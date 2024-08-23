RAE华语节目 (请点击阅读)

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歌曲： / Dread Mar I – Hoja en blanco /Airbag – Por mil noches / El más vendido

-排除停泊在阿根廷水域的一艘船上出现疑似猴痘病例

-阿根廷国会拒绝为情报机构提供特别资助

-委内瑞拉政府在谴责针对选举系统的黑客攻击后成立了“网络安全委员会”

-在危地马拉逮捕一名被控在德克萨斯州杀害 53 名移民的男子

-因2001年违约，美国司法系统允许扣押阿根廷资产

-体育：河床晋级解放者杯四分之一决赛________________________________________________

巴拉那河一艘货船上疑似猴痘天花的病例呈阴性。

阿根廷圣菲省卫生当局报告了这一情况。

疑似感染者乘坐的是一艘悬挂利比里亚国旗的粮船，该船在圣洛伦索港被隔离。

据官方消息，该患者的诊断为“水痘带状疱疹”。

目前，阿根廷约有十例猴痘确诊病例。

然而，它们并不属于世界卫生组织宣布进入“全球紧急状态”的猴痘菌株。

巴西政府透露，正在寻求开发针对这种病毒的疫苗。

巴西科学部报告称，一个专家委员会正在研究这个问题。_________________________________________________________

国会拒绝授权为阿根廷情报机构SIDE拨放特别资金。

众议院否决了一项为间谍机构提供约 1 亿美元预算的总统令。

立法者称，今年已用完这笔资金的 80%。

哈维尔·米莱政府批评了议会的决定，并认为情报机构出于安全原因需要这些资金。

联邦法官阿里尔·利霍（Ariel Lijo）在参议院回答了参议员们的提问，他是玫瑰宫推荐的最高法院法官候选人之一。

一些参议员对他提出质疑，因为他负责的腐败案件中被定罪的数量很少，而且他导致了责任人有罪不罚。

利霍的候选资格也因性别平等而受到批评。

这名法官将接替最高法院的一名女性埃琳娜·海顿·德·诺拉斯科，诺拉斯科因高龄而退休。_____________________________________________________

委内瑞拉政府宣布成立“国家网络安全委员会”。

此前，有几起关于这一南美国家选举系统遭到黑客攻击的投诉。

据国家电视台 VTV 报道，总统尼古拉斯·马杜罗颁布了这项措施，以“预防、减少或控制” 黑客攻击。

根据总统令，“国家网络安全委员会”可以提出法律或条例。

批评政府的人警告说，这可能意味着对互联网的审查。

据马杜罗政府称，7 月 28 日选举的记录之所以无法公布，是因为网络攻击。

根据反对派拒绝接受的官方数据，一些国家要求公布选举记录，以核实总统是否再次当选。_________________________________________________________

美国司法部允许没收阿根廷在美联储的资产。

这是对债券持有人对2001年阿根廷债务违约提出的索赔的回应。

纽约上诉法院法官黛布拉·安·利文斯顿授权一审判决，命令支付 1.87 亿美元。

该裁决允许扣押阿根廷央行在美联储的资金。

几天前，再次做出不利阿根廷的裁决。

因2008年阿根廷航空公司国有化，另一家美国法院支持了一家投资基金要求的索赔，金额为3.2亿美元。

在危地马拉，当地警方逮捕了一名男子，他被指控对德克萨斯州 50 多名移民的死亡负有责任。

为此，嫌疑人——47岁的里戈贝托·米兰达——向美国提出引渡请求。

他被指控领导一个名为“Los Orozcos”团伙的人口贩运网络。

这次逮捕源于对 2022 年 6 月在德克萨斯州圣安东尼奥停放的一辆拖车中发现 53 具尸体的调查。

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体育

河床队2-1击败科尔多瓦塔勒雷斯，晋级解放者杯四分之一决赛。

这支布宜诺斯艾利斯队最近迎来了获胜最多次的教练马塞洛·加拉多的回归，现在他们将迎战来自科洛科洛的智利队，争夺半决赛的席位。

拉努斯以3比1击败了基多大学体育队，并晋级了另一项大陆赛事南美杯的四分之一决赛。