罗火灾召开紧急会议。

在与环境部长玛丽娜席尔瓦的工作会议上，对这一情况进行了分析，认为火灾是故意造成的。两名嫌疑人在周末被捕。

据政府称，全国约有 3000 名消防员正在灭火，圣保罗已进入为期 180 天的紧急状态。

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体育

阿根廷网球选手迭戈·施瓦茨曼以6-7、6-2、6-2和6-1输给法国选手盖尔·蒙菲尔斯，告别美国网球公开赛。

比赛结束后，施瓦茨曼受到了全场的鼓掌，这也是他最后一次参加大满贯比赛。

他于2014年首次亮相美国公开赛，此后从未缺席过任何一届美国公开赛，并于2017年和2019年打入四分之一决赛。

2020年打入世界前十的施瓦茨曼宣布将于年底从职业网坛退役。